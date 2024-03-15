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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы переиздания Star Wars Battlefront признали наличие проблем с сетевой составляющей
Проверять что бы то ни было перед релизом? Да ну, зачем?

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Вчера утром в продажу поступил сборник переизданий оригинальных Star Wars Battlefront. Но, как оно часто бывает в современном игропроме, разработчики из Aspyr не провели элементарнейших расчётов, в результате чего выделенных ими серверных мощностей оказалось критически недостаточно для купирования резкой пострелизной нагрузки. Как итог, на сегодняшний день у Star Wars Battlefront Classic Collection в Steam имеется 19-процентный пользовательский рейтинг, а отзывы состоят исключительно из жалоб на количество серверов, которые не способны обслужить и уместить всех, кто хотят поиграть.

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Прошли сутки, и вот, Aspyr всё-таки соизволила признать, что в сборнике переизданий наблюдаются проблемы с сетевой функциональностью. Разработчики обещают решить проблемы.

По какой причине современные разработчики видеоигр позволяют себе так неудовлетворительно относиться к своим аудиториям, всё также остаётся тайной за семью печатями.

#aspyr #star wars battlefront
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Релиз переиздания классических Star Wars Battlefront был встречен разгромными отзывами от геймеров
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