В конце года портал GotYPicks представил «топ» игр, получивших наибольшее количество наград «Игра года». Безоговорочным лидером тогда стала The Last of Us Part II, в то время как долгожданная Cyberpunk 2077 оказалась лишь на пятом месте.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Причины тому понятны: во-первых, с момента выхода Cyberpunk 2077 и до конца года прошло всего три недели, во-вторых, дали о себе знать релизные недоработки и технические проблемы. Но время идёт, и всё больше и больше изданий с удовольствием называют игрой года именно новенький проект от CD Projekt RED.

По состоянию на сегодняшний день, 6 января, десятка условно лучших игр минувшего года выглядит так (в скобках указано количество изданий, назвавших проект игрой года):

The Last of Us Part II (134);

Hades (36);

Ghost of Tsushima (20);

Cyberpunk 2077 (17);

Animal Crossing New Horizons (13);

Final Fantasy VII Remake (12);

Half-Life Alyx (9);

DOOM Eternal (8);

Microsoft Flight Simulator (2);

Yakuza Like a Dragon (2).

реклама

Теоретически, Cyberpunk 2077 в ближайшее время вполне может получить ещё несколько званий «Игра года» и обогнать Ghost of Tsushima. Проект этого, безусловно, достоин.