Sony поделилась успехами The Last of Us Part II: четыре миллиона копий за три дня
До сегодняшнего дня об успехе The Last of Us Part II можно было судить лишь на основе розничных продаж в различных государствах. И хотя практически везде продолжение приключений Элли било рекорды, погрешность, связанную с экстраполяцией данных, никто не отменял. Что ж, теперь можно больше не строить догадки, поскольку Sony официально поделилась статистикой стартовых продаж новинки.
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Как написала Sony в официальном блоге PlayStation, за первые три дня после релиза — с 19 по 21 июня включительно — The Last of Us Part II продемонстрировала рекордную скорость продаж и разошлась 4-миллионным тиражом. Ни одна другая игра на PlayStation 4 не демонстрировала столь впечатляющих результатов за столь короткий срок.
Студия Naughty Dog в свою очередь поблагодарила всех поклонников своего творчества, ведь без них ничего этого бы не было.
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