Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор складного смартфона Blackview Hero 10

Модель Blackview помимо отличного исполнения и интересного формата, который привлекает к себе внимание, предлагает неплохие камеры и хорошую производительность.
+

Оглавление

Вступление

Во времена сотовых телефонов, они были представлены в различных конструктивных решениях. Были классические моноблоки, «раскладушки», слайдеры, устройства с поворотной частью корпуса и другие. С появлением одного большого крупного экрана и полного отсутствия клавиатурного блока, у людей сразу же появилось желание его согнуть. Люди всегда стремились к чему-то необычному, но вот именно это затея мне казалась наиболее странной. Да, габариты устройства уменьшаются по высоте, но оно становится заметно толще и совершенно не факт, что это будет значительно удобнее. Кроме этого, явно будут какие-то проблемы, от частого изгиба плёнки и она может банально со временем треснуть в месте перегиба.

Первые прототипы были представлены достаточно давно, а всё началось с того, что показывали, как OLED экраны могут изгибаться. Потом в какое-то время обрели популярность изогнутые телевизоры и мониторы, хотя в них не везде использовались OLED матрицы. Далее уже видимо людей определённого поколения замучила ностальгия по раскладушкам, и они наконец решили сгибать пополам смартфоны. Первые такие устройства были далеки от совершенства, и пользователи очень часто начали жаловаться на проблему с экраном. Казалось бы, ты сам выбрал такой формат, должен был понимать все его особенности и взвесить все риски, чтобы потом не плакать в подушку и не говорить, что весь мир несправедлив. Однако, психологию человека не всегда можно понять.

Мне такой формат не нравится, но появилось простое любопытство, и я решил проверить как функционирует подобное устройство. Такие модели не самые дешёвые потому, что за технологии и их внедрение всегда приходилось доплачивать. Кроме этого, они достаточно нишевые, поэтому их нельзя считать массовыми. Однако недавно одна компания выпустила устройство, которое уже могут себе позволить больше людей. Модель называется Blackview Hero 10. Hero – это герой, но не совсем понятно. То ли это героический поступок, выпустить такой смартфон, то ли сам аппарат геройский, то ли он предназначен для героев.

реклама



450x257 24 KB. Big one: 1268x723 108 KB

Устройство представлено в двух цветовых решениях, рассчитанных на разную аудиторию, пол и возраст пользователя. Есть классический чёрный цвет (Eclipse Black) и фиолетовый металлик (Sakura Purple). Названия цветов придумал не я, а так они указаны на сайте производителя, но я решил выбрать первый, который мне представился наиболее универсальным.

Технические характеристики

Модель Huawei P50 Pocket Blackview Hero 10
Дисплей 6.9 дюйма, OLED, 1188 x 2790 точек, 442 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц;
1 дюйм, круглый, 340 х 340 точек 		6.9 дюйма, AMOLED, 1080 x 2560 точек, 443 ppi, емкостный мультитач, 60 Гц;
1.19 дюйма, круглый, 390 х 390 точек, 328 ppi
Процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G: восемь ядер (1 x ARM Cortex-X1, частота 2.84 ГГц + 3 x ARM Cortex-A78, частота 2.42 ГГц + 4 x ARM Cortex-A55, частота 1.8 ГГц) MediaTek Helio G99: восемь ядер (2 x ARM Cortex-A76, частота 2.2 ГГц + 6 x ARM Cortex-A55, частота 2.0 ГГц)
Графический контроллер Adreno 660 Mali-G57 MC2
Оперативная память 8/12 Гбайт 12 Гбайт
Flash накопитель 256/512 Гбайт 256 Гбайт
Поддержка карт памяти Нет Нет
Разъемы USB Type-C USB Type-C
SIM-карта Две nano-SIM Две nano-SIM
Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц
Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц
Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41
Сотовая связь 5G Нет Нет
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.2 5.2
NFC Есть Есть
Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой кнопке Есть, на боковой кнопке
Модуль с основными камерами Тройной модуль: 40 + 13 + 32 Мп, f/1.8 + f/2.2 + f/1.8, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Двойной модуль, 108 + 8 Мп, f/1.67 + f/2.0, гибридный автофокус, светодиодная вспышка
Фронтальная камера 10.7 Мп, f/2.2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, f/2.2, фиксированный фокус, без вспышки
Аккумулятор Несъемный аккумулятор:
4 000 мА·ч, 3.8 В 		Несъемный аккумулятор:
4 000мА·ч, 3.8 В
Размеры 170.0 x 75.5 x 7.2 мм 169.0 x 75.47 x 8.08 мм
Размеры в сложенном состоянии 87.3 x 75.5 x 15.3 мм 84.5 x 75.47 x 16.16 мм
Масса 190 г 198 г
Операционная система Android 11, оболочка EMUI 12 Android 13, оболочка DokeOS 4.0
Актуальная цена Зависит от конфигурации ~45 000 рублей

Характеристики не вызывают особых эмоций. Второй экран – это не какая-то блажь, а суровая необходимость, допускающая использование устройства в сложенном состоянии.

Модель Huawei вышла заметно раньше и стоимость её выше, но характеристики устройств близки, и я бы при выборе сильно задумался что лучше. Кажется, что чем выше частота обновления экрана, тем лучше. Однако при практическом использовании лично для меня было бы больше критично время автономной работы и возможно бы я сам принудительно её снизил, чтобы продлить его. Это не было бы принципиально, если б аккумулятор был очень ёмким, но 4000мА*ч по современным меркам маловато, вот и начинаешь задумываться, продержится ли телефон весь день или нужно будет таскать с собой зарядку.

Кроме этого, найти в продаже модель Huawei по более-менее вменяемой цене практически невозможно, а вот Blackview Hero 10, напротив, сейчас можно купить с приличной скидкой.

реклама



Упаковка и комплектация

Упакован смартфон стандартно и прежде всего коробка обтянута прозрачной плёнкой. Минималистичная коробка с белым фоном, сделанная из плотного и качественного картона, спереди которой есть изображение задней панели фиолетовой версии устройства, а также ещё один такой же смартфон, сложенный под углом 90°.

450x395 20 KB. Big one: 1500x1315 125 KB

С двух торцов так же присутствует название модели серебристыми символами.

450x409 19 KB. Big one: 1500x1364 114 KB

Тыльная сторона коробки также белая, и практически пустая, но ситуацию спасает огромная наклейка, где частично представлены характеристики устройства, находятся различные штрих-коды, IMEI номера, серийный номер и информация о производителе.

315x450 30 KB. Big one: 1051x1500 200 KB

Открыв коробку, нашему вниманию сразу предоставляется телефон, смотрящий на нас экраном и обернутый в цветную плёнку.

450x237 20 KB. Big one: 1500x790 135 KB

Под смартфоном находятся две половинки специального чехла. Они установлены на лист поролона.

450x238 12 KB. Big one: 1500x793 89 KB

На дне расположен адаптер питания и картонная упаковка с кабелем USB Type-C с двух сторон и булавкой для извлечения СИМ-карт.

450x238 16 KB. Big one: 1500x792 109 KB

Ещё на дне размещаются две инструкции. Гарнитуры в комплекте нет.

450x304 13 KB. Big one: 1500x1013 76 KB

реклама





В комплекте есть зарядка, но она не очень мощная, всего на 45 Вт, а аккумулятор у смартфона не слишком ёмкий. Однако, зарядка может занимать 2 часа. Похоже здесь какие-то механизмы не отлажены, либо логика заряда направлена на продление ресурса аккумулятора. Кабель в комплекте обычный с Type-A на Type-C длиной около 1 м.

450x347 18 KB. Big one: 1500x1156 104 KB

Так же производитель позаботился и положил в комплект прозрачный силиконовый чехол хорошего качества, который приятен в руках и не дает телефону выпасть из ваших рук.

450x227 22 KB. Big one: 1500x755 163 KB

Дизайн

Изначально смартфон находится в разложенном состоянии и поэтому мало чем по виду отличается от обычного моноблока. Разумеется, отличия есть. Прежде всего это две металлические горизонтальные полосы по центру устройства с обратной стороны и неравномерная поверхность экрана спереди. Да, она заметна даже тогда, когда экран выключен несмотря на то, что приходится вглядываться. Ещё экран устройства незначительно утоплен вниз, относительно боковых рамок. Скорее всего – это некоторый элемент защиты. При попадании небольшой частички между экраном при складывании риск его повреждения снижается, но здесь всё зависит от размеров этого мусора и его твёрдости. Также заметно, что немного выступает петля по бокам в середине.

С обратной стороны поверхность двух половинок имитирует кожаное покрытие или панель. А ещё сверху находится заметный выступ с модулем камер и дополнительным экраном. Это прямоугольник, переходящий в окружность с правой стороны. Поверхность закрыта защитным стеклом.

450x320 13 KB. Big one: 1500x1068 94 KB

Этот остров в кожаном океане немного выступает относительно поверхности корпуса, а уже относительно него возвышаются два объектива камер. Между камерами и круглым экраном находится светодиодная вспышка. В раскрытом состоянии экран сзади выключен и можно «тапать» по нему до бесконечности. Однако, при складывании он сразу включается, а потом его можно уже активировать по двойному касанию. На экране отображается не так много информации, но все основные функции реализованы. Меню пролистывается влево и вправо. Есть страница уведомлений, окно с часами, датой, информацией о здоровье и уровнем заряда. Далее идут страницы с погодой, плеером, камерой и синхронизацией с фирменным приложением Exercise Health.

450x180 16 KB. Big one: 1500x599 154 KB

Торцы телефона так же выполнены из хорошего и симпатичного матового металла, который приятно холодит руку и совсем не скользит. Справа расположены качели громкости, а под ними кнопка включения. Сделаны удобно. Когда берешь телефон в руку, то пальцы сами к ним тянутся. Нажимаются с необходимым усилием и очень приятно.

450x450 29 KB. Big one: 1500x1500 249 KB

С нижнего торца расположены разъем для зарядки, слот с лотком под сим-карту, динамик и микрофон. На сим-лотке видна серая резинка, но, к сожалению, телефон не получил влагозащиту высокого класса, видимо, это бы значительно увеличило конечную стоимость устройства.

450x404 30 KB. Big one: 1500x1345 208 KB

С верхнего торца расположен дополнительный микрофон. Отпечатки не остаются на поверхности корпуса, но зато легко на самом экране и на островке сзади.

450x132 10 KB. Big one: 1500x441 57 KB

Как я уже отмечал, экран у телефона немного утоплен относительно его рамок. Смартфон отлично лежит в руке, не имея и малейшего желания выскользнуть из неё. Основной особенностью корпуса является его сгибание по центру. Отчасти именно поэтому смартфон достаточно массивный. Его вес составляет практически 200 г.

450x161 11 KB. Big one: 1500x537 72 KB

При этом стоит вспомнить, что аккумулятор не такой уж крупный и сразу становится ясно, что какая-то часть веса ушла на механизм. Это прежде всего две рамы и одна вставка по центру. При сложении она остаётся неподвижной. Также половинки фиксируются петлями практически во всём диапазоне открытия. Только уже практически перед самым закрытием с углом около 30° половинки схлопываются вместе.

450x281 16 KB. Big one: 1500x938 139 KB

Поэтому фиксация осуществляется в диапазоне 30-180°. Открытие и закрытие происходит достаточно туго. Заявлен ресурс шарнира около 250000 операций. Если открывать и закрывать устройство 10 раз в день, то это будет всего 3650 манипуляций в год. Это в теории, а как оно будет на практике даже спрогнозировать невозможно.

450x346 21 KB. Big one: 1500x1152 160 KB

Также при складывании устройства заметно, что механизм шарнира двух частей синхронизирован. Нельзя сложить сначала верхнюю часть, а затем нижнюю. Они сгибаются сразу обе относительно той самой вставки.

450x59 6 KB. Big one: 1500x197 33 KB

Габариты устройства в открытом состоянии составляют 169 x 75,47 x 8,08 мм, а в сложенном - 84,5 x 75,47 x 16,16 мм. Другими словами, он становится в два раза короче и два раза толще, что логично.

450x66 6 KB. Big one: 1500x219 32 KB

Вес распределен хорошо и сбалансировано. Отдельно следует отметить отсутствие неприятной для меня «моноброви», вместо неё аккуратная точка, о существовании которой забываешь на 5-ой минуте использования. В целом дизайн выглядит хорошо продуманным и завершенным, а лично я столкнулся с тем, что не воспринимал смартфон как раскладушку, а чаще использовал его как моноблок.

450x345 21 KB. Big one: 1500x1151 153 KB

Дисплей

Экран смартфона оставил у меня смешанные эмоции. С одной стороны, он яркий, с сочными цветами, большим цветовым охватом, да ещё и гнётся. С другой – дисплей не может похвастать высокой частотой обновления, а цветопередача оставляет желать лучшего. Он не очень откалиброван и каких-то настроек, чтобы поправить это, я не нашёл.

Применена матрица AMOLED Соотношение сторон 21.3:9, разрешение 1080 х 2560. Максимальная яркость – 1300 кд/м2, охват цветового пространства – 94% DCI-P3, контрастность – 1 000 000:1. Про защитное стекло ничего не сказано, но на экран штатно наклеена плёнка.

450x323 45 KB. Big one: 1500x1076 266 KB

Если бы было какое-то защитное стекло, то оно банально не складывалось бы пополам и трескалось.

450x204 13 KB. Big one: 1000x454 45 KB

Диагональ 6.9” кажется достаточно большой, но экран просто получился вытянутым, чтобы его удобнее было складывать. Все уже привыкли к крупным экранам. Другое дело плотность пикселей и здесь она достаточно высокая и составляет 443 ppi. Экран способен воспроизводить 1.07 млрд цветов.

450x204 17 KB. Big one: 1000x454 58 KB

В сложенном состоянии у смартфона есть второй экран для приёма звонков и сообщений, и получения прочей информации. Функционал у него стандартный, а в настройках можно настраивать различные фоны и стиль цифр при отображении часов. Этот экран играет второстепенную роль, поэтому качество у него соответствующее, но в целом он смотрится неплохо потому, что у него также высокая плотность точек и зерна я не заметил.

450x204 16 KB. Big one: 1000x454 56 KB

Частота обновления основного экрана – 60 Гц, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 240 Гц. Значения не очень высокие, но всё это должно положительно отразится на времени автономной работы. У меня основной смартфон с частотой обновления экрана 90 Гц и особой разницы на глаз я не заметил.

450x204 18 KB. Big one: 1500x681 115 KB

Говорят, что пиковая яркость достигает 1300 нит. Мне не удалось наблюдать подобных значений даже в солнечную погоду. Всё, что удалось намерить – это где-то 900 нит.

450x336 24 KB. Big one: 1372x1023 105 KB

Визуально дисплей радует насыщенными цветами, а вот цветопередача подкачала. Углы обзора максимально широкие, и на цветопередачу это никак не влияет. На различных уровнях яркости также не удалось поймать каких-то приличных показателей.

450x347 32 KB. Big one: 1500x1158 164 KB

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1
100 0 770.79
75 0 493.57
50 0 375.28
25 0 255.64
0 0 5.43

Запас яркости на отличном уровне, а применение AMOLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

450x264 32 KB. Big one: 1000x9953 3367 KB

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

450x334 38 KB. Big one: 1500x1113 257 KB

Цветовой диапазон также типичен для матрицы AMOLED – покрывается практически весь диапазон DCI-P3. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

450x318 58 KB. Big one: 1314x930 294 KB

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на уже проверенном процессоре MediaTek Helio G99. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 6 нм техпроцессу. Это не самый новый и топовый процессор, но относится к среднему сегменту. Однако, хороший процессор – это только половина успеха. Важно ещё какие у него частоты и как он охлаждается. В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое уже практикуется давно потому, что очень важную роль играет производительность при умеренном потреблении. Исходя из этого, 2 ядра здесь работают на частоте 2,2ГГц и ещё шесть на 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MC2.

190x450 22 KB. Big one: 422x1000 77 KB 190x450 21 KB. Big one: 422x1000 69 KB

Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы, было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR4X. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

190x450 17 KB. Big one: 422x1000 53 KB 190x450 13 KB. Big one: 422x1000 40 KB

190x450 23 KB. Big one: 422x1000 78 KB 190x450 23 KB. Big one: 422x1000 78 KB

190x450 32 KB. Big one: 422x1000 122 KB 190x450 28 KB. Big one: 422x1000 100 KB

190x450 17 KB. Big one: 422x1000 52 KB 190x450 19 KB. Big one: 422x1000 61 KB

190x450 28 KB. Big one: 422x1000 101 KB 190x450 26 KB. Big one: 422x1000 90 KB

190x450 16 KB. Big one: 422x1000 53 KB 190x450 17 KB. Big one: 422x1000 55 KB

Результаты неплохие, но платформа эта уже давно известна и достаточно популярна потому, что используется в моделях среднего уровня. Мой смартфон, которым я пользуюсь продолжительное время, базируется на таком же процессоре и мне производительности всегда хватало.

Однако для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности, необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача. Из-за того, что верхняя половина греется сильнее, чем нижняя, можно предположить, что процессор с системной платой находятся именно там.

190x450 19 KB. Big one: 422x1000 68 KB 190x450 11 KB. Big one: 422x1000 34 KB

190x450 17 KB. Big one: 422x1000 62 KB 190x450 16 KB. Big one: 422x1000 52 KB

Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем, эти тесты были проведены без подключения внешнего и при высокой температуре внутри помещения (25°C).

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 13 с оболочкой производителя, которая называется DokeOS 4.0.

190x450 16 KB. Big one: 422x1000 50 KB 190x450 12 KB. Big one: 422x1000 41 KB 190x450 14 KB. Big one: 422x1000 40 KB

Система представляет из себя практически голую ОС Android, оптимизация отличная. Аппарат работает плавно, и я ни разу не столкнулся с какой-либо проблемой.

190x450 19 KB. Big one: 422x1000 66 KB 190x450 15 KB. Big one: 422x1000 47 KB

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Поскольку это складной смартфон, то сканер отпечатка пальца нельзя было установить под экраном, поэтому его разместили в кнопке включения. Его чувствительность достаточно высокая, разблокировка, разблокировка происходит, конечно, не моментально, но достаточно быстро.

190x450 18 KB. Big one: 422x1000 57 KB 190x450 13 KB. Big one: 422x1000 42 KB

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может получить вариант разблокировки по лицу, он срабатывает быстро. Производитель заявляет, что даже маска для него — это не помеха. Однако, если же вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код.

190x450 13 KB. Big one: 422x1000 44 KB 190x450 9 KB. Big one: 422x1000 30 KB

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства среднего уровня. Поддержки 5G нет, но зато поддерживается актуальный на данный момент 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM. Что мне больше всего показалось странным, так это то, что они устанавливаются не рядом, а друг над другом, но естественно контактами в противоположные стороны.

190x450 24 KB. Big one: 422x1000 82 KB 190x450 22 KB. Big one: 422x1000 75 KB

Ещё можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт. Я прокатился с телефоном по Подмосковью и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая. Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов. Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в нашем герое.

Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

190x450 22 KB. Big one: 422x1000 72 KB 190x450 28 KB. Big one: 422x1000 93 KB

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантом объёма оперативной памяти и накопителя. Поддерживается технология расширения оперативной памяти до 36 Гб (12+24 Гб), о чём производитель не стесняясь пишет прямо спереди на коробке. На сегодняшний день это неплохие показатели. Такой объём встречается на моделях среднего уровня, а на более дорогих 16 Гб – это уже норма, хотя я не припомню случаев, когда мне не хватало бы 8 Гб.

Что касается накопителя, то объём свыше 256 Гб актуален для записи видео в формате 4K и выше. Здесь такой возможности не предусмотрено, поэтому такого объёма ПЗУ может быть достаточно.

