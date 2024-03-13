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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Похоже, в DOOM Eternal скоро появится поддержка пользовательских модификаций
По крайней мере, на это был обнаружен жирный намёк.

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Поддержка пользовательских модификаций — это в современной игровой промышленности то, что позволяет продлевать проектам жизнь. Модификации внедряют новый контент, вносят необходимые исправления и в целом добавляют то, что, по мнению геймеров, должно было присутствовать в игре, но по каким-то причинам не присутствует. И вот, похоже, наконец-то поддержкой пользовательских модификаций вскоре обзаведётся DOOM Eternal.

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По крайней мере, в базе данных Steam в разделе DOOM Eternal появились жирные на то намёки: в частности, исполняемый файл doommodportal.exe. Естественно, сами по себе эти обрывки информации мало о чём говорят, но учитывая тот факт, что о возможности внедрения поддержки пользовательских модов разработчики из id Software рассуждали ещё до релиза DOOM Eternal, поле для подозрений сужается.

Насколько сейчас такое обновление для DOOM Eternal актуально, вопрос отнюдь не праздный: пиковый «онлайн» проекта на сегодняшний день редко превышает полторы тысячи человек. В таких условиях раздумывать о модификациях уже поздно.

#bethesda softworks #id software #doom eternal
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