Стоит ли удивляться тому, что в Call of Duty всё расписано на годы вперёд?

Инсайдер RalphsValve, который в конце октября опубликовал массу сведений о готовящейся к выходу в 2022-м году Call of Duty Modern Warfare II, вновь вышел на связь, но теперь уже с другой, наиболее популярной подсерией франшизы — Black Ops.

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По сведениям инсайдера, новая Black Ops запланирована к выходу в 2023 году, а её события развернутся в относительно недалёком будущем — примерно в то же время, что у грядущей Battlefield 2042. Учитывая гибкость в плане внутренней хронологии Black Ops, которую проявляют мастера из Treyarch, вышеизложенная информация вполне может оказаться правдивой.

Как бы то ни было, к любым инсайдерским сведениям, как бы часто они не подтверждались, и насколько правдиво не звучали, всегда следует относиться со здоровым скептицизмом. Хотя бы для того, чтобы обезопасить себя от несбывшихся надежд.

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Что же касается реальных игр, то на прошлой неделе состоялся релиз Call of Duty Vanguard. Проект получил смешанные оценки: рецензенты похвалили сетевой режим и режим с зомби, но раскритиковали неубедительную сюжетную кампанию. Впрочем, справедливости ради, сюжет уже давным-давно не является визитной карточкой Call of Duty, и делается исключительно «для галочки». Конкуренты, например, вообще отказались от одиночной кампании, предпочитая подавать сюжет иными способами.