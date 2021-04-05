С работой системы DRM-защиты Denuvo от одноимённой компании до сих пор связана масса слухов, мифов и полуправды. Одни считают, что система работает в фоновом режиме и потребляет столь мало ресурсов, что попросту незаметна, другие же, вооружившись пусть и устаревшими, но всё же тестами производительности, после отключения системы отмечают резкий рост производительности в целом и скорости загрузки в частности. Раз и навсегда поставить точку в этом вопросе попытался главный маркетолог Denuvo Стив Юин.

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Юин побеседовал с журналистами ресурса с ироничным в данном контексте названием TorrentFreak и развенчал мифы о падении производительности использующих Denuvo игр. По словам Юина, сам коллектив разработчиков Denuvo состоит из страстных фанатов игр, имеющих богатый опыт в программном инжиниринге и кибербезопасности. Это во-первых.

Во-вторых, по словам Юина, Denuvo гарантирует отсутствие негативного воздействия на производительность защищаемых игр. Создатели Denuvo проводят тесты защищаемых игр до и после активации системы: разработчики и издатели не стали бы сотрудничать с компанией, если бы её продукт действительно негативно воздействовал на производительность их продуктов. В качестве подтверждения своих слов Юин даже прикрепил пару ссылок на независимые тестирования производительности некоторых игр с включённой и отключённой Denuvo.

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По словам Юина, негативное отношение сообщества к Denuvo хоть и несправедливое, но ожидаемое. Деятельность своей компании Юин сравнивает с работой дорожных полицейских: они трудятся на благо общества, но когда останавливают конкретно вас за превышение скорости или же за проезд на красный и выписывают штраф, в этот момент вы их явно недолюбливаете.