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Вступление

Механические клавиатуры снова стали очень популярными и пользуются большим спросом у современных геймеров. Кому-то нравится, как они клацают и этот звук доставляет наслаждение. Многие из таких устройств оснащаются RGB подсветкой, она переливается всеми цветами радуги и успокаивает. Не выпускает подобных устройств только ленивый и поэтому сейчас представлено большое разнообразие различных моделей.

Существуют даже очень дорогие беспроводные модели, где есть высокоскоростной радиоканал с минимальными задержками, но есть приверженцы кабельного подключения и количество таких устройств преобладает. Именно из-за скорости реакции пользователи предпочитают кабель. Кроме этого, такие клавиатуры оказываются дешевле и для кого-то кабель не является какой-то проблемой. Подключение производится по-обычному USB 2.0 порту, скорости соединения хватает, тайминги минимальные, клавиатура всегда лежит на столе и поэтому такой вариант выглядит предпочтительнее.

Крупные производители компьютерных компонент также выпускают подобные устройства и иногда они смотрятся предпочтительнее потому, что вписываются в единую экосистему, где управлять всем оборудованием можно при помощи одной единственной утилиты, которая в случае с MSI называется MSI Center. Именно поэтому подобный софт становится очень большим по объёму потому, что приходится внедрять в него поддержку всего оборудования от производителя, а функционал постоянно расширяется. Когда-то такие приложения были банальными утилитами синхронизации подсветки, а сегодня они уже могут управлять всей системой, особенно в пределах единой инфраструктуры, но для этого приходится выбирать железо от одной компании, чтобы не ставить несколько подобных приложений и не управлять устройствами отдельно.

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Сегодня хотелось бы рассмотреть недорогую механическую клавиатуру MSI Vigor GK41 с переключателями Kailh Red.

Что получает пользователь от именитого бренда за сумму около 5 000 рублей? Как эта клавиатура работает, какие интересные функции в ней реализованы. Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Фон преимущественно белый. Ещё она достаточно увесистая потому, что сама клавиатура весит больше 1 кг.

В целом оформление достаточно лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить наличие RGB подсветки, с которой всё не так просто, но об этом немного позднее. Также указано, что это механическая клавиатура.

Основная часть информации находится с обратной стороны.

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В левой части находится ещё один фирменный логотип с драконом. В правой можно заметить небольшую спецификацию. По центру представлены шесть крупных вставок с описанием ключевых особенностей устройства. Например, здесь сказано, что клавиатура MSI Vigor GK41 оснащается линейными переключателями Kailh Red с усилием нажатия 50 гс, полным ходом 4 мм и ходом до включения 1,9 мм. Не часто приходится работать с игровыми клавиатурами и поэтому не совсем понятны характеристики. Что такое гс? Оказывается это грамм силы. 1 гс приблизительно равен силе в 0,0098 Н.

Что ещё интересного? Например, есть 10 различных эффектов работы подсветки. Однако, в спецификации указано, что есть всего шесть фиксированных цветов, которые поделены на десять зон. Ещё одна вставка рассказывает об углах наклона. Всего их три: 0°, 3° и 7°. Ещё нам рассказывают о «горячих» клавишах. Это часто используемые функции, вызов которых запрограммирован на определённых кнопках, которые совмещаются со стандартными, но вызов функции осуществляется с совместным нажатием функциональной клавиши Fn, которая здесь не подписана, а на ней находится эмблема с драконом.

Модель MSI Vigor GK41 Подключение Проводное, USB 2.0 Подсветка RGB, 6 фиксированных цветов, 10 зон Горячие клавиши Есть Тип переключателя Kailh Red Длина кабеля 1.8 м Масса 1.058 кг Габариты 442 х 138 х 43 мм

После открытия коробки выясняется, что клавиатура находится в прозрачном полиэтиленовом пакете, а слева и справа находятся вставки из мягкого пористого материала для защиты устройства.

Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка, инструкция и устройство для снятия кейкапов.

Конструкция и особенности устройства

Клавиатура весит более 1 кг и при этом основной материал – пластик. Взяв её в руки в это даже сложно поверить, но под крышками кнопок можно заметить металлическую пластину. Это, по сути, и есть основная рама клавиатуры, которая обеспечивает ей жёсткость, вес и устойчивость. Топкейс и нижняя крышка изготовлены из чёрного пластика.

Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжёлое, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

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Корпус не совсем правильной формы и не симметричный. В правом верхнем углу находится вырез, где есть три ярких белых индикатора: Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. В этой области используется чёрный глянцевый пластик, а остальная поверхность корпуса матовая.

