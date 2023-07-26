Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio

Новинка MSI – это яркий представитель нового поколения видеокарт, основанных на графическом процессоре AD106 и предназначенных для игр в разрешениях Full HD и Quad HD.
+

реклама

Оглавление

Вступление

Вот и дождались мы того, чего кто-то так долго ждал. Некоторые разбили палатки у магазинов, но в день анонса смог выстоять только один герой, который купил её в далёком японском магазине. Этот легендарный человек увидел чудо и прочувствовал всю мощь нового поколения графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace.

На этот раз инженеры действительно постарались и решили хорошенько отдохнуть. Пока они загорали, их подменили ребята из соседнего отдела маркетинга. Задача для них оказалась сложной. Нужно было снова изобрести RTX 3060 Ti, но уже в новом поколении. Хорошо, что один из ребят в прошлом был хирургом и умел хорошо резать. В итоге он отрезал везде, где мог, и новая модель удалась. Воодушевлённые таким успехом специалисты решили не называть новинку GeForce RTX 4050, а сразу именовать RTX 4060 Ti, ведь производительность соответствует старой RTX 3060 Ti, у которой были проблемы с памятью.

Все производители видеокарт сразу пришли в шок, трепет и недоумение. Теперь это нужно как-то продавать людям, но просить придётся солидную сумму денег. Выход был найден достаточно простой – карту нужно просто сделать большой, чтобы пользователь соотносил размер устройства с его мощностью. Карта большая – значит она мощная. Сегодня мы рассмотрим одно такое устройство компании MSI. Видеокарта называется MSI RTX 4060Ti Gaming X Trio.

реклама

450x209 22 KB. Big one: 1000x464 76 KB

Что интересного придумал производитель на этот раз, как это всё работает? Разберёмся после детального изучения устройства новинки.

Упаковка и комплектация видеокарты

Начнём с упаковки. Здесь мы уже видим привычное оформление. У каждой серии продуктов есть свой стиль. Это же касается серии Gaming X Trio.

450x306 32 KB. Big one: 1000x680 119 KB

Коробка большая, а ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа есть традиционная вставка с указанием графического ускорителя.

450x307 38 KB. Big one: 1000x682 168 KB

реклама

На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 3, TORX FAN 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 550 Вт.

450x221 21 KB. Big one: 1000x491 92 KB

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

450x388 26 KB. Big one: 1000x863 87 KB

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка.

450x248 11 KB. Big one: 1000x552 32 KB

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

450x302 29 KB. Big one: 1000x672 106 KB

Габариты видеокарты составляют: 338 х 141 х 52 мм, вес – 1167г. Для сравнения те же характеристики у версии MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio: размеры -– 338 х 141 х 52 мм, а вес – 1214г.

450x300 28 KB. Big one: 1000x666 95 KB

Карта по габаритам как более старшая версия, но по весу немного легче и это легко объяснимо, ведь памяти на два чипа меньше (и не только это). Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

450x292 30 KB. Big one: 1000x649 123 KB

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь, наконец, исчез разъём питания 12VHPWR, который используется на старших адаптерах. Вместо него всего один коннектор 8-pin PCI-e.

реклама



Карта занимает больше двух слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в чёрный цвет.

450x144 12 KB. Big one: 1000x321 35 KB

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину («бекплейт»). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, не ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла.

Защитной плёнки снаружи нет, но она есть внутри. Термопрокладок тоже нет потому, что память GDDR6 холоднее, чем GDDR6X.

450x189 30 KB. Big one: 1000x421 136 KB

С обратной стороны платы мы можем заметить ШИМ-контроллер, а сама плата короче системы охлаждения больше чем в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

450x171 29 KB. Big one: 1000x379 131 KB

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и пять тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти через термопрокладки.

450x394 48 KB. Big one: 1000x875 186 KB

Далее уже от теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

450x156 17 KB. Big one: 1000x346 50 KB

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор очень похож на тот, что используется в MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio, особенно это заметно по толщине. Все элементы здесь также пропаяны.

Акцент сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла. Здесь это сделано с огромным запасом. В спецификации указано 160 Вт, а в BIOS стоит лимит на 195 Вт. Производитель похоже подгонял размеры кулера под стоимость устройства потому, что чувствуется солидный запас по мощности теплоотвода.

450x161 27 KB. Big one: 1000x358 107 KB

Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

450x382 46 KB. Big one: 1000x848 170 KB

Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

450x214 20 KB. Big one: 1000x475 82 KB

Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и солидный запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно на треть от максимальной мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой TORX FAN 5.0. Спереди на всех есть серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

450x315 48 KB. Big one: 1000x701 188 KB

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

450x412 52 KB. Big one: 1000x916 195 KB

Над радиатором тоже поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

450x338 48 KB. Big one: 1500x1127 376 KB

Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR6 не такая прожорливая и поэтому питание для неё достаточно скромное. Поэтому мы видим всего одну фазу.

450x334 48 KB. Big one: 1500x1114 343 KB

Слева находятся линии питания GPU, которых здесь также восемь, как на MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Логику производителя понять можно. Чип потребляет меньше, значит и питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной.

450x234 47 KB. Big one: 1000x521 190 KB

ШИМ-контроллер распаяны сзади. Это та же самая микросхема uPI Semi uP9512R.

450x360 63 KB

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны все и пустых мест нет.

450x364 46 KB

По центру размещен графический процессор NVIDIA AD106-350-A1, он же RTX 4060 Ti. Чип изготовлен на 50-й неделе 2022 года, но в NVIDIA долго думали над конечным продуктом. Это 188 кв. мм выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.

450x450 43 KB. Big one: 1000x1000 181 KB

Четыре микросхемы памяти типа GDDR6 распаяны только спереди. Пустых мест нет и в BIOS платы не упоминаются более ёмкие чипы.

450x246 30 KB

Используются микросхемы производства компании Samsung. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через обычный разъём 8-pin PCI-e.

450x308 40 KB. Big one: 1000x685 152 KB

На задней панели расположен классический набор видеовыходов.

450x179 20 KB. Big one: 1000x397 81 KB
  • 3x - Display Port;
  • 1x – HDMI 2.1.

Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. По моим ощущениям новинка настроена на тихий режим.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 12 Гб (2310 / 2670 / 2250 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

450x302 47 KB. Big one: 1500x1006 339 KB

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

450x259 34 KB. Big one: 1500x864 253 KB

При внешнем осмотре карты можно было упустить ряд важных моментов, о которых нам рассказывают утилиты. Все они грустные. Начнём с интерфейса подключения. Теперь это PCI-e x8 Gen4, как на RTX 3050. Причём при взгляде на разъём это можно заметить по отсутствию дорожек к половине контактов.

Это мелочи потому, что, по сути, перед нами пропускная способность PCI-e x16 Gen3. Куда важнее, что шина памяти всего 128 бит, как на GTX 1650. Её пропускная способность оказывается очень маленькой для карты среднего уровня и почти вдвое меньше чем на RTX 3060Ti. И раз уж речь зашла о сравнении с RTX 3060Ti, то ещё снизилось количество CUDA ядер.

450x216 22 KB. Big one: 1500x719 157 KB

При отсутствии нагрузки вентиляторы здесь останавливаются. Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справиться даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц.

При достижении 50°C вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 30% от полной мощности, что составляет 1100 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 32,4 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 162 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать.

384x450 54 KB. Big one: 1140x1337 320 KB

Сверху кожуха предусмотрена небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

450x228 32 KB. Big one: 1500x760 208 KB

3DMark Time Spy:

450x228 33 KB. Big one: 1500x760 223 KB

3DMark Port Royal:

450x228 32 KB. Big one: 1500x760 211 KB

Superposition FHD Medium:

450x283 33 KB. Big one: 1000x628 133 KB

Superposition FHD High:

450x283 33 KB. Big one: 1000x628 132 KB

Superposition FHD Extreme:

450x283 33 KB. Big one: 1000x628 133 KB

Metro Exodus FHD, RTX:

450x283 39 KB. Big one: 1500x942 269 KB

Metro Exodus FHD, RTX, DLSS OFF:

450x283 39 KB. Big one: 1500x942 266 KB

Metro Exodus QHD, RTX:

450x283 40 KB. Big one: 1500x942 285 KB

Metro Exodus QHD, RTX, DLSS OFF:

450x283 39 KB. Big one: 1500x942 276 KB

Cyberpunk 2077, FHD, трассировка минимальная:

450x441 24 KB. Big one: 1000x980 75 KB

Cyberpunk 2077, FHD, трассировка минимальная, DLSS OFF:

450x441 23 KB. Big one: 1000x980 68 KB

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная.

450x441 25 KB. Big one: 1000x980 78 KB

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать практически 230 Вт. Именно поэтому здесь система охлаждения вполне соответствует.

При обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту потому, что нагрузка на VRM вырастает, а «выхлоп» на 5-10%. Однако здесь каждый будет решать сам.

