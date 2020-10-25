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Трейлер к скорому выходу улучшенного издания Sekiro Shadows Die Twice
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В следующую среду вечером, 28 октября, Sekiro Shadows Die Twice получит обновление до версии Game of the Year Edition, и по такому поводу FromSoftware совместно с Activision опубликовали специальный сопутствующий видеоролик.

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О содержимом обновления, впрочем, нам известно ещё с июля: после выхода GotY-версии в Sekiro Shadows Die Twice появятся два новых игровых режима, в одном из которых можно будет повторно одолеть уже побеждённого босса, а в другом — быстренько сразить босса за одну жизнь.

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Также в игре с обновлением появится функция «Фантом», позволяющая записывать 30-секундные отрывки-прохождения, которыми можно делиться с товарищами. Наконец, не обойдётся и без дополнительных обликов для главного героя.

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Sekiro Shadows Die Twice вышла весной прошлого года, получила тёплые отзывы критиков и игроков, и по состоянию на конец июля разошлась тиражом в 5 миллионов экземпляров.

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Теги

activision from software sekiro shadows die twice
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