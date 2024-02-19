Имеется в виду все полноценные видеоигры данной франшизы. Без убивалок времени в духе Fallout Shelter.

Не секрет, что в современной игровой индустрии за Bethesda мало кто может угнаться по количеству различных изданий/переизданий и сборников игр давным-давно минувших лет. Одних только «Скайримов» в разных вариациях было выпущено столько, что это стало геймерским мемом. Уроков из критики Bethesda, впрочем, так и не делает и продолжает гнуть свою линию, заключающуюся в том, чтобы по несколько раз продавать одно и то же. Сегодня, например, компания представила S.P.E.C.I.A.L.’ьную антологию Fallout, в которую вошли все основные игры серии.

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Всего их, как известно, семь штук: дилогия классических Fallout плюс Fallout Tactics, затем Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 и Fallout 76. При этом Fallout 3, Fallout New Vegas и Fallout 4 будут включены в антологию в максимальных версиях, то есть, со всеми официальными аддонами и прочим дополнительным контентом.

Поставляться сборник будет в физическом издании, а это значит, что он нацелен в первую очередь на коллекционеров. В состав коллекционки включена крошечная «ядерная бомба», внутри которой расположены карточки с изображениями «Волт-боя» и основных характеристик персонажа (те самые S.P.E.C.I.A.L.).

Коды активации игр указаны на соответствующих карточках. В данном плане получилось удобно: характеристик персонажа семь, игр в сборнике тоже семь. Никаких дисков, естественно, в сборнике нет: в 2024 году большинство геймеров уже лет 15 назад забыли, как выглядит привод оптических дисков. Эти устройства попросту не нужны, потому что скорость загрузки контента из Сети многократно превосходит скорость считывания тех же данных с оптического носителя.