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Escape from Tarkov стала лидером по числу зрителей на Twitch

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Нечасто отечественный реалистичный шутер Escape from Tarkov радует нас информационными поводами, но сегодня подвернулся отличный, можно даже сказать, уникальный случай вспомнить о том, что такая игра существует и развивается. Так, по статистике, Escape from Tarkov — самая популярная игра на Twitch за неделю: перед новым годом в ней стартовала акция, благодаря которой за просмотры трансляций можно получить внутриигровое оружие и различные предметы.

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Многие популярные стримеры с многотысячными аудиториями подключились к акции, благодаря чему Escape from Tarkov и удалось влететь в «топ-1» с 275 482 зрителями по состоянию на вечер 3 января. На момент написания этой заметки Escape from Tarkov на Twitch просматривали свыше 258 тысяч человек; для сравнения, ближайший преследователь — League of Legends — довольствуется 122 тысячами зрителей.

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Акция повлияла и на «онлайн» самой игры: разработчики из Battlestate Games даже сообщили, что из-за наплыва игроков им пришлось заняться расширением серверной инфраструктуры.

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А насколько долгоиграющим оказался всплеск популярности, узнаем после 5 января, когда акция на Twitch официально завершится. В любом случае, привлечь дополнительное внимание к Escape from Tarkov определённо удалось. Напомним, сама игра пока пребывает в статусе «беты».

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