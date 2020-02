Need for Speed — это одна из самых долгоиграющих франшиз в игровой индустрии, поэтому нет ничего удивительного в том, что она неоднократно переходила из рук в руки. С 2013 года серией руководит шведская студия Ghost Games, но скоро это изменится.

Как сообщает издание GamesIndustry, Electronic Arts поручила дальнейшее развитие Need for Speed хорошо всем известной студии Criterion Games, которая ранее уже работала над некоторыми играми франшизы, в частности, над Need for Speed Hot Pursuit и перезапуском Need for Speed Most Wanted.

Что касается Ghost Games, то многих её сотрудников переведут в Criterion, а саму студию сократят и переименуют обратно в EA Gothenburg, превратив её в своеобразный производственный «хаб» Electronic Arts. Как поясняет EA, опыт и мастерство сотрудников Ghost Games, часть из которых — создатели движка Frostbite — очень важны для других проектов компании.

По словам представителя Electronic Arts, столь серьёзное решение было принято из-за географического расположения Ghost Games (EA Gothenburg): в неё очень трудно привлекать новых талантливых разработчиков. Между тем Criterion Games располагается в популярном среди игровых разработчиков английском городке Гилфорд.