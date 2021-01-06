Cyberpunk 2077 вырвалась на четвёртое место по количеству наград «Игра года»
В конце года портал GotYPicks представил «топ» игр, получивших наибольшее количество наград «Игра года». Безоговорочным лидером тогда стала The Last of Us Part II, в то время как долгожданная Cyberpunk 2077 оказалась лишь на пятом месте.
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Причины тому понятны: во-первых, с момента выхода Cyberpunk 2077 и до конца года прошло всего три недели, во-вторых, дали о себе знать релизные недоработки и технические проблемы. Но время идёт, и всё больше и больше изданий с удовольствием называют игрой года именно новенький проект от CD Projekt RED.
По состоянию на сегодняшний день, 6 января, десятка условно лучших игр минувшего года выглядит так (в скобках указано количество изданий, назвавших проект игрой года):
- The Last of Us Part II (134);
- Hades (36);
- Ghost of Tsushima (20);
- Cyberpunk 2077 (17);
- Animal Crossing New Horizons (13);
- Final Fantasy VII Remake (12);
- Half-Life Alyx (9);
- DOOM Eternal (8);
- Microsoft Flight Simulator (2);
- Yakuza Like a Dragon (2).
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Теоретически, Cyberpunk 2077 в ближайшее время вполне может получить ещё несколько званий «Игра года» и обогнать Ghost of Tsushima. Проект этого, безусловно, достоин.
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