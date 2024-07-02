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Вступление

Сегодня мини-ПК может превратить любой монитор в компьютер, причём достаточно высокого уровня. Такие устройства делают на базе современных мобильных платформ, используя флагманские модели мобильных процессоров, чтобы добиться высокого уровня производительности. Понятно, что достичь показателей высокопроизводительной настольной системы не удастся, но такое устройство может оказаться заметно дешевле, проще в эксплуатации и компактнее.

Для этих целей подобные мини-ПК часто поставляются со специальным креплением к монитору, которое задействует отверстия VESA крепления, если они есть. В противном случае маленькую коробочку можно поставить на стол, и она не будет сильно мешать. Возможно, не за горами выпуск подобных устройств на базе процессоров ARM, но пока они в основном x86 совместимые и рассчитаны на домашнее и офисное использование. В последнем варианте можно использовать моноблоки, но их сложнее обслуживать. Здесь же можно просто заменить коробку, и пользователь может продолжить работу под своей учётной записью, и это своего рода замена «тонкому» клиенту. До сих пор такие компьютеры называют NUC, но это как с ксероксом. Сегодня интереснее смотрятся устройства на платформе AMD, поскольку они предлагают хорошую вычислительную производительность вкупе с интересной графикой, которая позволяет играть в игры на низких настройках.

Это относится к процессорам семейства AMD Phoenix, которые представлены несколькими моделями. Они основаны на вычислительных ядрах ZEN4 и оснащаются графикой RDNA2. Уже на этом поколении инженеры AMD внедрили свой собственный NPU (Neural Processing Unit), который назвали AMD Ryzen AI. Производительность флагманского процессора AMD Ryzen 9 7940HS в этих операциях может достигать 10 TOPS. В следующем поколении процессоров Hawk Point производитель не стал принципиально ничего менять, а лишь поднял производительность блока NPU до 16 TOPS. Поэтому с первого взгляда найти разницу между AMD Ryzen 9 7940HS и AMD Ryzen 9 8945HS практически невозможно и может показаться, что это один и тот же процессор. У Intel есть свой ответ – это Meteor Lake, но я с ним сталкивался пока только в ноутбуках. AMD Ryzen 9 8945HS можно встретить в мини-ПК, например, в Geekom A8.

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Компания Geekom выпускает множество различных мини-ПК на любой вкус, цвет и размер кошелька. Сегодня мы рассмотрим флагманское решение на платформе AMD. Компьютер поставляется с накопителем на 2 ТБ и солидным объёмом памяти 32 ГБ, который первое время даже не придётся увеличивать. Хорошая сбалансированная конфигурация по приемлемой цене.

Технические характеристики

Модель Geekom A8 Тип устройства Мини-ПК Процессор AMD Ryzen 9 8945HS Видеопроцессор Интегрированный: AMD Radeon 780M Операционная система Microsoft Windows 11 Pro Оперативная память Максимум 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (2 х 16 ГБ SODIMM DDR5-5600 в комплекте) Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen4 x4 (2 ТБ NVMe PCI-e x4 Gen4 в комплекте) Интерфейсы 1 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддержка DP);

1 x USB 4 Type-C;

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x SD card slot;

2 x HDMI 2.0b;

1 x RJ45 LAN 2.5G;

1 x DC-in 19V Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.2 Размеры 112.4 x 112.4 x 37 мм Масса 450 г Цена 73 000 рублей*

* На момент подготовки материала в фирменном магазине компании.

В первую очередь заметно сходство с рассмотренной ранее моделью Geekom A7, и в этом нет ничего удивительного, если вспомнить про разницу между процессорами AMD Ryzen 9 7940HS и AMD Ryzen 9 8945HS. Оба они выполнены по технологическому процессу 4 нм, но это не значит, что один из них холоднее и ничего не потребляет.

Напротив, чтобы достичь высоких частот и производительности, нужна высокая мощность, что приводит к немаленькому тепловыделению. Сможет ли справиться система охлаждения данной платформы со своей задачей в таком компактном корпусе? Вопрос сложный и без тестов тут не обойтись.

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Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает ту, что я встречал у рассмотренного ранее Geekom A7. Основные отличия кроются в изображениях устройства и цвете фона, здесь он белый. На упаковке также основная поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки. Коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.

Оформление достаточно простое и лаконичное. Спереди мы видим крупное изображение устройства при виде сверху, где находится логотип Geekom. Название модели указано с торца серебристыми буквами.

Ещё с противоположной стороны есть наклейка, на которой указаны характеристики устройства: модель процессора, объём оперативной памяти и накопителя.

По бокам информации никакой нет, только название модели. Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины.

В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

Находится в специальном пластиковом лотке с небольшой нишей, где находятся инструкции.

Под лотком расположен картонный разделитель, под которым уже находится остальной комплект поставки.

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Прежде всего в комплекте есть достаточно мощный, но небольшой и изящный адаптер питания на 19 В, 6,32 А. В совокупности это даёт нам 120 Вт, что достаточно много для такого компактного компьютера. Да, я добивался того, что 2-3 секунды процессор потреблял в районе 60 Вт, но в основном его потребление оказалось в районе заявленного. Это не ошибка мониторинга потому, что всё это подтверждает ваттметр.

Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.

Ещё в комплекте находится инструкция и благодарственная карта. Однако полностью исчез монтажный комплект устройства к монитору. Нет монтажной пластины и винтов крепления.

Внешний вид, конструкция и особенности

Внешне модель очень сильно похожа на Geekom A7, их можно даже спутать, если положить их рядом. Это не удивительно потому, что они отличаются только процессором, а корпус и все остальные компоненты те же самые. Дизайн немного переосмыслен и выглядит круто. Не могу назвать его уникальным потому, что-то похожее я уже видел, но на платформе Intel.

Корпус компактный и практически полностью изготовлен из алюминиевого сплава. Он очень лёгкий и прочный. Габариты и вес заметно снижены по сравнению с другими флагманскими моделями других производителей. Единственное, за что приходится переживать – система охлаждения. По бокам есть вентиляционные отверстия и сзади расположена прорезь для выхлопа горячего воздуха.

Цветовое оформление нейтральное – серебристый металлик, который подойдёт к любому монитору, хотя здесь подразумевается отдельная установка, для чего на нижней панели есть четыре резиновые ножки.

У данного устройства они находятся не совсем по углам. Под ними спрятаны винты крепления для разборки этого компьютера. Кстати, визуально может показаться, что он вообще не разборный потому, что панели идеально подогнаны друг к другу. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Нижняя крышка изготовлена из пластика, но за ней сразу же находится металлическая. На верхней панели в очередной раз мы видим логотип Geekom.

Нижняя крышка изготовлена из чёрного пластика под цвет задней панели с разъёмами. С противоположной стороны можно обнаружить одну из антенн беспроводного модуля. С двух боковин практически ничего нет кроме сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить слот для карт памяти SD.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это всё условно. Внутри неё находится белый светодиод.

Также мы видим разъём миниджек 3.5 мм для гарнитуры и два USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъёмы.

Мы видим два HDMI 2.0b, один USB 3.2 Gen2 Type-C и один USB 4 Type-C. Оба с возможностью вывода изображения через Display Port. Ещё есть один USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, 2.5G Ethernet и разъём питания. Набор отличный.

Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с четырьмя экранами через два HDMI и два USB Type-C.

Откручиваем 4 винта снизу под резиновыми ножками и снимаем крышку. Она тонкая и изготовлена из чёрного пластика. Под ней находится металлическая пластина, которая крепится ещё четырьмя винтами.

Корзины для накопителей 2,5” здесь нет. Благодаря этому удалось сделать корпус ещё более компактным. На стальной пластине можно увидеть резиновые вставки и терморезинка для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.

Как я уже говорил, одна из беспроводных антенн приклеена к нижней пластиковой крышке, а другая спрятана внутри корпуса и приклеена внутри к одному из его углов.

Весь основной корпус изготовлен из литого алюминия. Внутри на верхней части виден след от фрезы.

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости потому, что память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего потому, что всё распаяно непосредственно на плате.

Здесь уже распаяно много контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и одной крупной медной тепловой трубкой внутри. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS. Материнская плата крепится на стальных втулках по углам, в которые закручивается комплект других втулок.

В целом с эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Оперативная память производства Crucial и накопитель M.2 PCI-e x4 Gen4 ACER N5000 на контроллере MAXIO MAP1602A. Не самые популярные бренды, но и не совсем noname.

Память основана на чипах Micron. Это два модуля SODIMM DDR5-5600 со стандартными для такой частоты таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно. В накопителе используется контроллер MAXIO MAP1602A.

Тоже не рекордсмен в своём классе, но тут производитель видимо решил не рисковать с его перегревом и поэтому скорости у него не рекордные, но ресурс заявлен неплохой.

Беспроводной модуль здесь не распаян, а реализован при помощи обычной карты AW-XB591NF на базе контроллера MediaTek MT7922.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR5-5600 по 16 ГБ каждый и накопителем NVMe на 2 ТБ. В данной конфигурации я решил заменить только накопитель, чтобы проверить работу самого интерфейса, и установил A-Data Legend 960 на 1 ТБ.

Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена на штатном накопителе и нужно лишь выполнить обновление. При запуске система настойчиво просит войти в аккаунт Microsoft, но методом постоянного отключения интернета я обошёл эту навязчивость и настроил локальный профиль.

В данном случае настроек в BIOS не так много, как в модели Geekom A5, и он здесь больше напоминает модель A7, что опять же неудивительно.

Изображение выводилось на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после загрузки операционной системы. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

Geekbench 5:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Night Raid:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

WinRAR:

7-Zip:

Corona 1.3:

Superposition, 720 Low:

Superposition, FHD:

Может быть, результат кого-то не впечатлит, но хочу напомнить, что это мобильный процессор с интегрированной графикой. Результат неплохой, но справедливости ради мало чем отличается от AMD Ryzen 9 7940HS.

Нагрев и шум

Алгоритм работы вентилятора работает должным образом и в большинстве случаев он даже не включается. В BIOS был выбран режим Performance, чтобы получить максимальную производительность, но там ещё есть Silent. Только в очень тяжёлых режимах вентилятор запускается и шум от него средний.

После запуска приложения Prime95 процессор за пару секунд достигает пика потребления в 60 Вт, а температура за то же время поднимается до 80°C и плавно увеличивается до 95°C, когда начинается троттлинг и происходит снижение тактовой частоты.

После этого автоматика просыпается и уменьшает потребление ниже 45 Вт. Температура держится на отметке 95°C и шум не снижается. Что касается нагрева, то мини-ПК нагревается очень слабо. Это же относится к блоку питания.

Устройство греется не более чем похожие модели от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы, и тут выше головы не прыгнешь.

Температуры SSD накопителя также в норме. Процессор здесь по паспорту потребляет 45 Вт, но мы видели, что при запуске ресурсоёмкой задачи его потребление сначала доходит до 60 Вт, а потом снижается до 45 Вт, но это я одновременно не нагружал графику. Что бы это дало? Ничего хорошего потому, что температура и так высокая.

Заключение

Мы рассмотрели флагманскую версию Geekom A8; возможно, позже появятся более доступные модификации на этой платформе. Можно ли поиграть в современные игры? Да, но только в разрешении FHD и с низкими настройками графики. Можно побегать даже в Cyberpunk 2077, но такой мини-ПК не сможет тягаться с дискретной видеокартой уровня RTX 4070. У него совсем другие цели, задачи и бюджет. Поэтому геймеру, который планирует играть преимущественно на компьютере, такой вариант не подойдёт.

Это универсальное решение для дома и офиса, которое позволяет иногда побегать в игры с низкими настройками графики, но уклон сделан больше в сторону профессионального применения. На это же намекает улучшенный блок NPU, который ориентирован на увеличение производительности в приложениях, использующих ИИ. Сейчас Microsoft активно продвигает свой Copilot, но нельзя исключать, что другие крупные производители программного обеспечения будут внедрять технологии ИИ в свои продукты. Например, это напрашивается в редакторы изображений и видео или CAD/CAM приложения.

Теперь несколько слов непосредственно о Geekom A8. Компьютер получился компактный, лёгкий и функциональный. Из этого вытекают его достоинства и недостатки. Возможностей могло быть больше, ведь платформа позволяет, но места свободного в корпусе мало. Корпус красивый и элегантный, но очень компактный. Приходится чем-то жертвовать. Поэтому тут не нашлось места для накопителя SATA 3 размером 2.5” и всего один слот для установки накопителя типа M.2. Поддерживается интерфейс PCI-e x4 Gen4, но самые быстрые накопители этого стандарта обычно требуют хорошего охлаждения. Производитель элегантно вышел из данной ситуации и установил производительный безбуферный накопитель PCI-e x4 Gen4 на контроллере MAXIO MAP1602A, который не настолько горяч.

Однако есть проблема посолиднее – охлаждение процессора. Видимо, ситуацию усугубили скромные габариты устройства и невозможность установки более производительной системы охлаждения, поэтому при интенсивной нагрузке утилитой Prime95 можно добиться троттлинга процессора и снижения его частот. Происходит это при достижении 95°C после нескольких минут теста. Да и BIOS на редкость скромен. Настраивать тут особо нечего, как и на любом обычном ноутбуке. Вентилятор работает корректно и при отсутствии нагрузки СО переходит в пассивный режим. В целом уровень шума достаточно приемлемый.

По качеству изготовления вопросов нет. Корпус изготовлен из алюминия, он лёгкий и красивый, по бокам предусмотрены вентиляционные отверстия. Выделяется лишь чёрная задняя панель с разъёмами и пластиковая нижняя панель. Все разъёмы расположены удобно, корпус легко открывается, основные компоненты находятся в лёгкой доступности. Поскольку это флагманское решение с большим объёмом памяти DDR5 и солидным объёмом накопителя, то и цена соответствующая.

Андрей Понкратов aka wildchaser