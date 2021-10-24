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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
После отключения Denuvo производительность Shadow of the Tomb Raider ожидаемо возросла
Но совсем незначительно в процентном выражении.
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В среде геймеров бытует подтверждённое ещё несколько лет назад мнение, что система DRM-защиты Denuvo вопреки заявлениям своих разработчиков всё же «отъедает» ощутимую долю вычислительных ресурсов компьютера на поддержание своей работы, тем самым снижая производительность защищаемой игры. На днях у энтузиастов появилась возможность в очередной раз сравнить результаты «до» и «после»: от Denuvo были очищены Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.

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Вот издание DSO Gaming и решило провести соответствующее сравнение, избрав в качестве подопытного кролика именно Shadow of the Tomb Raider. Журналисты издания запустили проект на компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, процессором Intel Core i9-9900K и шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти. И хотя Denuvo в основном «поражает» центральный процессор, но даже в случае с явно избыточным для данной игры Core i9-9900K разница в производительности в абсолютном выражении составила 12 кадров в секунду (163 с Denuvo против 175 без Denuvo) при максимальных настройках качества в разрешении 1080p, но без DLSS и трассировки лучей.

При снижении графических настроек, тем самым перенося баланс загрузки вычислительных мощностей компьютера в сторону центрального процессора, разница в производительности с Denuvo и без неё в абсолютном выражении составила 17 кадров в секунду (178 с Denuvo против 195 без Denuvo).

Безусловно, в процентном выражении разница абсолютно несущественна и даже практически равна статистической погрешности, но и система у журналистов, справедливости ради, была высокопроизводительная. Чтобы сымитировать процессор более низкого класса, авторы отключили у него технологию Hyper Threading, в результате чего разница в производительности Shadow of the Tomb Raider до и после отключения Denuvo составила 30 и более кадров в секунду.

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Примечательно, что сама Denuvo регулярно утверждает, что работа её DRM-защиты никоим образом не снижает производительность видеоигр. К сожалению для Denuvo, независимые тестирования всегда демонстрируют обратное.

#denuvo
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