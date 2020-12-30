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The Last of Us Part II получила 85 наград «Игра года», а Cyberpunk 2077 — всего 9

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До конца года осталось чуть больше суток, поэтому авторы блога GotYPicks опубликовали традиционную для себя статью, учитывающую лучшие игры уходящего года по количеству наград «Игра года» от различных изданий. Авторы учитывали как выбор редакции, так и, где это применимо, выбор читателей.

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По состоянию на 30 декабря безоговорочным лидером является The Last of Us Part II. Своё предпочтение ей отдали 85 изданий. На втором месте с 26 наградами «Игра года» разместилась очень тепло принятая всеми Hades, на третьем с тринадцатью наградами — Ghost of Tsushima.

Дюжину наград получила Animal Crossing New Horizons, ну а замыкает пятёрку лидеров Cyberpunk 2077. Игрой года самый ожидаемый проект 2020-го рискнули назвать лишь девять зафиксированных порталом GotYPicks изданий. Следом за Cyberpunk 2077 идут Final Fantasy VII Remake, Half Life Alyx и DOOM Eternal с шестью, пятью и четырьмя наградами «Игра года» соответственно.

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cyberpunk 2077 the last of us part ii
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Egor Ka
18:31
The Last of Us Part II получила 85 наград «Игра года», а Cyberpunk 2077 — всего 9
Alex23
18:30
The Last of Us Part II получила 85 наград «Игра года», а Cyberpunk 2077 — всего 9
Slow Mo
18:29
Макс 10 лет гробу ПК и тянут пенсионеры Ху и Су типа мощные карты (новинки) в играх ,но немощные в фпс и в лучах-покупающие эту херню ДАУНЫ
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Farid Kovalenko
18:27
Обьективно, в чём может победить киберпанк? Сюжет, графика.
The Last of Us Part II получила 85 наград «Игра года», а Cyberpunk 2077 — всего 9
Farid Kovalenko
18:26
Тоже, но когда она выйдет то, лет через 5 не меньше наверное.
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Nikita Artemyev
18:26
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