Escape from Tarkov стала лидером по числу зрителей на Twitch
Нечасто отечественный реалистичный шутер Escape from Tarkov радует нас информационными поводами, но сегодня подвернулся отличный, можно даже сказать, уникальный случай вспомнить о том, что такая игра существует и развивается. Так, по статистике, Escape from Tarkov — самая популярная игра на Twitch за неделю: перед новым годом в ней стартовала акция, благодаря которой за просмотры трансляций можно получить внутриигровое оружие и различные предметы.
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Многие популярные стримеры с многотысячными аудиториями подключились к акции, благодаря чему Escape from Tarkov и удалось влететь в «топ-1» с 275 482 зрителями по состоянию на вечер 3 января. На момент написания этой заметки Escape from Tarkov на Twitch просматривали свыше 258 тысяч человек; для сравнения, ближайший преследователь — League of Legends — довольствуется 122 тысячами зрителей.
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Акция повлияла и на «онлайн» самой игры: разработчики из Battlestate Games даже сообщили, что из-за наплыва игроков им пришлось заняться расширением серверной инфраструктуры.
рекламаА насколько долгоиграющим оказался всплеск популярности, узнаем после 5 января, когда акция на Twitch официально завершится. В любом случае, привлечь дополнительное внимание к Escape from Tarkov определённо удалось. Напомним, сама игра пока пребывает в статусе «беты».
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