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Вступление

Вот и дождались мы того, чего кто-то так долго ждал. Некоторые разбили палатки у магазинов, но в день анонса смог выстоять только один герой, который купил её в далёком японском магазине. Этот легендарный человек увидел чудо и прочувствовал всю мощь нового поколения графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace.

На этот раз инженеры действительно постарались и решили хорошенько отдохнуть. Пока они загорали, их подменили ребята из соседнего отдела маркетинга. Задача для них оказалась сложной. Нужно было снова изобрести RTX 3060 Ti, но уже в новом поколении. Хорошо, что один из ребят в прошлом был хирургом и умел хорошо резать. В итоге он отрезал везде, где мог, и новая модель удалась. Воодушевлённые таким успехом специалисты решили не называть новинку GeForce RTX 4050, а сразу именовать RTX 4060 Ti, ведь производительность соответствует старой RTX 3060 Ti, у которой были проблемы с памятью.

Все производители видеокарт сразу пришли в шок, трепет и недоумение. Теперь это нужно как-то продавать людям, но просить придётся солидную сумму денег. Выход был найден достаточно простой – карту нужно просто сделать большой, чтобы пользователь соотносил размер устройства с его мощностью. Карта большая – значит она мощная. Сегодня мы рассмотрим одно такое устройство компании MSI. Видеокарта называется MSI RTX 4060Ti Gaming X Trio.

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Что интересного придумал производитель на этот раз, как это всё работает? Разберёмся после детального изучения устройства новинки.

Упаковка и комплектация видеокарты

Начнём с упаковки. Здесь мы уже видим привычное оформление. У каждой серии продуктов есть свой стиль. Это же касается серии Gaming X Trio.

Коробка большая, а ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа есть традиционная вставка с указанием графического ускорителя.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 3, TORX FAN 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 550 Вт.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка.

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 338 х 141 х 52 мм, вес – 1167г. Для сравнения те же характеристики у версии MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio: размеры -– 338 х 141 х 52 мм, а вес – 1214г.

Карта по габаритам как более старшая версия, но по весу немного легче и это легко объяснимо, ведь памяти на два чипа меньше (и не только это). Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь, наконец, исчез разъём питания 12VHPWR, который используется на старших адаптерах. Вместо него всего один коннектор 8-pin PCI-e.

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Карта занимает больше двух слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в чёрный цвет.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину («бекплейт»). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, не ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла.

Защитной плёнки снаружи нет, но она есть внутри. Термопрокладок тоже нет потому, что память GDDR6 холоднее, чем GDDR6X.

С обратной стороны платы мы можем заметить ШИМ-контроллер, а сама плата короче системы охлаждения больше чем в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и пять тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти через термопрокладки.

Далее уже от теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор очень похож на тот, что используется в MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio, особенно это заметно по толщине. Все элементы здесь также пропаяны.

Акцент сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла. Здесь это сделано с огромным запасом. В спецификации указано 160 Вт, а в BIOS стоит лимит на 195 Вт. Производитель похоже подгонял размеры кулера под стоимость устройства потому, что чувствуется солидный запас по мощности теплоотвода.

Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и солидный запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно на треть от максимальной мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой TORX FAN 5.0. Спереди на всех есть серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR6 не такая прожорливая и поэтому питание для неё достаточно скромное. Поэтому мы видим всего одну фазу.

Слева находятся линии питания GPU, которых здесь также восемь, как на MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Логику производителя понять можно. Чип потребляет меньше, значит и питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной.

ШИМ-контроллер распаяны сзади. Это та же самая микросхема uPI Semi uP9512R.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны все и пустых мест нет.

По центру размещен графический процессор NVIDIA AD106-350-A1, он же RTX 4060 Ti. Чип изготовлен на 50-й неделе 2022 года, но в NVIDIA долго думали над конечным продуктом. Это 188 кв. мм выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.

Четыре микросхемы памяти типа GDDR6 распаяны только спереди. Пустых мест нет и в BIOS платы не упоминаются более ёмкие чипы.

Используются микросхемы производства компании Samsung. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через обычный разъём 8-pin PCI-e.

