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Age of Empires II сохраняет поразительную популярность

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В сентябре этого года Age of Empires II исполнится 21 год, однако несмотря на почтенный, если не сказать преклонный возраст, данная игра сохраняет популярность, которой завидуют многие современные «тайтлы». Разумеется, Age of Empires II уже дважды преображалась — в 2013 году вышло HD-переиздание, а в конце осени прошлого года вышел полноценный ремастер Age of Empires II Definitive Edition — но суммарно в две версии культовой стратегии в реальном времени продолжают ежедневно играть десятки тысяч человек.

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Издание PC Gamer обратило внимание на то, что, по статистике Steam, суммарный средний «онлайн» обеих современных версий Age of Empires II ежедневно достигает отметки в 50—60 тысяч игроков. По мнению журналистов PC Gamer, это наглядное доказательство того, что стратегии в реальном времени пользуются огромным спросом, и что это необходимо принимать во внимание.

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А разработчики и принимают: в 2017 году была официально анонсирована Age of Empires IV, а в конце прошлого года авторы расщедрились на её первые подробности. Впрочем, когда следует ждать релиза, пока тайна за семью печатями.

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age of empires iv age of empires ii definitive edition
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