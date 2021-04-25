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Hood Outlaws & Legends порадует трассировкой лучей и поддержкой NVIDIA DLSS

DLSS — спустя некоторое время после релиза.
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Трассировка лучей в современных игр давно является, скорее, маркетинговым приёмом, способом дополнительно привлечь внимание к проекту. Вот и разработчики кооперативного боевика Hood Outlaws & Legends из Sumo Digital не отстают от тренда: в интервью с журналистами издания WCCFTech авторы отметили, что их игра поддерживает данную популярную технологию. Особенно хорошо её действие будет заметно на карте Marshland, отличающуюся большими объёмами воды и золотым закатом.

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Не забыли и про технологию «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, однако её внедрения в Hood Outlaws & Legends придётся подождать уже после релиза. Дело в том, что игра создаётся на движке Unreal Engine 4, и плагин с DLSS был добавлен в него слишком поздно — как следствие, внедрить DLSS в Hood Outlaws & Legends на ранней стадии разработки не удалось.

Также разработчики затронули тему консолей нового поколения. Hood Outlaws & Legends будет работать при шестидесяти кадрах в секунду и с рейтрейсингом и на PlayStation 5, и на Xbox Series X|S. Скорее всего, на младшей версии консоли от Microsoft придётся сильно «срезать» разрешение, но в интервью авторы об этом ничего не уточнили.

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Релиз Hood Outlaws & Legends запланирован на 10 мая. За предварительный заказ можете рассчитывать на трёхдневный ранний доступ.

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focus home interactive sumo digital hood outlaws & legends
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