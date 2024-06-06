Оглавление

Вступление

Во времена сотовых телефонов, они были представлены в различных конструктивных решениях. Были классические моноблоки, «раскладушки», слайдеры, устройства с поворотной частью корпуса и другие. С появлением одного большого крупного экрана и полного отсутствия клавиатурного блока, у людей сразу же появилось желание его согнуть. Люди всегда стремились к чему-то необычному, но вот именно это затея мне казалась наиболее странной. Да, габариты устройства уменьшаются по высоте, но оно становится заметно толще и совершенно не факт, что это будет значительно удобнее. Кроме этого, явно будут какие-то проблемы, от частого изгиба плёнки и она может банально со временем треснуть в месте перегиба.

Первые прототипы были представлены достаточно давно, а всё началось с того, что показывали, как OLED экраны могут изгибаться. Потом в какое-то время обрели популярность изогнутые телевизоры и мониторы, хотя в них не везде использовались OLED матрицы. Далее уже видимо людей определённого поколения замучила ностальгия по раскладушкам, и они наконец решили сгибать пополам смартфоны. Первые такие устройства были далеки от совершенства, и пользователи очень часто начали жаловаться на проблему с экраном. Казалось бы, ты сам выбрал такой формат, должен был понимать все его особенности и взвесить все риски, чтобы потом не плакать в подушку и не говорить, что весь мир несправедлив. Однако, психологию человека не всегда можно понять.

Мне такой формат не нравится, но появилось простое любопытство, и я решил проверить как функционирует подобное устройство. Такие модели не самые дешёвые потому, что за технологии и их внедрение всегда приходилось доплачивать. Кроме этого, они достаточно нишевые, поэтому их нельзя считать массовыми. Однако недавно одна компания выпустила устройство, которое уже могут себе позволить больше людей. Модель называется Blackview Hero 10. Hero – это герой, но не совсем понятно. То ли это героический поступок, выпустить такой смартфон, то ли сам аппарат геройский, то ли он предназначен для героев.

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Устройство представлено в двух цветовых решениях, рассчитанных на разную аудиторию, пол и возраст пользователя. Есть классический чёрный цвет (Eclipse Black) и фиолетовый металлик (Sakura Purple). Названия цветов придумал не я, а так они указаны на сайте производителя, но я решил выбрать первый, который мне представился наиболее универсальным.

Технические характеристики

Модель Huawei P50 Pocket Blackview Hero 10 Дисплей 6.9 дюйма, OLED, 1188 x 2790 точек, 442 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц;

1 дюйм, круглый, 340 х 340 точек 6.9 дюйма, AMOLED, 1080 x 2560 точек, 443 ppi, емкостный мультитач, 60 Гц;

1.19 дюйма, круглый, 390 х 390 точек, 328 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G: восемь ядер (1 x ARM Cortex-X1, частота 2.84 ГГц + 3 x ARM Cortex-A78, частота 2.42 ГГц + 4 x ARM Cortex-A55, частота 1.8 ГГц) MediaTek Helio G99: восемь ядер (2 x ARM Cortex-A76, частота 2.2 ГГц + 6 x ARM Cortex-A55, частота 2.0 ГГц) Графический контроллер Adreno 660 Mali-G57 MC2 Оперативная память 8/12 Гбайт 12 Гбайт Flash накопитель 256/512 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C SIM-карта Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2 5.2 NFC Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой кнопке Есть, на боковой кнопке Модуль с основными камерами Тройной модуль: 40 + 13 + 32 Мп, f/1.8 + f/2.2 + f/1.8, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Двойной модуль, 108 + 8 Мп, f/1.67 + f/2.0, гибридный автофокус, светодиодная вспышка Фронтальная камера 10.7 Мп, f/2.2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, f/2.2, фиксированный фокус, без вспышки Аккумулятор Несъемный аккумулятор:

4 000 мА·ч, 3.8 В Несъемный аккумулятор:

4 000мА·ч, 3.8 В Размеры 170.0 x 75.5 x 7.2 мм 169.0 x 75.47 x 8.08 мм Размеры в сложенном состоянии 87.3 x 75.5 x 15.3 мм 84.5 x 75.47 x 16.16 мм Масса 190 г 198 г Операционная система Android 11, оболочка EMUI 12 Android 13, оболочка DokeOS 4.0 Актуальная цена Зависит от конфигурации ~45 000 рублей

Характеристики не вызывают особых эмоций. Второй экран – это не какая-то блажь, а суровая необходимость, допускающая использование устройства в сложенном состоянии.

Модель Huawei вышла заметно раньше и стоимость её выше, но характеристики устройств близки, и я бы при выборе сильно задумался что лучше. Кажется, что чем выше частота обновления экрана, тем лучше. Однако при практическом использовании лично для меня было бы больше критично время автономной работы и возможно бы я сам принудительно её снизил, чтобы продлить его. Это не было бы принципиально, если б аккумулятор был очень ёмким, но 4000мА*ч по современным меркам маловато, вот и начинаешь задумываться, продержится ли телефон весь день или нужно будет таскать с собой зарядку.

Кроме этого, найти в продаже модель Huawei по более-менее вменяемой цене практически невозможно, а вот Blackview Hero 10, напротив, сейчас можно купить с приличной скидкой.

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Упаковка и комплектация

Упакован смартфон стандартно и прежде всего коробка обтянута прозрачной плёнкой. Минималистичная коробка с белым фоном, сделанная из плотного и качественного картона, спереди которой есть изображение задней панели фиолетовой версии устройства, а также ещё один такой же смартфон, сложенный под углом 90°.

С двух торцов так же присутствует название модели серебристыми символами.

Тыльная сторона коробки также белая, и практически пустая, но ситуацию спасает огромная наклейка, где частично представлены характеристики устройства, находятся различные штрих-коды, IMEI номера, серийный номер и информация о производителе.

Открыв коробку, нашему вниманию сразу предоставляется телефон, смотрящий на нас экраном и обернутый в цветную плёнку.

Под смартфоном находятся две половинки специального чехла. Они установлены на лист поролона.

На дне расположен адаптер питания и картонная упаковка с кабелем USB Type-C с двух сторон и булавкой для извлечения СИМ-карт.

Ещё на дне размещаются две инструкции. Гарнитуры в комплекте нет.

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В комплекте есть зарядка, но она не очень мощная, всего на 45 Вт, а аккумулятор у смартфона не слишком ёмкий. Однако, зарядка может занимать 2 часа. Похоже здесь какие-то механизмы не отлажены, либо логика заряда направлена на продление ресурса аккумулятора. Кабель в комплекте обычный с Type-A на Type-C длиной около 1 м.

Так же производитель позаботился и положил в комплект прозрачный силиконовый чехол хорошего качества, который приятен в руках и не дает телефону выпасть из ваших рук.

Дизайн

Изначально смартфон находится в разложенном состоянии и поэтому мало чем по виду отличается от обычного моноблока. Разумеется, отличия есть. Прежде всего это две металлические горизонтальные полосы по центру устройства с обратной стороны и неравномерная поверхность экрана спереди. Да, она заметна даже тогда, когда экран выключен несмотря на то, что приходится вглядываться. Ещё экран устройства незначительно утоплен вниз, относительно боковых рамок. Скорее всего – это некоторый элемент защиты. При попадании небольшой частички между экраном при складывании риск его повреждения снижается, но здесь всё зависит от размеров этого мусора и его твёрдости. Также заметно, что немного выступает петля по бокам в середине.

С обратной стороны поверхность двух половинок имитирует кожаное покрытие или панель. А ещё сверху находится заметный выступ с модулем камер и дополнительным экраном. Это прямоугольник, переходящий в окружность с правой стороны. Поверхность закрыта защитным стеклом.

Этот остров в кожаном океане немного выступает относительно поверхности корпуса, а уже относительно него возвышаются два объектива камер. Между камерами и круглым экраном находится светодиодная вспышка. В раскрытом состоянии экран сзади выключен и можно «тапать» по нему до бесконечности. Однако, при складывании он сразу включается, а потом его можно уже активировать по двойному касанию. На экране отображается не так много информации, но все основные функции реализованы. Меню пролистывается влево и вправо. Есть страница уведомлений, окно с часами, датой, информацией о здоровье и уровнем заряда. Далее идут страницы с погодой, плеером, камерой и синхронизацией с фирменным приложением Exercise Health.

Торцы телефона так же выполнены из хорошего и симпатичного матового металла, который приятно холодит руку и совсем не скользит. Справа расположены качели громкости, а под ними кнопка включения. Сделаны удобно. Когда берешь телефон в руку, то пальцы сами к ним тянутся. Нажимаются с необходимым усилием и очень приятно.

С нижнего торца расположены разъем для зарядки, слот с лотком под сим-карту, динамик и микрофон. На сим-лотке видна серая резинка, но, к сожалению, телефон не получил влагозащиту высокого класса, видимо, это бы значительно увеличило конечную стоимость устройства.

С верхнего торца расположен дополнительный микрофон. Отпечатки не остаются на поверхности корпуса, но зато легко на самом экране и на островке сзади.

Как я уже отмечал, экран у телефона немного утоплен относительно его рамок. Смартфон отлично лежит в руке, не имея и малейшего желания выскользнуть из неё. Основной особенностью корпуса является его сгибание по центру. Отчасти именно поэтому смартфон достаточно массивный. Его вес составляет практически 200 г.

При этом стоит вспомнить, что аккумулятор не такой уж крупный и сразу становится ясно, что какая-то часть веса ушла на механизм. Это прежде всего две рамы и одна вставка по центру. При сложении она остаётся неподвижной. Также половинки фиксируются петлями практически во всём диапазоне открытия. Только уже практически перед самым закрытием с углом около 30° половинки схлопываются вместе.

Поэтому фиксация осуществляется в диапазоне 30-180°. Открытие и закрытие происходит достаточно туго. Заявлен ресурс шарнира около 250000 операций. Если открывать и закрывать устройство 10 раз в день, то это будет всего 3650 манипуляций в год. Это в теории, а как оно будет на практике даже спрогнозировать невозможно.

Также при складывании устройства заметно, что механизм шарнира двух частей синхронизирован. Нельзя сложить сначала верхнюю часть, а затем нижнюю. Они сгибаются сразу обе относительно той самой вставки.

Габариты устройства в открытом состоянии составляют 169 x 75,47 x 8,08 мм, а в сложенном - 84,5 x 75,47 x 16,16 мм. Другими словами, он становится в два раза короче и два раза толще, что логично.

Вес распределен хорошо и сбалансировано. Отдельно следует отметить отсутствие неприятной для меня «моноброви», вместо неё аккуратная точка, о существовании которой забываешь на 5-ой минуте использования. В целом дизайн выглядит хорошо продуманным и завершенным, а лично я столкнулся с тем, что не воспринимал смартфон как раскладушку, а чаще использовал его как моноблок.

Дисплей

Экран смартфона оставил у меня смешанные эмоции. С одной стороны, он яркий, с сочными цветами, большим цветовым охватом, да ещё и гнётся. С другой – дисплей не может похвастать высокой частотой обновления, а цветопередача оставляет желать лучшего. Он не очень откалиброван и каких-то настроек, чтобы поправить это, я не нашёл.

Применена матрица AMOLED Соотношение сторон 21.3:9, разрешение 1080 х 2560. Максимальная яркость – 1300 кд/м2, охват цветового пространства – 94% DCI-P3, контрастность – 1 000 000:1. Про защитное стекло ничего не сказано, но на экран штатно наклеена плёнка.

Если бы было какое-то защитное стекло, то оно банально не складывалось бы пополам и трескалось.

Диагональ 6.9” кажется достаточно большой, но экран просто получился вытянутым, чтобы его удобнее было складывать. Все уже привыкли к крупным экранам. Другое дело плотность пикселей и здесь она достаточно высокая и составляет 443 ppi. Экран способен воспроизводить 1.07 млрд цветов.

В сложенном состоянии у смартфона есть второй экран для приёма звонков и сообщений, и получения прочей информации. Функционал у него стандартный, а в настройках можно настраивать различные фоны и стиль цифр при отображении часов. Этот экран играет второстепенную роль, поэтому качество у него соответствующее, но в целом он смотрится неплохо потому, что у него также высокая плотность точек и зерна я не заметил.

Частота обновления основного экрана – 60 Гц, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 240 Гц. Значения не очень высокие, но всё это должно положительно отразится на времени автономной работы. У меня основной смартфон с частотой обновления экрана 90 Гц и особой разницы на глаз я не заметил.

Говорят, что пиковая яркость достигает 1300 нит. Мне не удалось наблюдать подобных значений даже в солнечную погоду. Всё, что удалось намерить – это где-то 900 нит.

Визуально дисплей радует насыщенными цветами, а вот цветопередача подкачала. Углы обзора максимально широкие, и на цветопередачу это никак не влияет. На различных уровнях яркости также не удалось поймать каких-то приличных показателей.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 0 770.79 ∞ 75 0 493.57 ∞ 50 0 375.28 ∞ 25 0 255.64 ∞ 0 0 5.43 ∞

Запас яркости на отличном уровне, а применение AMOLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для матрицы AMOLED – покрывается практически весь диапазон DCI-P3. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на уже проверенном процессоре MediaTek Helio G99. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 6 нм техпроцессу. Это не самый новый и топовый процессор, но относится к среднему сегменту. Однако, хороший процессор – это только половина успеха. Важно ещё какие у него частоты и как он охлаждается. В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое уже практикуется давно потому, что очень важную роль играет производительность при умеренном потреблении. Исходя из этого, 2 ядра здесь работают на частоте 2,2ГГц и ещё шесть на 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MC2.

Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы, было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR4X. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты неплохие, но платформа эта уже давно известна и достаточно популярна потому, что используется в моделях среднего уровня. Мой смартфон, которым я пользуюсь продолжительное время, базируется на таком же процессоре и мне производительности всегда хватало.

Однако для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности, необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача. Из-за того, что верхняя половина греется сильнее, чем нижняя, можно предположить, что процессор с системной платой находятся именно там.

Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем, эти тесты были проведены без подключения внешнего и при высокой температуре внутри помещения (25°C).

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 13 с оболочкой производителя, которая называется DokeOS 4.0.

Система представляет из себя практически голую ОС Android, оптимизация отличная. Аппарат работает плавно, и я ни разу не столкнулся с какой-либо проблемой.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Поскольку это складной смартфон, то сканер отпечатка пальца нельзя было установить под экраном, поэтому его разместили в кнопке включения. Его чувствительность достаточно высокая, разблокировка, разблокировка происходит, конечно, не моментально, но достаточно быстро.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может получить вариант разблокировки по лицу, он срабатывает быстро. Производитель заявляет, что даже маска для него — это не помеха. Однако, если же вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства среднего уровня. Поддержки 5G нет, но зато поддерживается актуальный на данный момент 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM. Что мне больше всего показалось странным, так это то, что они устанавливаются не рядом, а друг над другом, но естественно контактами в противоположные стороны.

Ещё можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт. Я прокатился с телефоном по Подмосковью и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая. Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов. Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в нашем герое.

Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантом объёма оперативной памяти и накопителя. Поддерживается технология расширения оперативной памяти до 36 Гб (12+24 Гб), о чём производитель не стесняясь пишет прямо спереди на коробке. На сегодняшний день это неплохие показатели. Такой объём встречается на моделях среднего уровня, а на более дорогих 16 Гб – это уже норма, хотя я не припомню случаев, когда мне не хватало бы 8 Гб.

Что касается накопителя, то объём свыше 256 Гб актуален для записи видео в формате 4K и выше. Здесь такой возможности не предусмотрено, поэтому такого объёма ПЗУ может быть достаточно.

Скорость работы встроенного накопителя оказалась достаточно высокая. Накопитель смартфона не демонстрирует каких-то рекордных показателей скорости чтения и записи, но всё работает достаточно быстро.

Время автономной работы

В данном случае процессор не очень мощный и достаточно энергоэффективный, а экран выполнен по технологии AMOLED. Всё это положительным образом сказывается на времени автономной работы, если б не один нюанс. Производитель предусмотрел встроенный аккумулятор емкостью 4 000мА·ч, что скромно по современным меркам. Как я понял, такое ограничение накладывают габариты половинок корпуса и поэтому нельзя разместить аккумулятор крупнее. Если же устанавливать два аккумулятора, то устройство будет заметно толще, а при складывании это критично, поскольку оно банально увеличивается вдвое по сравнению с разложенным устройством.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста использовалось приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

Аккумулятор был изначально заряжен на 100% поэтому удалось продержаться более 9 часов. Это тест интенсивно использует устройство и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. С учетом не самого мощного «железа» телефон может продержаться сутки при не очень интенсивном использовании.

