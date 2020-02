Компания Ubisoft опубликовала отчёт по итогам третьего квартала текущего финансового года, из которого удалось выудить пусть немного, но всё же полезной информации. В целом Ubisoft, если не считать отдельные провальные «выступления», довольна результатами своих франшиз и строит большие планы на будущее, но обо всём по порядку.

Итак, главный сетевой проект компании — Rainbow Six Siege — недавно достиг аудитории в 55 миллионов игроков и рекордного активного онлайна. Также Ubisoft отмечает Assassin’s Creed Odyssey, финансовые результаты которой в полтора раза превосходят Assassin’s Creed Origins, успехи Just Dance и The Crew 2. Сервис Uplay тоже радует Ubisoft: его выручка увеличилась на 73 %.

В течение следующего финансового года (с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021) Ubisoft планирует выпустить пять проектов AAA-класса. Три из них уже давно известны: это Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods & Monsters. Два же остаются секретными. Подробнее компания планирует рассказать о новых играх ближе к концу весны. Предположительно, одним из секретных проектов является новая Assassin’s Creed, которая, по слухам, будет посвящена викингам и скандинавской мифологии. А вот вторым секретным проектом, как сообщает Джейсон Шрайер, станет... нет, не продолжение Splinter Cell, а новая Far Cry.

Также Ubisoft напомнила о планах по повышению качества своих игр и, что забавно, не обронила ни слова в отношении Ghost Recon Breakpoint и The Division 2. Впрочем, ничего удивительного: обе игры в компании считаются громкими провалами.