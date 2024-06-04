Оглавление

Вступление

Для каждой платформы существуют флагманские материнские платы, которые стоят очень дорого и предлагают широкий функционал, качественное исполнение и отличный внешний вид. Есть люди, которым нужно именно это, и они не приемлют видеть всякий ширпотреб. Доля здравого смысла тут тоже есть. Раз уж решил собирать систему на самом крутом чипсете, то почему бы не присмотреть плату получше с самыми широкими возможностями, чтобы хватило надолго. Со временем на такие устройства спрос продолжает сохраняться и на вторичном рынке, поэтому такое устройство проще продать, хотя потеря в деньгах может быть колоссальной.

Покупатели подобных устройств приобретают их явно не на последние деньги. Человек осознано должен отдавать отчёт, что он покупает и зачем ему это нужно. Однако, это вовсе не значит, что плата за 20 000 рублей на флагманском чипсете автоматически в три раза хуже, чем устройство за 60 000 рублей. В последнем случае скорее всего будет использоваться всё по максимуму, а значит устройство должно соответствовать и обеспечить надёжную и стабильную работу топового процессора при длительной нагрузке. Как раз это обычно учитывает производитель и предлагает больше фаз питания, а также лучше охлаждение.

Ещё флагманская материнская плата должна обладать множеством современных интерфейсов, чтобы было понятно куда пошли дополнительные деньги. Поэтому производители таких устройств шагают в ногу со временем и если появилось что-то новенькое, например, стандарт беспроводной сети, то почему бы не представить обновлённую модификацию, где он присутствует, ведь какой-то человек захочет обладать самым современным и передовым.

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Также любители всего большого, эксклюзивного и дорогого по привычке выбирают Intel. Да, есть люди, которые просто любят Intel потому, что он есть и пусть эти Ryzen хоть в 100500 раз быстрее – это ничего не решает. Для некоторых Intel по-прежнему ассоциируется с успехом и доминированием везде. Поэтому для флагманских процессоров пользователи подыскивают себе соответствующую материнскую плату. Чтобы было быстро, современно и надёжно. Такие варианты стоит искать в линейке MSI MEG или MSI Enthusiast Gaming. Например, совсем недавно компания MSI выпустила обновлённую модель MEG Z790 ACE с приставкой MAX.

Для такой модели нужно сразу выбирать флагманский процессор, хорошую память и самое главное – охлаждение. Простым воздушным кулером тут уже не обойдёшься. Посмотрим, чем инженеры MSI удивят нас на этот раз.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная и тяжёлая. Поэтому предусмотрена пластиковая ручка для переноски. Внешнее оформление достаточно спокойное и лаконичное. Всё здесь крутится вокруг нового фирменного логотипа линейки MEG, который напоминает треугольник.

Мы видим тёмный фон и узоры, а также крупное изображение самой платы в боевом режиме с подсветкой на радиаторах. Внизу крупными символами обозначено наименование модели. ACE выделено серебристыми символами, которые переливаются на свету. Сверху находятся два значка Intel и наклейка с надписью Next Gen CPU Ready.

На противоположной стороне информации представлено побольше.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MEG Z790 ACE MAX. Справа находятся значки от Intel. В левой части есть крупное изображение устройства с антенной беспроводного модуля. Ракурс достаточно удачный потому, что видно компоновку платы и разъёмы задней панели. Справа находится пять вставок с описанием ключевых особенностей, спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели с подписями.

Пора открыть упаковку.

Сверху находится чёрный картонный лоток с материнской платой, дополнительно упакованной в антистатический пакет. Под ним находится ещё одна коробка поменьше, где разместился весь комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Правовая информация для Европы;

Карта для участия в мероприятии.

Диска нет. Плата стоит немалых денег. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.

Две термопары;

Удлинитель для подключения кнопок и индикаторов корпуса;

Монтажные комплекты для накопителей M.2;

Два кабеля mini DP – DP, для организации передачи видеосигнала на Thunderbolt 4;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушка на заднюю панель уже размещена на самой плате. Комплект мне показался странным. Пропали инструменты по уходу, нет отвёрток, которые были раньше, и нет чего-то необычного. Нет красивых наклеек, дочерних плат, экранов и даже процессора в комплекте; впрочем, я размечтался. Флешкой сегодня тоже сложно удивить. Похоже, что комплекты становятся скромнее даже на топовых платах.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата EАТХ. Он достаточно коварный потому, что ширина может варьироваться, но MSI здесь старается придерживаться габаритов устройств прошлых поколений. Здесь они составляют 305 х 277 мм.

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Внешне устройство выглядит неброско, но видно, что плата качественная и дорогая. Как? Да хотя бы по металлическому бэкплейту с обратной стороны.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве и не следует забывать про увеличенные габариты. Принтов на плате нет потому, что есть несколько радиаторов, но зато есть подписи к разъёмам.