3DMark Speed Way:

450x226 30 KB. Big one: 1500x754 204 KB

3DMark Time Spy:

450x226 33 KB. Big one: 1500x754 226 KB

Superposition FHD High:

450x215 31 KB. Big one: 1500x715 236 KB

Metro Exodus FHD, RTX:

450x280 39 KB. Big one: 1500x933 271 KB

Metro Exodus QHD, RTX, DLSS OFF:

450x280 40 KB. Big one: 1500x933 271 KB

В плане производительности карта находится на уровне RTX 3060 Ti и этому есть очевидные объяснения. Достаточно вспомнить про пропускную способность памяти. Я уже даже не говорю про её объём.

Посмотрим теперь на нагрев карты во время интенсивной нагрузки.

450x200 32 KB. Big one: 1500x667 157 KB

Каких-то высоких показателей температуры нет, и это объясняется габаритной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и маленький уровень шума.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 137 KB

Заключение

MSI RTX 4060Ti Gaming X Trio – это яркий представитель нового поколения видеокарт, основанных на графическом процессоре AD106. Картина чем-то напоминает MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio потому, что там тоже была достаточно компактная плата и крупная система охлаждения. Большой кулер – это хорошо, но и здесь нужна мера. Карту же нужно размещать в корпусе и с более компактным устройством проблем меньше. Здесь кулер огромный, поэтому эта и без того не очень мощная карта получилась тихой и холодной.

Перед нами качественно изготовленная новинка. Мы видим отличную систему охлаждения, которая визуально копирует флагманские модели. Печатная плата и подсистема питания полностью соответствуют потребностям графического процессора. Может всё показаться сильно упрощённым, но это так и задумывалось. Тем не менее, чип можно разогнать до 3 ГГц и даже заметно поднять частоту памяти, но всё это не сильно спасает. Играть уверенно можно только в разрешении FHD. В QHD нужно уже включать DLSS или играться с настройками качества картинки.

450x311 31 KB. Big one: 877x607 75 KB

Больше всего вопросов не к самой карте потому, что она сама по себе сделана отлично, а к компании NVIDIA. На мой взгляд, было бы отлично, если б этот комплект чипа и памяти назывался RTX 4050 и стоил в два раза дешевле, чем сейчас продаются RTX 4060Ti. Тогда вопросов бы никаких не было, а NVIDIA можно было бы только поздравить.

Однако мы видим абсолютно другую картину, и у многих она вызывает недоумение. CUDA ядер стало меньше, шина памяти 128 бит, интерфейс PCI-e x8 – это всё элементы бюджетного решения, но никак не карты среднего уровня. Благодаря этому производительность фактически осталась на уровне RTX 3060 Ti, а стоимость заметно увеличилась.

Кроме этого, на вторичном рынке сейчас великое множество карт прошлого поколения и поэтому неудивительно, что наблюдается очень маленький спрос на карты 4000-серии среднего уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
+
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
66
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
19
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
7
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
25
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
7
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
4
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
10
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
5
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
4
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
3
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
1
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
7
Усовершенствованный динамической защитой БМП Bradley не смог справиться с "Ланцетом"
3
Для нейросети поставили задачу перепроектировать крылья самолёта
6

Сейчас обсуждают

kitava
09:57
Какое-то сотрясание воздуха. У Китая полно денег финансировать технологический сегмент. Им сами США и дают покупая Китайскую продукцию заместо своей.
Сенат США поддержал законопроект об усилении контроля за инвестициями в технологический сектор КНР
Александр Савин
09:56
Надо всячески обострять ситуацию и открыто заявить: утром напал на китай- в обед сдох в огне и пепле. Открыто заявлять- ибавление планеты от самозваного властелина будет для нас большой честью
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Олесь Кука
09:56
Уж S3 Savage настолько кривые дрова были, что они свой API S3 Metal допиливали года два, пока не забросили. А на не родных API они работали значитально медленне
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Артём Николаев
09:53
Продавцы лопат как обычно рулят, а майнеров имеют все.
В сети появилось видео с первым привезённым в Россию устройством KS2
Dce
09:53
Наверное, для более наглядного фото, чтобы "пузо" нам показать.
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
kitava
09:52
Да сбивать их уже надо. С них коректируются все террористические операции.
Российский Су-35 в небе Сирии повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся ему помешать
Олесь Кука
09:51
Нормально всё отрабатывает и на S3 Virge, и на ATI Rage. Хотя Voodoo имеет смысл ставить только ради родного Glide
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Александр Колодин
09:49
Это чтобы сбить с толку натовскую разведку
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
Кирилл Прозоровский
09:48
Бредит. У Китая гиперзвук, баллистика. В момент будут потоплены амеровские корабли и удар по гуаму например. Это уже не те китаезы. Да и почему Китай на своей территории не может вводить любые режимы.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Александр Колодин
09:48
По какому плану? По плану НАТО?
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем