Обновление: Вскоре после утечки Ubisoft запустила посвящённый существующей в мире королевской битвы Hyper Scape внутриигровой корпорации Prisma Dimensions сайт. Из указанной на нём информации следует, что с «первой итерацией» Hyper Scape мы сможем ознакомиться уже в этот четверг, 2 июля.

Что официально скрывается за этой формулировкой, пока можно лишь догадываться. По слухам же, Hyper Scape — это условно-бесплатный шутер в режиме королевской битвы в футуристическом сеттинге, который выйдет сначала на PC, а затем и на консолях с полной поддержкой кроссплея.

Известный инсайдер Род Бреслоу со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в Ubisoft сообщил о том, что компания уже сегодня, 29 июня, представит собственную королевскую битву AAA-класса. По предварительной информации, проект называется Hyper Scape, а ранее был известен под рабочим названием Prisma Dimensions.

Уточняется, что Hyper Scape порадует динамичным игровым процессом. Что конкретно скрывается за этим словосочетанием, пока загадка, но, видимо, главный недостаток многих «батлроялей», связанный с засильем «кемперства», в новинке будет каким-то образом решён.

Стоит отметить, что вышеуказанная информация, возможно, немного расходится со сведениями из финансовых отчётов Ubisoft, в которых упоминалось о пяти AAA-играх до 31 марта 2021 года. Дело в том, что четыре из пяти AAA-проектов подтверждены: это Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters и Watch Dogs Legion. Пятым проектом, по слухам, должна была стать новая часть серии Far Cry. Вот и получается, что либо Far Cry, либо королевская битва.

Как бы то ни было, правда вскроется (или нет) уже в ближайшее время. Даже если анонс и случится, то вряд ли сегодня опубликуют подробный перечень подробностей; скорее всего, Ubisoft потерпит до 12 июля, когда проведёт своё мероприятие Ubisoft Forward.