На задней панели расположен классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. По моим ощущениям новинка настроена на тихий режим.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT

Термоинтерфейс: Arctic MX-4;

Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 12 Гб (2310 / 2670 / 2250 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

При внешнем осмотре карты можно было упустить ряд важных моментов, о которых нам рассказывают утилиты. Все они грустные. Начнём с интерфейса подключения. Теперь это PCI-e x8 Gen4, как на RTX 3050. Причём при взгляде на разъём это можно заметить по отсутствию дорожек к половине контактов.

Это мелочи потому, что, по сути, перед нами пропускная способность PCI-e x16 Gen3. Куда важнее, что шина памяти всего 128 бит, как на GTX 1650. Её пропускная способность оказывается очень маленькой для карты среднего уровня и почти вдвое меньше чем на RTX 3060Ti. И раз уж речь зашла о сравнении с RTX 3060Ti, то ещё снизилось количество CUDA ядер.

При отсутствии нагрузки вентиляторы здесь останавливаются. Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справиться даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц.

При достижении 50°C вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 30% от полной мощности, что составляет 1100 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 32,4 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 162 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха предусмотрена небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD High:

Superposition FHD Extreme:

Metro Exodus FHD, RTX:

Metro Exodus FHD, RTX, DLSS OFF:

Metro Exodus QHD, RTX:

Metro Exodus QHD, RTX, DLSS OFF:

Cyberpunk 2077, FHD, трассировка минимальная:

Cyberpunk 2077, FHD, трассировка минимальная, DLSS OFF:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная.

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать практически 230 Вт. Именно поэтому здесь система охлаждения вполне соответствует.

При обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту потому, что нагрузка на VRM вырастает, а «выхлоп» на 5-10%. Однако здесь каждый будет решать сам.

3DMark Speed Way:

3DMark Time Spy:

Superposition FHD High:

Metro Exodus FHD, RTX:

Metro Exodus QHD, RTX, DLSS OFF:

В плане производительности карта находится на уровне RTX 3060 Ti и этому есть очевидные объяснения. Достаточно вспомнить про пропускную способность памяти. Я уже даже не говорю про её объём.

Посмотрим теперь на нагрев карты во время интенсивной нагрузки.

Каких-то высоких показателей температуры нет, и это объясняется габаритной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и маленький уровень шума.

Заключение

MSI RTX 4060Ti Gaming X Trio – это яркий представитель нового поколения видеокарт, основанных на графическом процессоре AD106. Картина чем-то напоминает MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio потому, что там тоже была достаточно компактная плата и крупная система охлаждения. Большой кулер – это хорошо, но и здесь нужна мера. Карту же нужно размещать в корпусе и с более компактным устройством проблем меньше. Здесь кулер огромный, поэтому эта и без того не очень мощная карта получилась тихой и холодной.

Перед нами качественно изготовленная новинка. Мы видим отличную систему охлаждения, которая визуально копирует флагманские модели. Печатная плата и подсистема питания полностью соответствуют потребностям графического процессора. Может всё показаться сильно упрощённым, но это так и задумывалось. Тем не менее, чип можно разогнать до 3 ГГц и даже заметно поднять частоту памяти, но всё это не сильно спасает. Играть уверенно можно только в разрешении FHD. В QHD нужно уже включать DLSS или играться с настройками качества картинки.

Больше всего вопросов не к самой карте потому, что она сама по себе сделана отлично, а к компании NVIDIA. На мой взгляд, было бы отлично, если б этот комплект чипа и памяти назывался RTX 4050 и стоил в два раза дешевле, чем сейчас продаются RTX 4060Ti. Тогда вопросов бы никаких не было, а NVIDIA можно было бы только поздравить.

Однако мы видим абсолютно другую картину, и у многих она вызывает недоумение. CUDA ядер стало меньше, шина памяти 128 бит, интерфейс PCI-e x8 – это всё элементы бюджетного решения, но никак не карты среднего уровня. Благодаря этому производительность фактически осталась на уровне RTX 3060 Ti, а стоимость заметно увеличилась.

Кроме этого, на вторичном рынке сейчас великое множество карт прошлого поколения и поэтому неудивительно, что наблюдается очень маленький спрос на карты 4000-серии среднего уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser