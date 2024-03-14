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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Релиз переиздания классических Star Wars Battlefront был встречен разгромными отзывами от геймеров
Потому что по-другому быть не могло. К сожалению.

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Сегодня компания Aspyr, как и было обещано ранее, выпустила в свет переизданный сборник классической дилогии Star Wars Battlefront. Никаких сверхзадач авторы переиздания перед собой не ставили: просто обновили дилогию до поддержки современных систем, запустили новые серверы, и на этом, собственно, всё. Как выяснилось сразу после запуска переиздания, даже с этой тривиальнейшей задачей разработчики справиться не смогли.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Star Wars Battlefront Classic Collection, а именно так называется переизданный сборник, составлял всего 21 % в Steam. Игроки массово жалуются на проблемы с доступом к серверам, отсутствие каких бы то ни было усовершенствований, а также запрос за сборник 1 138 рублей. Хотя в современных реалиях это, можно сказать, почти даром, но, учитывая всё вышесказанное, непонятно, за что здесь разработчики требуют вообще хоть что-то.

Невольно вспоминается анекдот про торговца на рынке, который продавал на помидоры в 10 раз дороже коллег — не потому что они у него самые лучшие, а потому что деньги очень нужны. К сожалению, этот анекдот в игровой индустрии давным-давно уже стал суровой действительностью: делать современные девелоперы хотят по-минимуму, а лучше вообще ничего не делать, а только продавать нарисованные нейросетью «скины», получая при этом баснословные деньги.

#aspyr #star wars battlefront #star wars battlefront classic collection
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