Авторы Age of Empires IV активно работают над игрой, но сроки выхода называть пока не готовы
Коллектив World’s Edge, которому Microsoft поручила дальнейшее развитие франшизы Age of Empires, подвёл итоги уходящего года, напомнив о недавнем выходе ремастера Age of Empires III и выходе массы обновлений для ремастера Age of Empires II. Не забыли, естественно, и об Age of Empires IV, непосредственно разработкой которой занимаются мастера-стратеги из Relic Entertainment.
реклама
Судя по словам руководителя World’s Edge Шеннон Лофтис, «ядро» Age of Empires IV — системы ИИ, экономическая система, симуляции, рендеринг и прочее — уже готово, дело осталось за выявлением и устранением ошибок и налаживанием игрового баланса. По словам Лофтис, четвёртая номерная часть франшизы ощущается как Age of Empires, и это самое важное.
Напомним, что Age of Empires IV вернётся в эпоху Средневековья и порадует более проработанными игровыми цивилизациями. Они больше не будут «рескинами» друг друга с немного отличающимися древами технологий и перечнем бонусов/штрафов: идея заключается в том, чтобы в плане цивилизаций, их особенностей и количества сделать что-то среднее между Age of Empires и StarCraft. В частности, в одной из публикаций разработчики поясняли, что игровой процесс за тех же британцев будет в корне отличаться от геймплея за монголов.
реклама
К сожалению, сроками выхода Age of Empires IV госпожа Лофтис в итоговом материале 2020 года не поделилась. Остаётся надеяться, что намёком на скорый релиз для нас должна была послужить именно информация о «полировочной» стадии разработки игры.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила