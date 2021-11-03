Как же без Прайса?

Простите, но у нас тут новая порция информации о Call of Duty: Modern Warfare II. С двумя предыдущими порциями слухов и домыслов можно ознакомиться здесь и здесь. Теперь данные по грядущей игре решил «слить» инсайдер с ником RalphsValve, он рассказал о любопытных геймплейных новшествах.

реклама

Оказывается, следующая Call of Duty сможет похвастаться большим уклоном в сторону тактики: игрок сможет отдавать приказы членам отряда, а выполнять поставленные задачи можно будет в режиме стелса.

анонсы и реклама 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS 799 990р - цена 8K телека LG RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ещё один важный момент — возвращение членов оперативно-тактической группы 141, включая Капитана Прайса и генерала Шепарда. Если верить словам инсайдера, то разработчики обещают добавить в игру отсылки ко многим сценам из оригинальной Modern Warfare 2.