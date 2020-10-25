Трейлер к скорому выходу улучшенного издания Sekiro Shadows Die Twice
Ничего доплачивать не придётся.
В следующую среду вечером, 28 октября, Sekiro Shadows Die Twice получит обновление до версии Game of the Year Edition, и по такому поводу FromSoftware совместно с Activision опубликовали специальный сопутствующий видеоролик.
реклама
О содержимом обновления, впрочем, нам известно ещё с июля: после выхода GotY-версии в Sekiro Shadows Die Twice появятся два новых игровых режима, в одном из которых можно будет повторно одолеть уже побеждённого босса, а в другом — быстренько сразить босса за одну жизнь.
реклама
Также в игре с обновлением появится функция «Фантом», позволяющая записывать 30-секундные отрывки-прохождения, которыми можно делиться с товарищами. Наконец, не обойдётся и без дополнительных обликов для главного героя.
реклама
Sekiro Shadows Die Twice вышла весной прошлого года, получила тёплые отзывы критиков и игроков, и по состоянию на конец июля разошлась тиражом в 5 миллионов экземпляров.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила