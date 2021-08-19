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Ремастер-версия Quake уже вышла на PC и консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K

Мультиплеер и кооператив тоже будут работать.
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Обновлённая версия классического шутера Quake от легендарной id Software уже доступна для покупки в магазинах Steam, Bethesda.net, PS Store, Microsoft Store и даже в Nintendo eShop. В случае с консольными версиями речь идёт о нативных версиях для PlayStation 4, Xbox One и Switch. Особых версий для консолей нового поколения пока нет, но в описаниях к проекту указывается, что некстген-обновления выйдут.

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Улучшенная версия Quake порадует следующими техническими прибавками:

  • поддержка высоких разрешений вплоть до 4K;
  • поддержка широкоформатных дисплеев;
  • сглаживание;
  • динамическое освещение;
  • улучшенные модели персонажей и деталей окружения.

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Переиздание Quake включает в себя два больших расширения, которые выходили для оригинала. Это мы говорим о Dissolution of Eternity и The Scourge of Armagon. Удивляет тот факт, что команда поддержки проекта подготовила оригинальный контент — это дополнения Dimension of the Past и Dimension of the Machine.

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Новоизданный Quake поддерживает кооператив до четырёх человек за одним экраном, кроссплей, классический мультиплеерный режим и сторонний контент от мододелов.

Что до версии для PC, то владельцы оригинала получат соответствующее обновление.

Официальный анонс обновлённого Quake состоялся на QuakeCon 2021, которая началась в 21:00 по московскому времени.

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Ремастер - это Д2 Резуректед. А тут мы имеем дело с наглой халтурой.
Ремастер-версия Quake уже вышла на консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
Миша Мозговой
22:48
Эмм... А как же Ремастер Первой Call Of Duty: Modern Warfare И Первой Gears Of War ? Они, прям, как Ремейки Получились. И Очень Качественно
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Эдуард
22:44
Аахахахахах, лучше квартира в Саратове, чем киберпук 1488 какой нибудь. А в fallout NV и арканум можно и на старом железе поиграть
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ego0550
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Как раз тоже самое, но с новой графикой и RTX эффектами, было бы бомбой. Древний геймплей беги, исследуй, стреляй, уворачивался это и есть здорово. Одно дело убогий Серьёзный Сэм, где это уныло, а дру...
Ремастер-версия Quake уже вышла на консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
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nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
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