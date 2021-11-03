Простите, но у нас тут новая порция информации о Call of Duty: Modern Warfare II. С двумя предыдущими порциями слухов и домыслов можно ознакомиться здесь и здесь. Теперь данные по грядущей игре решил «слить» инсайдер с ником RalphsValve, он рассказал о любопытных геймплейных новшествах.
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Оказывается, следующая Call of Duty сможет похвастаться большим уклоном в сторону тактики: игрок сможет отдавать приказы членам отряда, а выполнять поставленные задачи можно будет в режиме стелса.
Ещё один важный момент — возвращение членов оперативно-тактической группы 141, включая Капитана Прайса и генерала Шепарда. Если верить словам инсайдера, то разработчики обещают добавить в игру отсылки ко многим сценам из оригинальной Modern Warfare 2.