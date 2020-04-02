Sony предупреждала, что из-за карантинных мер сроки релиза игр её подопечных студий могут сместиться, но фанаты до последнего верили, что конкретно The Last of Us Part II, возможно, последний крупный и ожидаемый эксклюзив PlayStation 4, это обойдёт стороной. Увы, не обошло: буквально только что студия Naughty Dog сообщила о переносе релиза игры на неопределённый срок. Ранее релиз был запланирован на 29 мая.

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Как поясняют представители студии, сама игра уже практически завершена, сейчас студия отлавливает последние баги и исправляет ошибки, однако карантин всё же повлиял на процесс, поэтому в ранее указанный срок игре выйти не удастся.

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Вместе с тем Sony сообщила о переносе на неопределённый срок и выхода Marvel’s Iron Man VR. Постигнет ли аналогичная участь Ghost of Tsushima, пока неизвестно.