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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Saints Row вышла в Steam после годового эксклюзивного размещения в EGS
Отзывы игроков пока не радуют.

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Студия Volition совместно с издательством Deep Silver объявили о выпуске экшена Saints Row в цифровом магазине Steam. Раньше, напомним, данный проект продавался на ПК эксклюзивно в Epic Games Store. До 1 сентября Saints Row можно купить со скидкой в размере 67 %, но в российском и белорусском Steam он недоступен. В казахском Steam базовая версия экшена сейчас стоит 4356 тенге.

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По случаю релиза разработчики также опубликовали трейлер игры, который также даёт понять, как сильно изменилась Saints Row за прошедший год (в EGS она вышла 22 августа 2022-го). За этот период экшен получил множество обновлений, которые улучшили боевую систему, расширили город и даже продлили сюжетную кампанию.

Релиз в Steam был встречен публикой прохладно: на момент публикации данного материала у Saints Row там было 227 отзывов и только 58 % из них являлись положительными. Игроки ругают криво работающий кооператив, баги, странный открытый мир и полное игнорирование отличительных особенностей предыдущих частей серии. Владельцы Steam-версии Saints Row также припомнили прошлогодние заявления Volition после релиза в EGS. Тогда разработчики заявляли, что не будут ни перед кем «вставать на колени» и потакать хейтерам, ожидавших «прежнюю Saints Row».

В положительных отзывах игроки, напротив, отмечают, что все их ожидания оправдались, количество взрывов, веселья и стрельбы полностью устраивает. Надо отметить, что в большинстве отзывов конструктивной критики действительно нет — только максимально абстрактные фразы и вопли.

Но пока даже «чёрный пиар» не помогает авторам Saints Row популяризировать свой продукт в Steam, По данным базы данных SteamDB, «онлайн» экшена составляет 1875 человек.

#deep silver #volition #saints row
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