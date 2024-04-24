Первой игрой на базе новой версии движка должна стать Marvel 1943: Rise of Hydra.

Компания Epic Games выпустила новую версию своего флагманского продукта — Unreal Engine 5.4, которая доступна для всех разработчиков игр. Обновление принесло с собой улучшения в технологии суперразрешения TSR, которые отныне обеспечивают более чёткое изображение и повышенную производительность.

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Инновации в суперразрешении представлены функцией History Resurrection, которая улучшает качество сглаживания и сокращает количество графических искажений. Это ключевой элемент в улучшении стабильности визуализации в режимах High, Epic и Cinematic.

Unreal Engine 5.4 также фокусируется на производительности для обеспечения бесперебойной игры на частоте 60 Гц. В дополнение к этому, обновление привносит экспериментальную поддержку Vulkan Ray Tracing, расширяя возможности графического API и укрепляя поддержку в среде Linux.

Трассировка глобального освещения и отражений, а также другие технические улучшения, включенные в эту версию, обещают ускорение процесса рендеринга на 15% по сравнению с предыдущей версией движка.

Unreal Engine 5.4 уже используется в разработке новых игровых проектов, в том числе в ожидаемом тайтле Marvel 1943: Rise of Hydra, который станет своеобразной тестовой площадкой для новых улучшений движка.