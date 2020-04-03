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Новые скриншоты The Last of Us Part II демонстрируют впечатляющий уровень детализации

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Новость о переносе релиза ожидаемого экшена The Last of Us Part II появилась вчера. Сетовать по этому поводу нет никакого смысла — просто пандемия накладывает большие ограничения на многочисленные производственные процессы.

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Разработчики решили поддержать фанатов игры особым способом. Выпуск новой информации по The Last of Us Part II случается не так часто, как этого бы хотелось. А появление новых скриншотов или трейлеров — это вообще праздник. Собственно, они тут.

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В очередной раз отметим вполне очевидные вещи. Детализация здесь восхитительная. Персонажи, локации — всё на высшем уровне. Кажется, действие игры будет происходить в разные времена года. С разнообразием локаций тоже проблем нет.

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Все представленные здесь изображения засняты с помощью консоли PlayStation 4 Pro. Здесь мы оставляем место для мечтаний по поводу возможности выхода игры на PC.

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