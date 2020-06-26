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Sony поделилась успехами The Last of Us Part II: четыре миллиона копий за три дня

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До сегодняшнего дня об успехе The Last of Us Part II можно было судить лишь на основе розничных продаж в различных государствах. И хотя практически везде продолжение приключений Элли било рекорды, погрешность, связанную с экстраполяцией данных, никто не отменял. Что ж, теперь можно больше не строить догадки, поскольку Sony официально поделилась статистикой стартовых продаж новинки.

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Как написала Sony в официальном блоге PlayStation, за первые три дня после релиза — с 19 по 21 июня включительно — The Last of Us Part II продемонстрировала рекордную скорость продаж и разошлась 4-миллионным тиражом. Ни одна другая игра на PlayStation 4 не демонстрировала столь впечатляющих результатов за столь короткий срок.

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Каков показатель продаж The Last of Us Part II на сегодняшний день, спустя уже ровно неделю после релиза, не уточняется.

Студия Naughty Dog в свою очередь поблагодарила всех поклонников своего творчества, ведь без них ничего этого бы не было.

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worlock
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Сколько же говноедов в этом мире
Sony поделилась успехами The Last of Us Part II: четыре миллиона копий за три дня
il cattivo
15:33
название - откровенный намёк на классический спагетти-вестерн Серджио Леоне - A Fistful of Dollars, в котором Человек без Имени - таки да, очищает городок от бандитов.
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Twisted Evil
15:30
Спасибо всем хейтеркам дракмана и адептам продажных конфочек за бесплатную рекламную компанию. ;)
Sony поделилась успехами The Last of Us Part II: четыре миллиона копий за три дня
wwr222
15:30
Сказать,что Интел лучший,все равно,что сейчас оспорить существование расового неравенства в США... Ну,плывите по течению...чиплетная компоновка-лучший дизайн года...
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[SpitFire]
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Ну опять тоже самое как и всегда. Уже как-то и покупать нечего, я надеялся Габен что-то предпримет в ответ Эпикам. Пару месяцев назад тот же Дарк соулс 3 дешевле был, а тут на распродаже скидка меньш...
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