Кабель выходит из задней части. Он средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый. Ещё он находится в нейлоновой чёрной оплётке. На конце находится коннектор USB 2.0, который покрыт золотым напылением.

В нижней части, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура.

Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 3 или 7 градусов. Для этого предусмотрено два комплекта таких опор. Реализация мне показалась достаточно интересной. Мелкие лапки встроены в крупные.

Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш. Кейкапы пластиковые с прозрачными символами с подсветкой посередине.

Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон.

Здесь используются фирменные переключатели Kailh Red. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.

Для нажатия необходимо усилие в 50 гс. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1,9 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошёл.

Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие. Производитель заявляет о возможности 6 одновременных нажатий.

Кейкапы снимаются легко даже без специального инструмента, который находится в комплекте.

Тестирование

Клавиатура легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без программного обеспечения работают многие функции, и в том числе работа с подсветкой.

Можно перебором выбирать один из 10 режимов, регулировать яркость и скорость работы эффектов. Есть ещё вариант подсветки отдельных клавиш, но он уже настраивается через приложение MSI Center. Там же можно выбрать любой из эффектов. К сожалению, светодиоды не могут менять цвет.

Есть модификация MSI Vigor GK41 DUSK, где это возможно. Там, например, можно настроить полную подсветку клавиатуры каким-то определённым цветом и также это можно проделать с какими-то конкретными клавишами. В этой модели такого не предусмотрено, а радужный вариант из 6 цветов – это на любителя.

Само приложение MSI Center большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако при этом у него очень большой функционал. Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Я постарался показать все функции и режимы.

Корпус клавиатуры достаточно крепкий и прочный. Она уверено стоит на столе, и сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона.

Ещё на видео кажется, что подсветка мерцает. По факту ничего такого нет и такой эффект наблюдается лишь на записи.

Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально, как заявлено. Всё быстро, чётко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену – практически невозможно.

Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие не громкое, щелчок есть, но не громкий. Основной недостаток для меня – большой ход клавиш и я просто при быстрой печати привык нажимать несильно и на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Я не исключаю, что здесь дело привычки. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание.

Что касается игр, то тут всё отлично. Устройство работает очень комфортно и так как задумано.

Заключение

MSI Vigor GK41 – это механическая игровая клавиатура начального уровня. Качество изготовления достаточно высокое, но тут следует помнить о том, что это бюджетное решение и поэтому повсеместно используется пластик. Основная рама металлическая и поэтому вся конструкция выглядит очень крепкой и прочной. На изгиб и скручивание ничего не гнётся и не хрустит. Кейкапы легко снимаются и их можно заменить. Свитчи Kailh Red по сути являются аналогами Cherry MX Red. С завода они смазаны и просто так не гремят. Нажатие плавное, щелчок присутствует и отчётливо слышится. В работе клавиатуру нельзя назвать очень тихой, но пользоваться ей удобно.

Предусмотрена возможность установить три угла наклона (0, 3 и 7 градусов), для чего реализован интересный механизм ножек в задней части, где маленькие лапки встроены в большие. Также есть резиновые площадки для опоры, и клавиатура не скользит по столу. Также удобство использования может быть связано с относительно небольшим ходом клавиши до срабатывания – 1,9 мм и с полным ходом – 4мм, а также средним усилием нажатия 50 гс. Это полноформатная клавиатура с большим количеством дополнительных функциональных клавиш, которые совмещены со стандартными кнопками, но при нажатии одной дополнительной с изображением дракона они выполняют какие-то запрограммированные функции. Получается достаточно удобно, и она не перегружена лишними клавишами.

Клавиатура оборудована RGB подсветкой, но она статична. Другими словами, цвет светодиодов не меняется, но можно использовать различные эффекты. Для их переключения можно использовать приложение MSI Center, а также это можно делать на самой клавиатуре при помощи дополнительного функционала кнопок. Также можно регулировать уровень подсветки и скорость работы эффектов. Есть модификация с полноценной RGB подсветкой, которая называется MSI Vigor GK41 DUSK. О ней я тоже как-нибудь расскажу потому, что отличие от этой модели не только в этом.

Также на клавиатуре есть три ярких белых индикатора в верхней части, которые сигнализируют об использовании стандартных режимов Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. Провод не очень гибкий и не совсем «дубовый». Он дополнительно находится в нейлоновой оплётке, а на конце есть резиновый фиксатор, чтобы можно было его собрать в пучок и зафиксировать.

В целом получилось достаточно качественно и неплохо, особенно учитывая, что это не флагманская модель, а массовая и рассчитанная на самую широкую аудиторию.

Андрей Понкратов aka wildchaser