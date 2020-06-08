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Criterion уже работает над новой Need for Speed

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В феврале этого года стало известно, что дальнейшее развитие серии Need for Speed возвращается в руки студии Criterion Games. На тот момент эта информация была полуофициальной, сегодня же Criterion подтвердила её официально: новая часть гоночной франшизы находится в разработке.

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Поскольку студию Ghost Games, с 2013 года поддерживавшую жизнь в «Жажде скорости», сокращают, а значительную часть сотрудников переводят на работу в Criterion, то завтра прошлогодняя Need for Speed Heat получит последнее крупное обновление, в состав которого войдёт функция кроссплея между всеми платформами. Также через неделю, 16 июня, Need for Speed Heat пополнит перечень игр, доступных по подписке EA/Origin Access.

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Что касается новой части серии, то о ней пока, естественно, ничего неизвестно, и вряд ли стоит ждать релиза раньше осени следующего года.

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electronic arts ghost games criterion games need for speed heat
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