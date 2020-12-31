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Авторы Age of Empires IV активно работают над игрой, но сроки выхода называть пока не готовы

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Коллектив World’s Edge, которому Microsoft поручила дальнейшее развитие франшизы Age of Empires, подвёл итоги уходящего года, напомнив о недавнем выходе ремастера Age of Empires III и выходе массы обновлений для ремастера Age of Empires II. Не забыли, естественно, и об Age of Empires IV, непосредственно разработкой которой занимаются мастера-стратеги из Relic Entertainment.

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Судя по словам руководителя World’s Edge Шеннон Лофтис, «ядро» Age of Empires IV — системы ИИ, экономическая система, симуляции, рендеринг и прочее — уже готово, дело осталось за выявлением и устранением ошибок и налаживанием игрового баланса. По словам Лофтис, четвёртая номерная часть франшизы ощущается как Age of Empires, и это самое важное.

Напомним, что Age of Empires IV вернётся в эпоху Средневековья и порадует более проработанными игровыми цивилизациями. Они больше не будут «рескинами» друг друга с немного отличающимися древами технологий и перечнем бонусов/штрафов: идея заключается в том, чтобы в плане цивилизаций, их особенностей и количества сделать что-то среднее между Age of Empires и StarCraft. В частности, в одной из публикаций разработчики поясняли, что игровой процесс за тех же британцев будет в корне отличаться от геймплея за монголов.

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К сожалению, сроками выхода Age of Empires IV госпожа Лофтис в итоговом материале 2020 года не поделилась. Остаётся надеяться, что намёком на скорый релиз для нас должна была послужить именно информация о «полировочной» стадии разработки игры.

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