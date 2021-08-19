Ремастер-версия Quake уже вышла на PC и консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
Обновлённая версия классического шутера Quake от легендарной id Software уже доступна для покупки в магазинах Steam, Bethesda.net, PS Store, Microsoft Store и даже в Nintendo eShop. В случае с консольными версиями речь идёт о нативных версиях для PlayStation 4, Xbox One и Switch. Особых версий для консолей нового поколения пока нет, но в описаниях к проекту указывается, что некстген-обновления выйдут.
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Улучшенная версия Quake порадует следующими техническими прибавками:
- поддержка высоких разрешений вплоть до 4K;
- поддержка широкоформатных дисплеев;
- сглаживание;
- динамическое освещение;
- улучшенные модели персонажей и деталей окружения.
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Переиздание Quake включает в себя два больших расширения, которые выходили для оригинала. Это мы говорим о Dissolution of Eternity и The Scourge of Armagon. Удивляет тот факт, что команда поддержки проекта подготовила оригинальный контент — это дополнения Dimension of the Past и Dimension of the Machine.
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Новоизданный Quake поддерживает кооператив до четырёх человек за одним экраном, кроссплей, классический мультиплеерный режим и сторонний контент от мододелов.
Что до версии для PC, то владельцы оригинала получат соответствующее обновление.Официальный анонс обновлённого Quake состоялся на QuakeCon 2021, которая началась в 21:00 по московскому времени.
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