190x450 19 KB. Big one: 422x1000 64 KB 190x450 21 KB. Big one: 422x1000 70 KB 190x450 21 KB. Big one: 422x1000 73 KB

Скорость работы встроенного накопителя оказалась достаточно высокая. Накопитель смартфона не демонстрирует каких-то рекордных показателей скорости чтения и записи, но всё работает достаточно быстро.

Время автономной работы

В данном случае процессор не очень мощный и достаточно энергоэффективный, а экран выполнен по технологии AMOLED. Всё это положительным образом сказывается на времени автономной работы, если б не один нюанс. Производитель предусмотрел встроенный аккумулятор емкостью 4 000мА·ч, что скромно по современным меркам. Как я понял, такое ограничение накладывают габариты половинок корпуса и поэтому нельзя разместить аккумулятор крупнее. Если же устанавливать два аккумулятора, то устройство будет заметно толще, а при складывании это критично, поскольку оно банально увеличивается вдвое по сравнению с разложенным устройством.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста использовалось приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

190x450 23 KB. Big one: 422x1000 83 KB 190x450 23 KB. Big one: 422x1000 81 KB

Аккумулятор был изначально заряжен на 100% поэтому удалось продержаться более 9 часов. Это тест интенсивно использует устройство и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. С учетом не самого мощного «железа» телефон может продержаться сутки при не очень интенсивном использовании.

При обычном повседневном использовании (30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотографий, 25 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам) мне заряда хватало как раз день. Если я начинал день со 100%, то к концу дня у меня оставалось 15-25% заряда. Можно ли будет пользоваться им пару дней? Скорее всего, если не открывать основной экран.

На первый взгляд заряд аккумулятора должен происходить быстро. Зарядка 45 Вт, ёмкость всего 4 000 мА, но по факту полный цикл заряда может достигать двух часов. Пробовал проделывать эту процедуру несколько раз, но результат улучшить не удалось.

190x450 18 KB. Big one: 422x1000 57 KB 190x450 16 KB. Big one: 422x1000 53 KB

В настройках смартфона есть возможности изменения алгоритмов работы. Есть режим производительности и экономии энергии. В первом случае заметной прибавки производительности я не заметил даже в тестах, а во втором время автономной работы продлилось незначительно.

Камера

Фронтальная камера 32 МП (диафрагма f/2.2) представлена сенсором Hynix Hi3231Q и по своим характеристикам смотрится вполне современно. Запись видео: поддержка записи видео с разрешением 1080P (1920x1080 пикселей) со скоростью 30 или 60 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4608 x 3456 или 4608 х 2074 пикселей.

Основная камера 108 МП (автофокусировка с диафрагмой f/1.67) сенсор Samsung ISOCELL HM6 + Широкоформатный модуль 8 МП (диафрагма f/2.0) сенсор Samsung ISOCELL 4H7. Режим фокусировки: автофокусировка, режим масштабирования: цифровой зум, запись видео: поддержка видеозаписи 2K(2560 x 1440 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4000 x 3000 пикселей.

450x371 22 KB. Big one: 1500x1236 176 KB

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек достаточно типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен. Лучше всего оценивать качеством работы камеры по тестовым снимкам, можем обратить на них внимание ниже.

Тест камеры Blackview Hero 10

Примеры снимков с фронтальной камеры

338x450 62 KB. Big one: 4896x6528 26343 KB 253x450 43 KB. Big one: 3672x6528 12369 KB

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

450x338 51 KB. Big one: 12000x9000 42740 KB

450x338 68 KB. Big one: 4000x3000 8865 KB

450x253 60 KB. Big one: 4000x2250 3014 KB

450x338 83 KB. Big one: 4000x3000 4346 KB

450x254 48 KB. Big one: 3264x1840 2819 KB

450x253 54 KB. Big one: 4000x2250 5751 KB

Пример видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Заключение

Blackview Hero 10 – это интересная модель, которая привлекает к себе внимание со стороны. Ко мне подходило много людей, спрашивали, что это за модель, как она работает и, разумеется, как поживает экран после частых сгибаний. Мне удалось попользоваться не так долго, около недели, и за такой короткий срок со смартфоном ничего не случилось. Разумеется, я не клал на экран камни, не бил аппарат молотком сверху, не садился на него и не пытался уничтожить. Однако могу точно сказать, что при падении «раскладушки» в сложенном состоянии экрану ничего не угрожает и это можно считать ключевым достоинством.

