Игра выходит уже в этом месяце.

Игровое издание IGN опубликовало в своём YouTube-канале три новых ролика по грядущей Guardians of the Galaxy. Видеоматериалы призваны пролить свет на то, как в игре будут выглядеть боевая система, сражения с боссами и система кастомизации.

Сначала нам показали боевую систему. Главный «Звёздный Лорд» (кто?!) Питер Квилл сражается с противниками в гордом одиночестве, но без помощи напарников ему не обойтись. Очень большое значение имеет правильный подбор перков перед началом сражения — от правильно сделанного выбора зависит практически всё. Игроку предоставят возможность контролировать применение уникальных особенностей остальных членов команды, не управляя ими напрямую. Это позволяет создавать зрелищные комбинации для эффективного противостояния врагам.

Ещё одна забавная штука — внезапная мотивационная беседа прямо во время сражения. Питер собирает своих друзей на быструю словесную перепалку, которая поднимает мораль и повышает шансы на успех.

Второй ролик демонстрирует нам сражение с Обитателем тьмы. Это очень сильный противник, победить которого без слаженной работы всех членов команды невозможно.

В третьем видео всё внимание сосредотачивается на кастомизации главных героев. На самом деле, гибкой системы настроек внешнего вида в игре нет, а вот уникальные скины — это пожалуйста. Релизная версия Guardians of the Galaxy будет содержать в себе более 40 уникальных скинов, но их придётся хорошенько поискать. Есть тут облики, отсылающие к комиксам по «Стражам» и даже к оригинальному фильму 2014-го года.

Релиз Guardians of the Galaxy запланирован на 26 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.