Инсайдер RalphsValve, который в конце октября опубликовал массу сведений о готовящейся к выходу в 2022-м году Call of Duty Modern Warfare II, вновь вышел на связь, но теперь уже с другой, наиболее популярной подсерией франшизы — Black Ops.
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По сведениям инсайдера, новая Black Ops запланирована к выходу в 2023 году, а её события развернутся в относительно недалёком будущем — примерно в то же время, что у грядущей Battlefield 2042. Учитывая гибкость в плане внутренней хронологии Black Ops, которую проявляют мастера из Treyarch, вышеизложенная информация вполне может оказаться правдивой.
Как бы то ни было, к любым инсайдерским сведениям, как бы часто они не подтверждались, и насколько правдиво не звучали, всегда следует относиться со здоровым скептицизмом. Хотя бы для того, чтобы обезопасить себя от несбывшихся надежд.
Что же касается реальных игр, то на прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty Vanguard. Проект получил смешанные оценки: рецензенты похвалили сетевой режим и режим с зомби, но раскритиковали неубедительную сюжетную кампанию. Впрочем, справедливости ради, сюжет уже давным-давно не является визитной карточкой Call of Duty, и делается исключительно «для галочки». Конкуренты, например, вообще отказались от одиночной кампании, предпочитая подавать сюжет иными способами.