При обычном повседневном использовании (30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотографий, 25 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам) мне заряда хватало как раз день. Если я начинал день со 100%, то к концу дня у меня оставалось 15-25% заряда. Можно ли будет пользоваться им пару дней? Скорее всего, если не открывать основной экран.

На первый взгляд заряд аккумулятора должен происходить быстро. Зарядка 45 Вт, ёмкость всего 4 000 мА, но по факту полный цикл заряда может достигать двух часов. Пробовал проделывать эту процедуру несколько раз, но результат улучшить не удалось.

В настройках смартфона есть возможности изменения алгоритмов работы. Есть режим производительности и экономии энергии. В первом случае заметной прибавки производительности я не заметил даже в тестах, а во втором время автономной работы продлилось незначительно.

Камера

Фронтальная камера 32 МП (диафрагма f/2.2) представлена сенсором Hynix Hi3231Q и по своим характеристикам смотрится вполне современно. Запись видео: поддержка записи видео с разрешением 1080P (1920x1080 пикселей) со скоростью 30 или 60 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4608 x 3456 или 4608 х 2074 пикселей.

Основная камера 108 МП (автофокусировка с диафрагмой f/1.67) сенсор Samsung ISOCELL HM6 + Широкоформатный модуль 8 МП (диафрагма f/2.0) сенсор Samsung ISOCELL 4H7. Режим фокусировки: автофокусировка, режим масштабирования: цифровой зум, запись видео: поддержка видеозаписи 2K(2560 x 1440 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4000 x 3000 пикселей.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек достаточно типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен. Лучше всего оценивать качеством работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры Blackview Hero 10

Примеры снимков с фронтальной камеры

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Пример видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Заключение

Blackview Hero 10 – это интересная модель, которая привлекает к себе внимание со стороны. Ко мне подходило много людей, спрашивали, что это за модель, как она работает и, разумеется, как поживает экран после частых сгибаний. Мне удалось попользоваться не так долго, около недели, и за такой короткий срок со смартфоном ничего не случилось. Разумеется, я не клал на экран камни, не бил аппарат молотком сверху, не садился на него и не пытался уничтожить. Однако могу точно сказать, что при падении «раскладушки» в сложенном состоянии экрану ничего не угрожает и это можно считать ключевым достоинством.

К самому формату ещё нужно привыкнуть, ведь по привычке часто забываешь, что экран может складываться и большую часть времени он открыт. Снаружи есть ещё один маленький экранчик, объединённый с блоком тыловых камер, но его возможности ограничены. Начинка аппарата не самая быстрая и производительная, но у меня смартфон, которым постоянно пользуюсь, основан на таком же процессоре Helio G99 и для моих потребностей его достаточно. Кроме этого, Blackview Hero 10 экономичный, а нагрев его умеренный. Камеры у смартфона неплохие, и находятся на уровне моделей среднего ценового диапазона в интервале 20-30 тысяч рублей. Основная ставка здесь сделана на экран, который может сгибаться, и именно за эту возможность придётся заметно доплатить.

Каких-то серьёзных проблем при работе с данным смартфоном я не выявил. Всё работает как обычно, заряда стабильно хватает на сутки, а вот к зарядке есть вопросы, но, возможно, это будет исправлено программно через обновление прошивки. Экран яркий, насыщенный и мало чем отличается от других AMOLED экранов, разве что частота обновления экрана не демонстрирует рекордных значений.

Изготовление отличное, как и качество материалов, механизм изгиба работает, как положено, но само место изгиба заметно даже при включенном экране. Звонок не самый громкий, «вибра» не очень сильная и всё это опять может быть связано с особенностями конструкции, где часть пространства занимает механизм, а вся внутренняя компоновка практически разделена пополам.

До 7 июня включительно на Aliexpress смартфон Blackview Hero 10 предлагается с большой скидкой по цене около 33 000 руб.

Андрей Понкратов aka wildchaser