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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В шутере Escape from Tarkov появились времена года — это влияет на визуальное и звуковое оформление локаций
Станет ли после этого интереснее играть? Ну, может быть.

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Разработчики Escape from Tarkov анонсировали масштабное обновление, добавляющее в шутер систему смены времён года. Большая «заплатка» с индексом 0.14.5.0 призвана повысить реализм и вариативность игрового мира — так утверждают сами авторы. Теперь сезонные изменения непосредственно влияют не только на визуал и звуковое оформление локаций, но и добавляют новую глубину в привычный геймплей.

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С реализацией новшества в игре наступила ранняя весна, которая последует календарному циклу, предлагая игрокам ощутить все четыре сезона: от летних жарких дней до холодов зимы, когда игровые карты будут покрыты снегом.

Инновации касаются и игрового процесса. Так, на уровне «Лес» появился БТР-82А, курсирующий по семи точкам. На карте «Эпицентр» была улучшена система подбора игроков, позволяющая разделить начинающих и бывалых бойцов, обеспечивая баланс между уровнями опыта.

Не обошлось без усовершенствований акустического оформления: внесены корректировки в громкость ветра, акустическое воспроизведение дождя в замкнутых пространствах, звучание переходов между дневными и ночными треками, а также переработана слышимость через проёмы в стенах.

Кроме того, разработчики внесли изменения в пользовательский интерфейс и исправили серию ошибок для повышения качества жизни пользователей. Детальное описание всех изменений доступно по предоставленной ссылке.

#escape from tarkov
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