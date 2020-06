До сегодняшнего дня об успехе The Last of Us Part II можно было судить лишь на основе розничных продаж в различных государствах. И хотя практически везде продолжение приключений Элли било рекорды, погрешность, связанную с экстраполяцией данных, никто не отменял. Что ж, теперь можно больше не строить догадки, поскольку Sony официально поделилась статистикой стартовых продаж новинки.

реклама

Как написала Sony в официальном блоге PlayStation, за первые три дня после релиза — с 19 по 21 июня включительно — The Last of Us Part II продемонстрировала рекордную скорость продаж и разошлась 4-миллионным тиражом. Ни одна другая игра на PlayStation 4 не демонстрировала столь впечатляющих результатов за столь короткий срок.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Каков показатель продаж The Last of Us Part II на сегодняшний день, спустя уже ровно неделю после релиза, не уточняется.

Студия Naughty Dog в свою очередь поблагодарила всех поклонников своего творчества, ведь без них ничего этого бы не было.