Far Cry 6 сейчас является одним из самых ожидаемых игровых проектов этой осени: нас ждёт живописный тропический сеттинг, сюжет, повествующий о сложности организации и осуществления современной революции, харизматичный антагонист, а также невиданный ранее во франшизе Far Cry масштаб. А чтобы мы не сомневались в том, что масштаб у Far Cry 6 действительно рекордный, звукорежиссёр проекта Эдуардо Вайсман в своём Twitter опубликовал небольшую заметку, в которой перечислил все принимающие участие в создании игры коллективы.

Всего их двенадцать. Основным разработчиком числится студия Ubisoft Toronto, а помогают ей с различными аспектами игры следующие коллективы:

Ubisoft Montreal;

Ubisoft Kyiv;

Ubisoft Berlin;

Ubisoft Shanghai;

Ubisoft Philippines;

Ubisoft Bucharest;

Ubisoft Pune;

Ubisoft Odesa;

Ubisoft Winnipeg;

Ubisoft Montpellier;

Ubisoft Quebec.

Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября. Игра повествует о революции в вымышленном карибском государстве Яра и свержении местного диктатора по имени Антон Кастильо. Концептуально ничего нового: диктатор плохой, повстанцы, какими бы они ни были — хорошие.