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Subnautica: Below Zero получила обновление, которое сильно правит сюжет и добавляет мотивации персонажам

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Студия Unknown Worlds подготовила и выпустила Frostbite — большое обновление для Subnautica: Below Zero. Апдейт несёт в себе массу интересных изменений для клиента игры. Но самое важное — это полностью переделанный контент для сюжетного режима. Студия обновила команду сценаристов, поэтому повествование в Below Zero должно выйти на новый уровень. Главная проблема первоначального сценария заключается в поломанной мотивации персонажей, с этим авторы решили покончить. Проверить данные слова на подлинность можно уже после установки Frostbite.

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Самое главное изменение в сюжетном режиме — полностью переделанное вступление. Оно теперь будет более продуманным и согласованным с точки зрения логики действий персонажей. Опять же, многое в игре теперь будет по сюжету завязано на желаниях главного персонажа, но не игрока. Подобное решение потребовалось для того, чтобы придать всей истории нужно драматичности. Предыстория теперь более правильно выстроена в драматическом плане. Робин Аю желает разузнать судьбу своей сестры. Робин приходится отправиться на планету 4546B, где запускается цепь не совсем благоприятных событий.

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Сюжет — не единственный объект правок для обновления Frostbite. Авторы игры слегка улучшили интерфейс, добавили механику меняющихся погодных условий, подвергли правкам локацию Glacial Basin. Также в Below Zero героиня теперь может переохладиться от долгого пребывания на поверхности. Избежать переохлаждения можно будет только в том случае, если правильно планировать маршруты следования и запасаться согревающими напитками.

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Наконец, Frostbite добавило в игру новые инструменты, облегчающие жизнь Робин Аю. Ту же питьевую воду можно получить путём смешивания снега с очищающими таблетками. Из этого самого снега также можно лепить снежки и пытаться с их помощью отбиваться от монстров.

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subnautica below zero unknown worlds
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