В феврале этого года стало известно, что дальнейшее развитие серии Need for Speed возвращается в руки студии Criterion Games. На тот момент эта информация была полуофициальной, сегодня же Criterion подтвердила её официально: новая часть гоночной франшизы находится в разработке.

Поскольку студию Ghost Games, с 2013 года поддерживавшую жизнь в «Жажде скорости», сокращают, а значительную часть сотрудников переводят на работу в Criterion, то завтра прошлогодняя Need for Speed Heat получит последнее крупное обновление, в состав которого войдёт функция кроссплея между всеми платформами. Также через неделю, 16 июня, Need for Speed Heat пополнит перечень игр, доступных по подписке EA/Origin Access.

Что касается новой части серии, то о ней пока, естественно, ничего неизвестно, и вряд ли стоит ждать релиза раньше осени следующего года.