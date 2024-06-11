Оглавление

Вступление

Информационная безопасность в наше время приобрела особую важность. И сегодня есть множество решений, которые позволяют хранить данные в «облаке» или на собственных серверах.

Ежедневная работа с различными онлайн-сервисами, к которым нужно получать доступ, влечет за собой риски. И самая большая ошибка – это хранить корпоративные пароли от этих интернет-ресурсов в браузере или облачных документах.

Часто люди используют слишком простые пароли. Потому что неудобно вводить длинный пароль или его просто трудно запомнить. Именно поэтому нередко мы видим новости об утечках данных, которые приводят к серьезным проблемам для компании.

реклама





Один из отличных способов усилить кибербезопасность — внедрить менеджер паролей. Это легко и просто сделать, при этом все корпоративные пароли будут в надежном месте.

Таких решений создано немало, но как выбрать лучшее?

Само ПО должно быть комфортно для работы компании и ее сотрудников, плюс использование «облачного решения» подходит не всем. А в наше время, с учетом необходимости использования российского программного обеспечения — выбрать еще сложнее…

Проанализировав доступные в РФ менеджеры паролей для бизнеса, на данный момент можно выделить Пассворк. Давайте разберемся, почему?

Основные преимущества и особенности Пассворка

Пассворк — это российский менеджер паролей для компаний. Основной является коробочная версия, которая устанавливается на сервере компании-клиента.

реклама





Пассворк упрощает работу с корпоративными паролями. Все данные безопасно хранятся в удобном структурированном виде, а сотрудники быстро находят нужные пароли. Правами пользователей управляет администратор, который отслеживает все действия, а также проводит аудит безопасности.

Пассворк изначально ориентирован на совместную работу — подходит для команд от 10 человек.

Пассворк использует систему защищенных контейнеров-сейфов. В них хранятся пароли и вложенные папки. Каждая папка может содержать внутри как пароли, так и другие папки.

Доступ к основному контейнеру защищается 256-битным мастер-паролем. Пользователи используют мастер-пароль для получения доступа к контейнеру и вложенным папкам. После ввода пароля аутентификация на сайте осуществляется в несколько кликов при помощи специального расширения для браузера.

Легко управлять правами пользователей, назначать роли и выдавать доступы.

Если сотрудник ушёл в отпуск, заболел или уволился – его пароли остаются в контейнере, которыми можно воспользоваться. Чтобы оперативно выполнить ряд задач за коллегу, с Пассворком не придется тратить много времени на поиски паролей от онлайн-сервисов.

Удобный поиск позволяет быстро находить нужные данные — например, пароли или доступы пользователей.

А еще у Пассворка есть мобильное приложение и расширение для браузера, чтобы ваши пароли всегда были под рукой.

Если пароль слишком простой, устарел или скомпрометирован, то система вовремя предупредит вас. Это позволяет поддерживать необходимый уровень безопасности.

Внутренняя система безопасности — вовремя сообщает о рисках и помогает избежать возможных проблем.

Интерфейс Пассворка прост и понятен, но при этом содержит много возможностей. ПО работает быстро. Система разграничения прав доступа позволяет безопасно переслать пароль в виде ссылки, либо поделиться им напрямую внутри системы.

реклама









Пассворк не только помогает придумывать надежные пароли, но и позволяет легко делиться ими с коллегами.

Пользователь может менять оформление темы на тёмный, светлый или смешанный режим. При необходимости можно импортировать / экспортировать данные. А если вдруг возникнут трудности, есть подробное и понятное руководство пользователя и отличная поддержка. В итоге мы видим, что Пассворк это полноценный качественный сервис, который постоянно растёт и развивается.

Заключение

Пассворк – один из немногих российских продуктов, входящих в состав единого реестра российского ПО. Решение подходит и крупным организациям, и небольшим компаниям. Стоимость лицензии обоснована и гораздо ниже иностранных аналогов. Это действительно безопасный сервис, который помогает защитить учетные данные, упростить сотрудникам работу с аккаунтами, а также вовремя выявить возможные риски.

Запросить бесплатную демоверсию для вашей компании можно на сайте — passwork.ru.

Андрей Понкратов aka wildchaser