Ubisoft показала геймплей за Сэма Фишера в Rainbow Six Siege
В начале лета в Сети стала появляться добытая датамайнерами информация о том, что в обозримой перспективе в сетевом боевике Rainbow Six Siege появится Сэм Фишер — главный герой знаменитой серии Splinter Cell. На днях Ubisoft официально подтвердила эти догадки и пообещала, что в воскресенье покажет геймплей за этого горячо любимого игроками персонажа. Сказано — сделано: видеоролик с игровым процессом опубликован на официальном канале Ubisoft в YouTube.
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Сэм Фишер в Rainbow Six Siege будет выступать под позывным Zero («Зеро»), оснащён автоматом SC-30K и пистолетом-пулемётом MP7, а также снаряжён устройством под названием Aurgus. Данное устройство позволяет пробивать доступные преграды специальными снарядами с камерами; таким образом Zero может наблюдать за противником, находясь в другой комнате или на другом этаже. У снарядов Aurgus есть и дополнительная функция: с помощью лазерного луча они уничтожают вражеские приборы и «царапают» противников.
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Фишер появится в игре вместе с релизом обновления Operation Shadow Legacy. Помимо нового оперативника в обновлении также содержится новая оптика для оружия, улучшенная система меток, изменённая карта «Шале», переделанная система пробивания преград, а также система банов карт.
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