Всего месяц назад сервисы StreamElements и Arsenal сообщали о рекордных просмотрах трансляций на Twitch в октябре, как сегодня оявиласьп уже более свежая информация за ноябрь. Если коротко, то пользователи продолжают проводить на просторах Twitch всё больше и больше свободного времени: если в октябре пользователи провели за трансляциями в сервисе 1,6 млрд часов, то в ноябре уже 1,7 млрд часов.

Традиционно наиболее популярной категорией на Twitch является «Общение» (Just Chatting): люди 228 часов смотрели на то, как стримеры что-то делают (или ничего не делают, а просто общаются с «чатиком»).

На втором и третьем местах по популярности расположились трансляции по League of Legends и Among Us, впрочем, обе эти игры наблюдают 30-процентные просадки по просмотрам, что немудрено, ведь в ноябре вышло дополнение Shadowlands для World of Warcraft, благодаря чему старая добрая MMORPG продемонстрировала 64-процентный рост просмотров на Twitch. Не говоря уже о том, что Shadowlands ненадолго стала самым успешным PC-релизом в истории.