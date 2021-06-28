Над Far Cry 6 работают двенадцать студий Ubisoft
Far Cry 6 сейчас является одним из самых ожидаемых игровых проектов этой осени: нас ждёт живописный тропический сеттинг, сюжет, повествующий о сложности организации и осуществления современной революции, харизматичный антагонист, а также невиданный ранее во франшизе Far Cry масштаб. А чтобы мы не сомневались в том, что масштаб у Far Cry 6 действительно рекордный, звукорежиссёр проекта Эдуардо Вайсман в своём Twitter опубликовал небольшую заметку, в которой перечислил все принимающие участие в создании игры коллективы.
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Всего их двенадцать. Основным разработчиком числится студия Ubisoft Toronto, а помогают ей с различными аспектами игры следующие коллективы:
- Ubisoft Montreal;
- Ubisoft Kyiv;
- Ubisoft Berlin;
- Ubisoft Shanghai;
- Ubisoft Philippines;
- Ubisoft Bucharest;
- Ubisoft Pune;
- Ubisoft Odesa;
- Ubisoft Winnipeg;
- Ubisoft Montpellier;
- Ubisoft Quebec.
Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября. Игра повествует о революции в вымышленном карибском государстве Яра и свержении местного диктатора по имени Антон Кастильо. Концептуально ничего нового: диктатор плохой, повстанцы, какими бы они ни были — хорошие.
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