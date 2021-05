Эксцентричный геймдизайнер Юсеф Фарес, который уже успел завоевать уважение и сколотить вокруг своей личности немалое количество поклонников среди совсем юных геймеров, продолжает в свойственной себе манере рассказывать о будущих проектах. Фарес побеседовал с польским игровым изданием Polygamia и заявил, что будущий проект его коллектива «взорвёт [нам, игрокам] мозг».

Естественно, о чём будет данный таинственный проект, когда следует ждать его релиза и на каких платформах — пока не сообщается. Известно одно: Фарес одаривает подобными громкими эпитетами все свои проекты, и недавняя кооперативная головоломка It Takes Two не исключение — по мнению геймдизайнера, она должна была, как бы это помягче выразиться, без обоюдного согласия совокупиться с нашим мозгом.

Хотя заявления Фареса не отличаются скромностью и взывают к каким-то далеко не самым высоким чувствам, игры его коллектива Hazelight всё же получают высокие оценки, а это значит, что цену своим словам Фарес всё же знает. Учитывая, что после A Way Out и It Takes Two кредит доверия к Hazelight возрос до огромных высот, хочется верить, что и новый проект студии также отличится в лучшую сторону.