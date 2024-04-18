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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сверхъестественный экшен Ghostwire: Tokyo лишился антипиратской защиты Denuvo
Её ввели вместе с дополнением Spider’s Thread.

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Сверхъестественный экшен Ghostwire: Tokyo избавился от антипиратской защиты Denuvo — по крайней мере, это точно актуально для Steam-версии игры. Данная пометка появилась на странице проекта в SteamDB. Изначально данная защита появилась в проекте вместе с выходом обновления Spider’s Thread в апреле 2023-го, хотя в момент выхода оригинальной версии в 2022-м её не было.

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Ghostwire: Tokyo поступила в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект предлагает игрокам бросить вызов неизведанному, узнать некую страшную правду и спасти целый город. В описании в Steam есть следующая информация:

«Исследуйте захваченный злобными Чужаками Токио, который изменился до неузнаваемости под действием потусторонних сил. Вас ждёт потрясающе красивый город: сверхсовременная городская застройка по соседству с традиционными храмами и тесными старыми домиками.

Полюбуйтесь на достопримечательности вроде перекрёстка Сибуи и Токийской телебашни, которые детально воссозданы с применением новейших технологий. Пройдитесь по улицам, где время застыло с той минуты, как все жители внезапно исчезли, — и посетите загадочный потусторонний мир, чтобы спасти родного человека».

За время пребывания Ghostwire: Tokyo собрала в Steam свыше 9,5 тысячи отзывов, из которых 82 % — положительные.

#bethesda softworks #tango gameworks #ghostwire tokyo
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