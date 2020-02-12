Дальнейшим развитием Need for Speed вновь будет заниматься Criterion Games
Need for Speed — это одна из самых долгоиграющих франшиз в игровой индустрии, поэтому нет ничего удивительного в том, что она неоднократно переходила из рук в руки. С 2013 года серией руководит шведская студия Ghost Games, но скоро это изменится.
реклама
Как сообщает издание GamesIndustry, Electronic Arts поручила дальнейшее развитие Need for Speed хорошо всем известной студии Criterion Games, которая ранее уже работала над некоторыми играми франшизы, в частности, над Need for Speed Hot Pursuit и перезапуском Need for Speed Most Wanted.
рекламаЧто касается Ghost Games, то многих её сотрудников переведут в Criterion, а саму студию сократят и переименуют обратно в EA Gothenburg, превратив её в своеобразный производственный «хаб» Electronic Arts. Как поясняет EA, опыт и мастерство сотрудников Ghost Games, часть из которых — создатели движка Frostbite — очень важны для других проектов компании.
По словам представителя Electronic Arts, столь серьёзное решение было принято из-за географического расположения Ghost Games (EA Gothenburg): в неё очень трудно привлекать новых талантливых разработчиков. Между тем Criterion Games располагается в популярном среди игровых разработчиков английском городке Гилфорд.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила