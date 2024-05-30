Оглавление

Вступление

Пока новые платформы ещё не появились, пользователи продолжают покупать то, что актуально на данный момент. Не всем нужны топовые материнские платы потому, что не все покупают процессоры для разгона, а кому-то вполне достаточно разогнать только память. Поэтому чаще обращают внимание на модели среднего уровня, основанных на чипсетах Intel B760 и AMD B650. Выбор материнских плат очень большой и у каждого производителя есть несколько модификаций из разных линеек. Многие хотят сэкономить и выбирают самые дешёвые платы потому, что функционала зачастую бывает достаточно.

Что нужно простому пользователю? По большому счёту не так много. Нужно установить процессор среднего уровня, две планки памяти DDR5, один накопитель M.2 и видеокарту. Такой набор возможностей обеспечивает большинство моделей, но кому-то ещё бывает нужен WIFI модуль. С этим сейчас тоже нет проблем, и производители стали чаще его устанавливать штатно, что также отражается на стоимости устройства. Кому-то больше нравится AMD, кто-то не представляет своей сборки без Intel, даже после скандала со снижением производительности старших моделей. Инженеры где-то промахнулись, задрали напряжение, чтобы процессоры смогли брать 6 ГГц и ни к чему хорошему это не привело. Получилось огромное потребление, высокий нагрев процессора и возможный выход его из строя после нещадной эксплуатации.

Однако, это всё не касается процессоров среднего уровня таких как Intel Core i5-12400F и его последователей 13 и 14 поколения. Хотя бывает соблазн купить процессор подороже и выбрать при этом плату подешевле. Что в этом случае может пойти не так, ведь сейчас полно не очень сбалансированных сборок, где все в первую очередь обращают внимание на модель процессора и видеокарты. Некоторые покупатели ведутся на это и не ожидают, что их может поджидать неприятный сюрприз. Я с такой ситуацией уже сталкивался и вот опять наступил на те же грабли.

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На этот раз я выбрал материнскую плату MSI B760 Gaming Plus WIFI и процессор Intel Core i7-14700KF.

Вроде бы ничего необычного в этом нет, всё совместимо и должно работать. Даже память можно будет неплохо разогнать. Ещё нам обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

Упаковка и комплектация

Внешнее оформление заметно отличается от других устройств этой компании. Фон упаковки преимущественно чёрный, а спереди мы видим полный минимализм. Только россыпь каких-то точек и наименование модели.

Никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу. Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI B760 Gaming Plus WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него размещены две группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже приводится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней скрыта антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Регистрационная карта.

Вот такие аксессуары идут в комплекте.

Один кабель SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводного модуля;

Заглушка на заднюю панель.

Комплект скромный, но всё самое необходимое есть.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических 305 х 244 мм. Внешнее оформление чем-то особенным не выделяется. Всё выполнено в тёмных цветах. Печатная плата тёмно-коричневая, а радиаторы тёмно-серые, со светлыми надписями и узорами.

У этой платы есть близнец – модель MSI PRO B760-P WIFI. Основные отличия кроются в основном в радиаторах. Данная плата выглядит совершенно обычно и ничем особенным не выделяется.

Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё относительно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате достаточно, но в основном это надписи около разъёмов.

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Это модель среднего уровня. Мы видим развитую систему охлаждения, а подсветки здесь не предусмотрено. Вместо этого есть разъёмы для подключения лент. Разъёмы задней панели закрывает массивный радиатор. На нём находится надпись MSI.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате для втулок корпуса. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Такое сочетание разъёмов встречается на платах среднего уровня, которые предназначены для соответствующих моделей процессоров. Заметно, что производитель неплохо позаботился о питании.

Рядом с основным коннектором 24-pin ATX предусмотрена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С двух сторон здесь используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 12+1+1. Семь каналов сверху и семь каналов сбоку, но всё не так просто. С обратной стороны распаяны удвоители фаз. В общем, и это не так страшно.

На каждый из 12 основных каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два обычных транзистора Low Rds(on) производства компании Alfa&Omega. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 30А.

Драйверы-удвоители в количестве семи штук распаяны с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема Richtek RT3628AE.

Плата MSI B760 Gaming Plus WIFI позиционируется больше, как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит сносно, но как она будет справляться с топовыми процессорами? Это могут показать только тесты.

Однако нужно понимать, что потребление будет около 250 Вт и тут важно подумать, чем охлаждать такой процессор. Обычно при первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из трёх вариантов охлаждения и если выбрать AIO систему, то автоматически лимиты будут сняты. Здесь они всё равно ограничены отметкой 253 Вт и это сделано не просто так.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они не связаны друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха тут нет, как и подсветки.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки с разной толщиной. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0.

Второй также поддерживает этот стандарт, и может ещё работать с SATA интерфейсом. У нижнего слота M.2 радиатор не предусмотрен.

Радиатор для SSD накопителей изготовлен из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На нём присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался ещё радиатор чипсета. Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в серый цвет и снабжен надписью Gaming Plus. Крепление осуществляется двумя пластиковыми клипсами на пружинках.

В качестве термоинтерфейса используется серая термопаста. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B760. Все его достоинства мы изучили в прошлых материалах.

В данном случае реализовано четыре порта SATA. Все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу есть разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и разъём для установки TPM модуля.

Левее расположены две колодки USB 2.0, LPT и COM-порта.

Затем можно увидеть два разъёма 4-pin FAN для вентиляторов, один разъём RGB 12В и один ARGB 5В для подсветки. Рядом можно заметить контакты сброса настроек ClrCMOS.

В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

Между вторым и третим слотами PCI-e x16 скрывается чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG распаяна за разъёмами задней панели.

На этой плате мы видим пять слотов расширения PCI-e x16. При установке видеокарт с крупными системами охлаждения, часть из них может быть перекрыта.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются уже чипсетом. Кроме этого, остальные слоты PCI-e x16 ограничены до x4 или x1 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и рядом с четвёртым PCI-e x16 находятся два разъёма M.2 для установки накопителей.

Оба могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а нижний ещё в режиме SATA. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Интерфейсы задней панели.

Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Оптический S/PDIF Out;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX211.

Технические характеристики

Модель MSI B760 Gaming Plus WIFI Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-поколение Intel Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B760 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 (6000 / 6400 / 6800 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

3 - PCI-e x16 Gen3 (x1) Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B760; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 4 x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть Realtek RTL8125BG;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX211 Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B760) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B760) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B760) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical S/PDIF Out;

2 x Ant. Out;

1 х HDMI;

1 x DP Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший, и всё находится в одном разделе, что удобно. Структура меню не поменялась. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Мне понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой – просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: Deepcool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI B760 Gaming Plus WIFI, версия BIOS – H.70;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix A-die);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Производитель заявляет о 6 слоях металлизации, поэтому я не рассчитывал на какой-то хороший разгон памяти, но в итоге всё получилось лучше, чем я ожидал. У тестовых модулей штатные тайминги на частоте DDR5-7200 составляют 34-45-45-115 при напряжении 1,4 В. Память работает стабильно на XMP профиле во всех приложениях и тестах, что уже я считаю хорошим результатом, и в целом на этом можно было закончить и расходиться.

Однако, нужно ещё проверить разгон. В основном на производительность больше влияют вторичные и третичные тайминги, в особенности tREFI. Там значение, наоборот, нужно выставлять как можно больше. Это оказывает влияние не только на стабильность, но и на нагрев при интенсивном использовании. Я параметр этот специально не менял потому, что тут и так всё понятно.

Заметно, что в нагрузке автоматика сразу выходит на режим PL1 и потребление достигает 256 Вт. Температура процессора доходит до 90°C, за него можно не волноваться, поскольку AIO система охлаждения справляется с этой нагрузкой. Смущает немного другое, но об этом чуть ниже, а сначала тесты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Corona 1.3:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на неё через тепловизор. И вот здесь уже я нашёл тот самый неприятный сюрприз, о котором я так много говорил. Удвоенные фазы и обычные транзисторы не вывозят потребляемой процессором мощности и раскаляют околосокетное пространство до 100°C и выше.

Не рискнул снять радиаторы, чтобы замерить температуру непосредственно самих мосфетов, но очевидно, что она предельная и через какое-то время работы система уходит в защиту, снижая потребление процессора.

Поэтому для процессоров с разблокированным множителем нужно выбирать модель платы с подсистемой питания мощнее, чтобы плата не умерла раньше срока, а производительность не снижалась. Кстати, чипсет тоже не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI B760 Gaming Plus WIFI – одна из доступных по цене моделей на чипсете Intel B760, которая может неплохо разгонять оперативную память. На плате достаточно слотов расширения, что на современных платах встречается не так часто. При этом некоторые слоты поддерживают PCI-e 4.0. Другое дело, что часть из них будет перекрыта системой охлаждения видеокарты уровня GeForce RTX 4080. У меня же почти все слоты были перекрыты радиатором накопителя MSI M580 Frozr, который был установлен в специальный адаптер, расположенный в верхнем слоте PCI-e x16. Можно установить даже такой накопитель.

Однако основной вопрос вызывает подсистема питания процессора. Здесь важно не ошибиться и не покупать процессор с индексом K. Эти ЦП очень горячие и прожорливые со своими лимитами в 253 Вт. Подсистема питания начинает сильно нагреваться и долго в таком режиме плата может не прожить. И пусть автоматика будет снижать напряжение и частоту процессора, чтобы он потреблял меньше и система могла бы работать, но тогда будет падать производительность (и никакого смысла от использования более мощного процессора не будет).

Печатная плата содержит шесть слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона памяти есть всё самое необходимое. Есть даже специальные предустановки в меню Memory TryIt. Просто выбираешь нужную частоту и первичный тайминг из списка, а автоматика сама устанавливает напряжения и другие тайминги. Потом, если что, можно будет некоторые из них подкрутить вручную.

Подсветки на плате нет, но можно подключать RGB-ленты, для чего есть несколько соответствующих разъёмов. Синхронизация осуществляется через приложение MSI Center. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Ещё плата может предложить современные сетевые интерфейсы.

Перед нами функциональная, современная и универсальная плата. Однако следует помнить о том, что процессоры с буквой K тут не самые желанные гости.

Андрей Понкратов aka wildchaser