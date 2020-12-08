Пока злые языки вот уже на протяжении пятнадцати лет твердят о смерти World of Warcraft, реальность демонстрирует прямо противоположное развитие событий — похоже, культовая MMORPG от Blizzard нашла секрет вечной жизни. Как стало известно из сегодняшней публикации холдинга Activision Blizzard, дополнение Shadowlands для World of Warcraft за первые сутки после начала продаж разошлось тиражом в 3,7 млн копий.

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Это не просто цифры: за ними скрываются сразу два рекорда. Во-первых, Shadowlands — самый быстропродаваемый проект в истории Blizzard Entertainment. Во-вторых, самый быстропродаваемый проект в истории PC-гейминга вообще. Предыдущий рекорд был установлен Diablo III: ролевой экшен за первые сутки разошёлся 3,5-миллионным тиражом.

Вообще, уходящий год был для World of Warcraft невероятно успешным: количество проведённого игроками за год времени в Азероте стало рекордным за последние десять лет и почти вдвое превысило аналогичный показатель за прошлый год.

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Дополнение вышло 24 ноября.