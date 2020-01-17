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В конце весны игроки в The Elder Scrolls Online отправятся спасать Скайрим от вампирской угрозы, а игра получит русскую локализацию

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Zenimax Online продолжает изо всех сил пополнять The Elder Scrolls Online новым контентом. Прошлый год поддержки с «Сезоном Дракона» закончился, новый год поддержки — «Тёмное сердце Скайрима» — начался. И его главным контентным добавлением станет новая игровая глава под названием Greymoor.

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Согласно описанию, в провинции Скайрим, всем так хорошо известной по The Elder Scrolls V Skyrim, пробудилось древнее зло в лице лорда-вампира, собравшего под своей властью армию вампиров, ведьм и оборотней, чтобы сеять ужас на севере Тамриэля. Игрокам предстоит положить этому конец.

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Глава Greymoor выйдет 18 мая на PC (Windows и macOS) и 2 июня на PlayStation 4 и Xbox One. Важно помнить, что события The Elder Scrolls Online разворачиваются за тысячу лет до событий The Elder Scrolls V Skyrim, так что для фанатов пятой номерной части серии это может стать отличным увлекательным путешествием в прошлое.

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Помимо полноценной сюжетной главы сезон «Тёмное сердце Скайрима» включает в себя и три DLC с новыми подземельями и прочей мелочёвкой. Первое из них — Harrowstorm — должно выйти в марте, а релизы двух других назначены на август и ноябрь.

И последнее по списку, но не по значению: в этом году в The Elder Scrolls Online наконец-то появится официальная русская локализация.

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