Это флагманская модель самого высокого уровня. Выше и круче только Godlike. Мы видим развитую систему охлаждения и поддержку большого числа современных интерфейсов.

Пластика нет вообще – только металл. Даже слева, над разъёмами задней панели используется металлический кожух вместо пластикового. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается изнутри. Всё окрашено в чёрный цвет.

С обратной стороны находится металлическая пластина, которая служит для защиты и усиления печатной платы, а также для теплоотвода.

С обратной стороны платы элементов мало, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Разъёмы дополнительного питания расположены не совсем обычно, они смещены в правую половину платы.

Такое сочетание разъёмов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В левом верхнем углу, рядом с индикатором POST-кодов находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Смысл в них небольшой потому, что есть индикатор POST-кодов и смотришь больше на него.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Устанавливать рекомендуется от правого края информационными наклейками к сокету. Удивило лишь то, что защёлки находятся снизу, а фиксаторы сверху, хотя обычно бывает наоборот.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 7800+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб. Память здесь разгоняется отлично и скорее всего новенькие комплекты DDR5-8400 тут заведутся.

В BIOS есть множество предустановок как стандартных для воздуха, так и для экстремального охлаждения и совершенно диких напряжений.

Питание процессора выполнено по схеме 24+1+2, о чём было сказано ещё на коробке и это, пожалуй, заявка на лидерство. Девять каналов сверху, двенадцать каналов сбоку и ещё шесть снизу. Это отличные показатели для материнской платы LGA 1700.

На каждый из 24 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105А, что играет достаточно важную роль.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, удвоителей также нет даже с обратной стороны, там только керамика. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131 с белым и красным маркером.

MSI MEG Z790 ACE MAX позиционируется универсальное решение для топовых сборок и энтузиастов. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах самого высокого уровня, каким является само устройство.

Поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 150 Вт у топовых версий KS. В BIOS можно будет увидеть, что 125 Вт даже нет, а 241 – это для боксового кулера, которого не существует, а для башенного кулера уже закладывают 288 Вт, но по опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 не вывозит новую платформу совсем вообще никак и я давно перешёл на AIO даже со своим скромным Intel Core i7-14700KF. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных и один маленький радиатор с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Боковой смотрится очень красиво благодаря эмблеме в виде дракона, которая подсвечивается изнутри при помощи ARGB модуля, от которого идёт специальный кабель, подключённый к соответствующему разъёму на плате.

Верхний радиатор крепятся двумя винтами с обратной стороны, а боковой четырьмя. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет, а на верхнем ещё есть надпись MEG.

Поверхность радиаторов шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он автоматически поддерживает PCI-e 4.0. Четвёртый слот также получает линии от процессора, но уже PCI-e 5.0, которые предназначены для видеокарты, поэтому лучше заранее ознакомится с вопросами совместимости на сайте производителя. Все остальные обеспечиваются чипсетом и могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Третий и пятый ещё могут поддерживать SATA устройства.

Средний и нижний радиаторы предназначены сразу на два накопителя и пластинки для этого слишком компактные. Все радиаторы как бы дополняют друг друга и создают общую картину. Особо выделяется самый верхний потому, что у него безвинтовое крепление, а фиксация происходит за счёт специального механизма.

Также на нём есть надпись ACE, которая подсвечивается изнутри компактным ARGB модулем. Для этого на краю радиатора есть небольшой разъём с контактами, а ответная часть распаяна на плате, где иголки контактов подпружиниваются. Сделано достаточно сложно, но подобный механизм я уже встречал ранее на модели Godlike.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления.

Остался только радиатор чипсета, который находится на чипсете.

Вопреки ожиданиям он достаточно крупный и массивный. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко. В него также интегрирован модуль с ARGB подсветкой.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Чипсет поддерживает до восьми портов SATA. В данном случае справа вбок выведено шесть. В остальном его возможности используются по максимуму, а там, где их не хватает на помощь, приходят отдельные контроллеры, хабы и свитчи.

Выше боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1 и две USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, разъём ARGB LED 5B, контакты для сброса ClrCMOS, разъём для установки TPM модуля, а также кнопки Power и Reset.

Левее можно заметить две колодки портов USB 2.0 и два переключателя. Один из них переключает две микросхемы BIOS, а другой включает/выключает подсветку на плате.

Далее находятся два небольших разъёма для подключения термопар, которые поставляются в комплекте с платой.

Левее по нижнему краю находятся пять разъёмов для вентиляторов, один для помпы и один для RGB подсветки 12В.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и звуковой кодек Realtek ALC4082.

Всё это сверху закрыто декоративной металлической крышкой похожей на радиатор, но она ничего не охлаждает. Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится под вторым слотом PCI-e x16. Выше звуковой подсистемы по левому краю можно обнаружить две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I226-V. Неподалёку есть ещё один чип – это Genesys GL3590. Он является хабом портов USB 3.0 и обеспечивает часть их на задней панели.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x4 замаскированный под PCI-e x16. Очень удачная компоновка потому, что удалось ещё разместить пять слотов под накопители M.2.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Два верхних получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen4 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся пять слотов M.2 для установки накопителей. Напомню, что первый слот PCI-e x16 будет работать в режиме x8, если установлен накопитель в четвёртый слот M.2.

Все, кроме M.2_4 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;

Два разъёма miniDP in;

Восемь разъёмов USB 3.2 Gen2;

Два сетевых разъёма RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Одна кнопка BIOS Flashback;

Одна кнопка Clr CMOS;

Одна умная кнопка.

Последняя может выполнять различные функции, которые настраиваются в BIOS.

Thunderbolt 4 реализован при помощи отдельной дочерней платы и обеспечивается обычным контроллером Intel JHL8540. Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 7 BE200.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800-7800+ (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4); Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

5 x M.2 портов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen5 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя); Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 2 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 7 BE200 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790) USB 3.2 Gen2 2 + 8 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790 + 2xGenesys GL3590) Thunderbolt 4 2 x Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x Thunderbolt 4;

2 x miniDP in;

8 x USB 3.2 Gen2;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback;

1 x Clr CMOS;

1 x Smart Button Размеры, мм 305 x 277 Форм-фактор EATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и работает отлично.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: DeepCool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MEG Z790 ACE MAX, версия BIOS – A.34;

Память: 2 x 16Гб DDR5-7200 Kingbank (SKhynix A-die);

Видеокарта: nVidia GT1030;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тб;

Блок питания: XPG CYBERCORE 1300W;

Тестирование

Производитель заявляет о 8 слоях металлизации, в BIOS есть куча настроек для разгона памяти, поэтому проблем с ним возникнуть не должно. У тестовых модулей штатные тайминги на частоте DDR5-7200 составляют 34-45-45-115 при напряжении 1,4 В.

Память работает стабильно на XMP профиле во всех приложениях и тестах, что уже я считаю хорошим результатом и в целом на этом можно было закончить и расходиться. Однако нужно ещё проверить разгон. В основном на производительность больше влияют вторичные и третичные тайминги, в особенности tREFI. Там значение, наоборот, нужно выставлять как можно больше. Это оказывает влияние не только на стабильность, но и на нагрев при интенсивном использовании.

Лимиты с процессора сняты, и температура его доходит до 100°C при потреблении около 320 Вт. Даже система жидкостного охлаждения не справляется с такой нагрузкой, как вариант нужно использовать более производительную или снижать потребление процессора.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Corona 1.3:

Посмотрим на работу устройства в нагрузке Prime95 через тепловизор.

Картина стандартная. Нагрев элементов, очень умеренный благодаря большим радиаторам, которые отлично справляются с отводом тепла.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MEG Z790 ACE MAX – это настоящая флагманская материнская плата для энтузиастов. Её размеры и вес уже говорят о многом. Например, что обладателю такого устройства придётся покупать огромный корпус, чтобы она там поместилась. В этом поколении ACE уже вплотную приближается к Godlike. Это устройство также не для массового пользователя потому, что относится к группе MSI Enthusiast Gaming (MEG) и в качестве критерия отбора её будущего хозяина выступает солидный ценник. Если вы можете собрать последние деньги только на саму эту плату, то это тоже сомнительное мероприятие.

Это отличный инструмент, но ему нужно соответствующее оснащение, чтобы он работал на результат. Здесь есть куча разных предустановок для памяти и каждый может почувствовать себя экстремальным оверклокером. Нужно лишь обзавестись хорошим питанием, отличным охлаждением, а ещё желательно отборной памятью и процессором. Без всего этого мы получим просто хорошую плату с нераскрытым потенциалом. Жаль, если подобное устройство будет служить лишь простым оборудованием ПК, но не будет по-настоящему обеспечивать высокие достижения в разгоне и демонстрировать высокую производительность.

Дизайн платы строгий и спокойный без всяких излишеств. Есть лишь ARGB подсветка, установленная в трёх радиаторах. Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое, только самого разгона на новой платформе практически нет. RGB светодиодов на плате нет, но есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске, показывают выбранную микросхему BIOS и подсвечивают кнопки. Также есть индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Модель MSI подойдет не только для геймеров. Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Audio Boost 5 – звук нового поколения, представленный обновлённым кодеком с действительно неплохими параметрами и качеством. Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашёл, поэтому MSI MEG Z690 ACE отличная основа для сборки высокого уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser