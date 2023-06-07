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Вступление

На прилавках магазинов уже начали появляться первые видеокарты на базе графического процессора NVIDIA RTX 4060 Ti, а мы ещё толком не познакомились с RTX 4070 без приставки Ti. На самом деле очевидно, что производительность будет ещё ниже и никакой разгон ситуацию не исправит. Всегда хочется верить в чудо, но эта пора уже прошла, и сейчас жадные дяди и тёти хотят заработать на покупателе больше денег. Для этого нужно снизить себестоимость продукции, что логично. Однако в случае с RTX 4070 сделать это не так просто. Для начала в этих картах используется та же самая память GDDR6X на 12 Гб в количестве шести чипов. Здесь уже явно никак не сэкономить.

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Графический процессор тот же – NVIDIA AD104, но в другой модификации. Разумеется, он урезан где только можно и его маркировка AD104-250, вместо AD104-400 у версии Ti. Понятно, что такой чип NVIDIA будет продавать дешевле, но я бы не надеялся на какую-то благотворительность от обладателя кожаной куртки. Это значит, что дисконт будет незначительный. Да, можно верить в какой-то процент брака полноценных чипов AD104, но куда тогда девается отбраковка дорогих AD102? Поэтому основная экономия остаётся на печатной плате и питании. Уже в 3000-серии мы видели очень компактные платы с достаточно мощным питанием, а здесь нам можно будет его даже немного снизить до 215 Вт и все будут довольны. Соответственно можно будет упростить систему охлаждения.

Всё это напоминает техническое задание для производителей видеокарт, но так ли это на самом деле? Для этого нужно рассмотреть какую-нибудь видеокарту, чтобы оценить всё это на практике. Лучше всего это сделать на примере одного производителя, а поскольку последнее время я в основном изучал видеокарты MSI, и мы познакомились практически со всей продукцией этой компании, то разумно будет рассмотреть видеокарту именно этого бренда. При этом сравнивать лучше в одной линейке, а последняя карта, которую я рассматривал была MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio. Сегодня рассмотрим практически то же самое, но уже без приставки Ti и проверим вышеизложенную теорию.

Перед нами новенькая MSI RTX 4070 Gaming X Trio, и мы начинаем её изучать.

Упаковка и комплектация видеокарты

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У каждой серии продуктов есть свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio.

Коробка крупная, а ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 3, TORX FAN 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 650 Вт.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR. Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют: 338 х 141 х 52 мм, вес – 1214г. Для сравнения те же характеристики у версии Ti: размеры -– 337 х 140 х 62 мм, а вес – 1594г.

Потеряв две буквы из названия, мы лишились сразу 380 грамм веса и 1 см в толщину. Вроде пустяк какой-то, ведь цена ниже на 10 000 рублей. Однако, если пересчитать сколько стоит 1 г видеокарты, то младшая карта получится дороже.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

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Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако переходник из комплекта подключается к двум коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта занимает больше двух слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в чёрный цвет.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бекплейт). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, не ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла.

Защитной плёнки снаружи нет, но она есть внутри. И ещё есть несколько термопрокладок, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны

С обратной стороны платы мы можем заметить ШИМ-контроллер, а сама плата короче системы охлаждения больше чем в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и пять тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

Далее уже от неё расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор крупный, но заметно меньше, чем у модификации Ti, особенно это заметно по толщине. Все элементы здесь также пропаяны.

Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла, но какого-то большого запаса здесь уже не ощущается. В спецификации указано 215 Вт, а в BIOS стоит лимит на 240 Вт. Исходя из этих показателей, рассчитывались возможности теплоотвода кулера.

Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010B12H с техническими характеристиками 12 В, 0,40А. Максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и есть небольшой запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно наполовину мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой TORX FAN 5.0. Спереди на всех находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше. Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего пластины образуют специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

Никакой дополнительной пластины нет, поэтому радиатор ещё отводит тепло от транзисторных сборок фаз памяти, которых тут три. Память GDDR6X далеко не самая холодная и нуждается в хорошем питании. Две фазы находятся сверху и одна справа.

Слева находятся линии питания GPU, которых здесь восемь. Логику производителя понять можно. Чип потребляет меньше, значит и питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это оди uPI Semi uP9512R и uPI Semi uP9529Q.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все, но не хватает всего одного.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-250-A1, он же RTX 4070. Чип изготовлен на 02 неделе 2023 года.

295 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. Для сравнения у AD102 площадь 608 кв. мм.

Шесть микросхем памяти типа GDDR6X распаяно только спереди. При этом заметны два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гб.

Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR.

В комплекте есть переходник на 2 линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты с приставкой Ti абсолютно такой же переходник.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. По моим ощущениям карта настроена на тихий режим.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT

Термоинтерфейс: Arctic MX-4;

Материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12 Гб (1920 / 2610 / 1313 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: XPG CYBERCORE 1300W.

Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22С, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта меньше по размерам и легче по сравнению модификацией Ti, поэтому она отлично устанавливается и никаких проблем с совместимостью нет. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50?, вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 30% от полной мощности, что составляет 837 об/мин.

Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 30,7 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 215 Вт. Да, это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition FHD Medium:

Superposition FHD Extreme:

Superposition 4K:

Metro Exodus QHD, RTX:

Metro Exodus 4K, RTX:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка ультра, DLSS выкл.:

Hogwarts Legacy, 4K, ультра:

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать практически 230 Вт. Именно поэтому здесь система охлаждения вполне соответствует. Однако, при обычной игровой эксплуатации, я бы всё же не разгонял карту потому, что нагрузка на VRM вырастает, а «выхлоп» на 5-10%. Однако, здесь каждый будет решать сам.

3DMark Speed Way:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition 4K:

Metro Exodus QHD, RTX:

Metro Exodus 4K, RTX:

Я посмотрел на карту через тепловизор, но тут нет какого-то криминала и все температуры достаточно низкие. Даже силовые элементы сильно не разогреваются. Единственное замечание – нагрев памяти в простое. Вентиляторы не работают, а память может греться до 50-60С. Поэтому с андервольтом тут нужно действовать осторожно и следить за температурой памяти. Хорошо хоть что есть датчики.

Что можно сказать о производительности? В целом, комфортно можно играть в QHD и FHD разрешении. 4K лучше обходить стороной. Да, я чуть-чуть полетал на метле в Hogwarts Legaсy, но понял, что это абсолютно неиграбельно из-за периодических статтеров. Их появление было замечено ещё на Ti версии и судя по мониторингу тут дело в памяти. Боюсь предположить, что в играх, основанных на движке UE5, можно будет бегать только в FHD разрешении с DLSS 3.0. Однако, в целом не так всё плохо, ведь не все ещё видели результаты RTX 4060 Ti, где волосы начнут шевелиться даже у подготовленного пользователя.

Заключение

В математике обычно при таком раскладе пишут три буквы – ЧТД. MSI RTX 4070 Gaming X Trio – это совсем другая видеокарта, которая даже близко не напоминает модификацию Ti. Дизайн платы упрощён, система охлаждения тоже, но на температуру и шум это никак не влияет. Карта очень тихая и холодная даже в самых тяжёлых режимах. Производительность заметно ниже и если на RTX 4070 Ti можно как-то где-то дотянуть до 4К, поиграв с настройками графики, то здесь только QHD или FHD. Разница в цене тоже видна невооружённым глазом. Даже в рамках одной линейки сейчас можно сэкономить 10000 рублей, но стоит ли оно того? Для этого надо посмотреть сначала на плюсы и минусы.

Основную тенденцию уже отметили многие. Формулируется она приблизительно так: чем бюджетнее видеокарта, тем меньше она превосходит по производительности прошлое поколение. Что это значит на практике? Если сравнивать RTX 3070 Ti и RTX 4070 Ti, то мы получаем в среднем полуторакратный рост, а вот если сравнить RTX 3070 и RTX 4070, то мы получим плюс 15-20%. Что же будет с RTX 4060 Ti? Все правильно, там будут те самые 0-7%, но… DLSS 3.0 и вот на него просто хотят заставить перейти пользователей, именно поэтому его двигают всеми силами. Пока же обладатель чёрной куртки жалуется на очень низкие продажи RTX 4070 и готовит «ход конём» в виде RTX 4060 Ti 16 Гб.

Однако вернёмся к рассмотренной модели MSI. В целом здесь всё сделано неплохо, хотя тенденция упрощения хорошо заметна. Проще выполнена подсистема питания и это обусловлено сниженной мощностью GPU. Максимальные лимиты снижены сразу на 110 Вт. Кстати по частоте графического процессора это не скажешь, ведь он так же покоряет 3 ГГц. При этом карта заметно более холодная, а самое главное очень тихая. Даже в тяжёлых режимах работы я наблюдал уровень шума не выше 31 дБ.

Кстати, в простое греется больше видеопамять, чем сам GPU и здесь производитель учёл это, добавив терморезинки с обратной стороны, чтобы они передавали тепло на заднюю пластину. Это особенно актуально потому, что печатная плата компактная. С питанием дела обстоят чуть сложнее, поэтому я бы не рекомендовал заниматься разгоном, если вы планируете продлить ресурс своей видеокарте.

Также здесь нет переключателей режимов, как на версии Ti и такое ощущение, что здесь включен именно режим Silent. Андервольтинг нужно настраивать более аккуратно и не забывать о том, что память GDDR6X достаточно горячая.

Андрей Понкратов aka wildchaser