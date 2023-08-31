«Haters Gonna Hate», говорите?

Американская студия Volition, которая совсем недавно выпустила неудачный проект-перезапуск Saints Row в магазине Steam, закрывается. Информация об этом появилась в новой записи официального профиля компании в LinkedIn.

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В официальном обращении к публике говорится о том, что студия проработала больше 30 лет, а последним её релизом стал перезапуск Saints Row. Данный проект, если что, вышел еще в августе прошлого года, но на ПК он в течение 12 месяц эксклюзивно продавался только в Epic Games Store. Как видим, вознаграждение за эксклюзивное размещение не сильно помогло Volition с поддержкой экономической состоятельности. Как и пренебрежительная манера общения с фанатами в Twitter.

Да-да, игровая общественность хорошо запомнила историю с ответом разработчика на предложение игрока в микроблоге. Данная ситуация в очередной раз подтверждает тот факт, что желание некоторых студий в упор не замечать проблем со своими продуктами, ни к чему хорошему не приведёт. А скриншот того самого ответа мы заботливо публикуем прямо здесь. Также в обращении к фанатам и коллегам Volition пояснила, что холдинг Embracer Group, которому принадлежит студия, решился на её закрытие в рамках масштабной программы по реструктуризации и сокращению расходов.

Embracer намерена обеспечить бывшим сотрудникам Volition помощь в поиске работы и смягчить переходный период в их карьере. Что до печально известной Saints Row, то в Steam у неё на момент написания данного материала было 60 % положительных отзывов из более 1 тысячи написанных. Проект поступил в продажу в магазине Valve только 24 августа, но сейчас у него, по данным SteamDB, имеется всего лишь 2219 человек «онлайна» при пиковой отметке 4147 (была достигнута четыре дня назад).