Ремастер Saints Row The Third был в прошлом году очень тепло встречен как журналистами, так и простыми игроками, поэтому релиз данного проекта на консолях нового (текущего) поколения был лишь вопросом времени. Сперва данному событию предшествовали слухи, и вот, сегодня это «время» настало: разработчики объявили о том, что счастливые обладатели новых консолей смогут сыграть в улучшенную версию замечательной игры уже через неделю — 25 мая.

Как пишут авторы, обновлённая версия Saints Row The Third Remastered будет доступна бесплатно всем нынешним обладателям игры на PlayStation 4 и Xbox One, а по уровню графического исполнения будет соответствовать ультравысоким настройкам на PC-версии. Естественно, разработчики упомянули про высокую скорость загрузки благодаря твердотельному накопителю.

Пользуясь случаем, напомним также, что у PC-версии Saints Row The Third Remastered истекает период эксклюзивности для Epic Games Store, так что 22 мая все желающие смогут приобрести проект в Steam и GOG.