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В прошлом месяце Twitch установил новый рекорд просмотров трансляций

Самой популярной категорией, как и следовало ожидать, стало «Общение».
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Популярность различных связанных с интернетом и компьютерами/консолями сервисов продолжает набирать обороты. Естественно, это в первую (и, наверное, в последнюю) очередь связано с пандемией и рекомендациями совершать вылазки из дома только в случае крайней необходимости или невозможности перехода на удалённый режим работы.

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В частности, как стало известно из свежей предоставленной StreamElements и Arsenal статистики, в октябре сервис Twitch установил новый рекорд: свыше 1,6 млрд часов просмотров прямых трансляций. Для сравнения, в октябре 2019 года этот показатель был вдвое скромнее — около 840 миллионов часов просмотров трансляций.

Самой популярной категорией прямых трансляций закономерно является «Общение» (Just Chatting), на долю которой приходится почти 12,5 % всех просмотров на площадке. Следом идут трансляции по League of Legends, Among Us, Fortnite и Call of Duty Modern Warfare.

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Рост демонстрирует и Facebook Gaming — один из немногих конкурентов Twitch в сегменте «стриминга». С начала пандемии популярность сервиса закономерно продемонстрировала резкий скачок, однако конкретно в октябре его показатели сократились по сравнению с предыдущими пятью месяцами. Посмотрим, как будут обстоять дела по итогам ноября.

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