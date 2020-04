Новость о переносе релиза ожидаемого экшена The Last of Us Part II появилась вчера. Сетовать по этому поводу нет никакого смысла — просто пандемия накладывает большие ограничения на многочисленные производственные процессы.

реклама

Разработчики решили поддержать фанатов игры особым способом. Выпуск новой информации по The Last of Us Part II случается не так часто, как этого бы хотелось. А появление новых скриншотов или трейлеров — это вообще праздник. Собственно, они тут.

реклама

В очередной раз отметим вполне очевидные вещи. Детализация здесь восхитительная. Персонажи, локации — всё на высшем уровне. Кажется, действие игры будет происходить в разные времена года. С разнообразием локаций тоже проблем нет.

реклама

Все представленные здесь изображения засняты с помощью консоли PlayStation 4 Pro. Здесь мы оставляем место для мечтаний по поводу возможности выхода игры на PC.