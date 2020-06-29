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Ubisoft в этот четверг покажет свою королевскую битву Hyper Scape

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Обновление: Вскоре после утечки Ubisoft запустила посвящённый существующей в мире королевской битвы Hyper Scape внутриигровой корпорации Prisma Dimensions сайт. Из указанной на нём информации следует, что с «первой итерацией» Hyper Scape мы сможем ознакомиться уже в этот четверг, 2 июля.

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Что официально скрывается за этой формулировкой, пока можно лишь догадываться. По слухам же, Hyper Scape — это условно-бесплатный шутер в режиме королевской битвы в футуристическом сеттинге, который выйдет сначала на PC, а затем и на консолях с полной поддержкой кроссплея.

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Оригинал: Известный инсайдер Род Бреслоу со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в Ubisoft сообщил о том, что компания уже сегодня, 29 июня, представит собственную королевскую битву AAA-класса. По предварительной информации, проект называется Hyper Scape, а ранее был известен под рабочим названием Prisma Dimensions.

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Уточняется, что Hyper Scape порадует динамичным игровым процессом. Что конкретно скрывается за этим словосочетанием, пока загадка, но, видимо, главный недостаток многих «батлроялей», связанный с засильем «кемперства», в новинке будет каким-то образом решён.

Стоит отметить, что вышеуказанная информация, возможно, немного расходится со сведениями из финансовых отчётов Ubisoft, в которых упоминалось о пяти AAA-играх до 31 марта 2021 года. Дело в том, что четыре из пяти AAA-проектов подтверждены: это Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters и Watch Dogs Legion. Пятым проектом, по слухам, должна была стать новая часть серии Far Cry. Вот и получается, что либо Far Cry, либо королевская битва.

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Как бы то ни было, правда вскроется (или нет) уже в ближайшее время. Даже если анонс и случится, то вряд ли сегодня опубликуют подробный перечень подробностей; скорее всего, Ubisoft потерпит до 12 июля, когда проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward.

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