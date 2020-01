Нечасто отечественный реалистичный шутер Escape from Tarkov радует нас информационными поводами, но сегодня подвернулся отличный, можно даже сказать, уникальный случай вспомнить о том, что такая игра существует и развивается. Так, по статистике, Escape from Tarkov — самая популярная игра на Twitch за неделю: перед новым годом в ней стартовала акция, благодаря которой за просмотры трансляций можно получить внутриигровое оружие и различные предметы.

реклама

Многие популярные стримеры с многотысячными аудиториями подключились к акции, благодаря чему Escape from Tarkov и удалось влететь в «топ-1» с 275 482 зрителями по состоянию на вечер 3 января. На момент написания этой заметки Escape from Tarkov на Twitch просматривали свыше 258 тысяч человек; для сравнения, ближайший преследователь — League of Legends — довольствуется 122 тысячами зрителей.

реклама

Акция повлияла и на «онлайн» самой игры: разработчики из Battlestate Games даже сообщили, что из-за наплыва игроков им пришлось заняться расширением серверной инфраструктуры.

реклама

А насколько долгоиграющим оказался всплеск популярности, узнаем после 5 января, когда акция на Twitch официально завершится. В любом случае, привлечь дополнительное внимание к Escape from Tarkov определённо удалось. Напомним, сама игра пока пребывает в статусе «беты».