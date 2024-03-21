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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Epic Games собирается запустить свой цифровой магазин на iOS и Android до конца 2024 года
Анонс состоялся в рамках презентации State of Unreal.

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Компания Epic Games собирается запустить свой мобильный цифровой магазин на iOS и Android уже в 2024 году. Об этом было объявлено в рамках презентации State of Unreal, которая прошла 20 марта. «Эпики» намерены реализовать для пользователей своих будущих мобильных площадок ровно те же условия, что и для EGS для ПК: 88 % от выручки будет идти в карман разработчикам, остальные 12 % — самой Epic.

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Если у Epic Games получится реализовать задуманное, то она станет первой компанией, которая смогла запустить действительно мультиплатформенный цифровой магазин, доступный не только на ПК, но также на Mac, iOS и Android. «Эпики» обещают раскрыть подробности мобильной версии EGS чуть позже.

Напомним, в прошлом месяце Epic Games раскрыла информацию касательно популярности платформы Epic Games Store на ПК. В цифрах это выглядело следующим образом: 270 миллионов пользователей, что на 40 миллионов больше, чем годом ранее. За прошлый год компания раздала 86 бесплатных игр общей стоимостью свыше 2 тысяч долларов.

#android #epic games #ios #epic games store
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