К самому формату ещё нужно привыкнуть, ведь по привычке часто забываешь, что экран может складываться и большую часть времени он открыт. Снаружи есть ещё один маленький экранчик, объединённый с блоком тыловых камер, но его возможности ограничены. Начинка аппарата не самая быстрая и производительная, но у меня смартфон, которым постоянно пользуюсь, основан на таком же процессоре Helio G99 и для моих потребностей его достаточно. Кроме этого, Blackview Hero 10 экономичный, а нагрев его умеренный. Камеры у смартфона неплохие, и находятся на уровне моделей среднего ценового диапазона в интервале 20-30 тысяч рублей. Основная ставка здесь сделана на экран, который может сгибаться, и именно за эту возможность придётся заметно доплатить.

Каких-то серьёзных проблем при работе с данным смартфоном я не выявил. Всё работает как обычно, заряда стабильно хватает на сутки, а вот к зарядке есть вопросы, но, возможно, это будет исправлено программно через обновление прошивки. Экран яркий, насыщенный и мало чем отличается от других AMOLED экранов, разве что частота обновления экрана не демонстрирует рекордных значений.

Изготовление отличное, как и качество материалов, механизм изгиба работает, как положено, но само место изгиба заметно даже при включенном экране. Звонок не самый громкий, «вибра» не очень сильная и всё это опять может быть связано с особенностями конструкции, где часть пространства занимает механизм, а вся внутренняя компоновка практически разделена пополам.

До 7 июня включительно на Aliexpress смартфон Blackview Hero 10 предлагается с большой скидкой по цене около 33 000 руб.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser blackview планшетофон android 13 helio g99 раскладушка blackview hero 10 смартфон-раскладушка mali-g57 mc2 dokeos 4.0

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
6
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
4
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
4
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
4
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
8
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
1
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
В России завершили работу над полной цифровой копией авиационного двигателя АИ-222-25
2
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
Минобороны: Системами ПВО ВС РФ сбит украинский штурмовик СУ-25
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+

Сейчас обсуждают

Сергей Миронычев
10:45
Признаю, был не прав. Забыл про Pro.
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
vl
10:45
всё хорошо у них, выпускают продукцию и неплохо выживают, энвидиа вообще рекорды по капитализации ставит
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Tarment
10:44
DLSS включают умные люди, которые пользуются современными технологиями. А не промытые амд и её фанами. Просто способ оптимизации
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Фауст Гете
10:42
Никому нафиг не упала австралия, но нет она лезет в пекло
На фоне нехватки новобранцев Австралия собирается набирать в армию иностранцев
Сергей Медков
10:41
Молодец, нашел кнопку "редактировать". Блин, жалко я скриншот не сделал.... Или сделал?) Чумба, давай рискни, чтобы я тебя прям НАКАЗАЛ)
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Фауст Гете
10:39
Гребаные бедолаги, задолбали весь мир, геймеров, экономику, помогли террористам в получении бабок, реально майнинг хуже проституции.
Делистинг криптовалюты WAVES с Binance обвалил стоимость монеты на 40%
tolya21
10:39
DLSS включают только те, у кого нет выбора. В FHD она с лучами тоже ничего не тянет. Даже Ti
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
corsi
10:36
Они же не китайцы, наступать маленькими отрядами по 100к человек. )
Forbes: Украинская армия ничего не может противопоставить российским бомбам с УМПК
Андрей Жуков
10:35
Ну значит конкретно архиватор, хорошо параллелит задачи и соответственно чем больше ядер, тем быстрее выполняется задача! Я так понимаю, что это не говорит о 'медлительности е-ядер'? )) Получается, ...
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
VladTag
10:34
Не, Ваня, тебе от ЦИПсО-ты не отмыться, так и будешь вонять по жизни.
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем