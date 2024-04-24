Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз Unreal Engine 5.4: улучшения в TSR, поддержка рейтрейсинга на базе Vulkan и ускорение рендеринга на 15 %
Первой игрой на базе новой версии движка должна стать Marvel 1943: Rise of Hydra.

реклама

Компания Epic Games выпустила новую версию своего флагманского продукта — Unreal Engine 5.4, которая доступна для всех разработчиков игр. Обновление принесло с собой улучшения в технологии суперразрешения TSR, которые отныне обеспечивают более чёткое изображение и повышенную производительность.

реклама

Инновации в суперразрешении представлены функцией History Resurrection, которая улучшает качество сглаживания и сокращает количество графических искажений. Это ключевой элемент в улучшении стабильности визуализации в режимах High, Epic и Cinematic.

Unreal Engine 5.4 также фокусируется на производительности для обеспечения бесперебойной игры на частоте 60 Гц. В дополнение к этому, обновление привносит экспериментальную поддержку Vulkan Ray Tracing, расширяя возможности графического API и укрепляя поддержку в среде Linux.

Трассировка глобального освещения и отражений, а также другие технические улучшения, включенные в эту версию, обещают ускорение процесса рендеринга на 15% по сравнению с предыдущей версией движка.

Unreal Engine 5.4 уже используется в разработке новых игровых проектов, в том числе в ожидаемом тайтле Marvel 1943: Rise of Hydra, который станет своеобразной тестовой площадкой для новых улучшений движка.

#epic games #unreal engine 5
+
Написать комментарий (0)
Бывшие сотрудники Ubisoft и авторы трилогии Dragon Age готовят фэнтезийный боевик на Unreal Engine 5 — полноценный анонс будет 2 апреля
Epic Games собирается запустить свой цифровой магазин на iOS и Android до конца 2024 года
Epic Games Store перестанет поддерживать Windows 7, 8 и 32-разрядной Windows 10 с июня 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
339
Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
1
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
45
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
28
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
2
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
17
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
8
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
19
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
2

Сейчас обсуждают

Мегавольт
15:19
Все равно спасибо.
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
Мегавольт
15:18
поставьте 1270v3 8потоков будет бодрее. и на шинке можно докинуть если мать даст.
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
YURKA1205
15:17
ахахаха выложил пруф....тогда чем ты отличаешься от чмошника, которого ты назвал ниже с таким же пруфом?)))) С себя начни....мне твой пруф нафиг не сдался, как и твой некий шеша или кто это ваще
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Чато -- Бот
15:09
А при Сердюкове аналогичными делишками занималась его пассия - Женька Васильева.
СМИ: ФСБ пять лет «вела» задержанного за взяточничество замминистра обороны России Тимура Иванова
Скиталец
15:09
ахахахах , добро пожаловать на оверклокеш мой юный друг.
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Шава на Коммунистической
15:05
Опа, говносборочка. Посоны, доставайте шланги.
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
Скиталец
15:04
мда... допился смотрю ты уже. свой ник за грубости щитаешь.
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Alt Irony
15:03
Так тут идут опровержения в перемешку с домыслами, но без доказательств. Какой прок от такой статьи?
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Chihonya
15:02
а вот за грубости, пойдешь скитаться на парашу
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Колючка
15:02
"Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего" тебе то откуда знать, ты эти игровые компуктеры только на картинках в интернете и видишь
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем