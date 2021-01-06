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Cyberpunk 2077 вырвалась на четвёртое место по количеству наград «Игра года»

А там и третье не за горами.
2
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В конце года портал GotYPicks представил «топ» игр, получивших наибольшее количество наград «Игра года». Безоговорочным лидером тогда стала The Last of Us Part II, в то время как долгожданная Cyberpunk 2077 оказалась лишь на пятом месте.

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Причины тому понятны: во-первых, с момента выхода Cyberpunk 2077 и до конца года прошло всего три недели, во-вторых, дали о себе знать релизные недоработки и технические проблемы. Но время идёт, и всё больше и больше изданий с удовольствием называют игрой года именно новенький проект от CD Projekt RED.

По состоянию на сегодняшний день, 6 января, десятка условно лучших игр минувшего года выглядит так (в скобках указано количество изданий, назвавших проект игрой года):

  • The Last of Us Part II (134);
  • Hades (36);
  • Ghost of Tsushima (20);
  • Cyberpunk 2077 (17);
  • Animal Crossing New Horizons (13);
  • Final Fantasy VII Remake (12);
  • Half-Life Alyx (9);
  • DOOM Eternal (8);
  • Microsoft Flight Simulator (2);
  • Yakuza Like a Dragon (2).

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Теоретически, Cyberpunk 2077 в ближайшее время вполне может получить ещё несколько званий «Игра года» и обогнать Ghost of Tsushima. Проект этого, безусловно, достоин.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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ОвEрКл0keРс
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worlock
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Аххааахаааа)) Они просто признались в том, что не будут приводить в божеский вид это говно)))
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worlock
18:24
Кто же эти долбоёбы, которые ставят высокие оценки киберпуку?
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Пузо
18:24
Пока что это нечто само в себе.
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