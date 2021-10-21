Издание PC Gamer рапортовало о том, что Blizzard без шума и пыли в одном из свежих обновлений World of Warcraft произвела очередное изменение, призванное избавить игру от различных «агрессивных» и «неприемлемых» элементов контентного наполнения проекта. Так, произошла смена имени орка Обжоры Трупомола, появившегося в игре вместе с дополнением Wrath of the Lich King и названного в честь вокалиста группы Cannibal Corpse Джорджа «Трупомол» Фишера, в своё время являвшегося большим фанатом World of Warcraft.
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В далёком-предалёком 2007 году Фишер в одном из интервью, когда его спросили, за какую фракцию он играет в World of Warcraft, позволил себе немыслимые по современным меркам высказывания в адрес игроков Альянса. Изо рта Фишера потоком лились гомофобные выражения, за которые в наши дни человек полностью лишился бы карьеры, а также попал бы под «отмену». Но, как считают в руководстве Blizzard, подобные действия не имеют срока давности, а «закон» в данном случае почему-то имеет обратную силу.
Стоит отметить, что World of Warcraft медленно, но верно избавляется от всего «оскорбительного»: недавно, например, Blizzard произвела в игре замену многих виртуальных картин, где раньше были изображены явно сексуализированные персонажи. Теперь они там либо менее сексуализированные, либо вовсе заменены на натюрморты.
К слову, в обновлённую политику Blizzard входит искоренение практики называния персонажей в честь реально существующих людей — как раз для того, чтобы впоследствии не оправдываться и не заниматься переименовками.