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Разработчики будут поддерживать The Elder Scrolls Online ещё много лет

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Несмотря на то, что поначалу у The Elder Scrolls Online были проблемы, вызывавшие сомнения в том, что данная MMORPG пришла всерьёз и надолго, со временем всё исправилось, и сейчас проект обладает огромной пользовательской базой и постоянно развивается.

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Так, на днях студия ZeniMax Online анонсировала очередной год поддержки The Elder Scrolls Online под названием «Тёмное сердце Скайрима», в состав которого войдут три DLC с подземельями, а также крупная сюжетная глава Greymoor, посвящённая устранению вампирской угрозы в западной части провинции Скайрим.

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Но как долго ещё игра будет поддерживаться? Ждёт ли нас World of Warcraft от мира «Свитков» или же с выходом The Elder Scrolls VI проект будет пущен по течению? Креативный директор ZeniMax Online Рич Ламберт в беседе с изданием PCGamesN успокоил игроков, заявив, что студия будет поддерживать The Elder Scrolls Online независимо от того, когда выйдет The Elder Scrolls VI.

Что, в общем-то, логично: во-первых, ZeniMax не имеет отношения к одиночным играм серии The Elder Scrolls, а во-вторых, у The Elder Scrolls Online сложилось крупное и преданное сообщество, составляющее порядка пятнадцати миллионов игроков, так что проект будет поддерживаться. По словам господина Ламберта, у ZeniMax планы на The Elder Scrolls Online уже расписаны на 2021 год и дальше.

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Стоит напомнить, что в этом году TES Online наконец-то получит официальную русскую локализацию.

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