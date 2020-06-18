В Epic Games Store дарят стратегическую ролевую игру Pathway
Новый четверг — новая ставшая уже рутиной для Epic Games раздача подарков. С сегодняшнего дня и до 25 июня любой желающий может забрать Pathway — милую стратегическую ролевую игра, где нам необходимо исследовать новые локации, вступать в сражения с противниками и грамотно принимать решения, ведь у каждого из них свои последствия.
Предполагалось, что на этой неделе нам также раздадут The Escapists 2, представляющую собой инди-симулятор побега из тюрьмы, в котором нам в роли заключённого предстоит выбираться из самых разных тюрьм, включая даже самые защищённые и, казалось бы, неприступные. Но что-то не сложилось; говорят, технические сложности, которые должны решить в ближайшее время.
рекламаНа следующей неделе нам подарят Stranger Things 3 The Game — официальное игровое дополнение к третьему сезону сериала «Очень странные дела». В игре очень важно командное взаимодействие, поэтому проходит её рекомендуется с проверенными людьми. Также на следующей неделе в Epic Games Store раздадут исследовательскую игру AER Memories of Old, где можно будет в буквальном смысле превратиться в птицу и летать между парящими островами.
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