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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio

Чем порадует пользователя модель MSI среднего класса, производительности которой с избытком хватит для Full HD?
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Оглавление

Вступление

На прилавках магазинов уже начали появляться первые видеокарты на базе графического процессора NVIDIA RTX 4060 Ti, а мы ещё толком не познакомились с RTX 4070 без приставки Ti. На самом деле очевидно, что производительность будет ещё ниже и никакой разгон ситуацию не исправит. Всегда хочется верить в чудо, но эта пора уже прошла, и сейчас жадные дяди и тёти хотят заработать на покупателе больше денег. Для этого нужно снизить себестоимость продукции, что логично. Однако в случае с RTX 4070 сделать это не так просто. Для начала в этих картах используется та же самая память GDDR6X на 12 Гб в количестве шести чипов. Здесь уже явно никак не сэкономить.

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Графический процессор тот же – NVIDIA AD104, но в другой модификации. Разумеется, он урезан где только можно и его маркировка AD104-250, вместо AD104-400 у версии Ti. Понятно, что такой чип NVIDIA будет продавать дешевле, но я бы не надеялся на какую-то благотворительность от обладателя кожаной куртки. Это значит, что дисконт будет незначительный. Да, можно верить в какой-то процент брака полноценных чипов AD104, но куда тогда девается отбраковка дорогих AD102? Поэтому основная экономия остаётся на печатной плате и питании. Уже в 3000-серии мы видели очень компактные платы с достаточно мощным питанием, а здесь нам можно будет его даже немного снизить до 215 Вт и все будут довольны. Соответственно можно будет упростить систему охлаждения.

Всё это напоминает техническое задание для производителей видеокарт, но так ли это на самом деле? Для этого нужно рассмотреть какую-нибудь видеокарту, чтобы оценить всё это на практике. Лучше всего это сделать на примере одного производителя, а поскольку последнее время я в основном изучал видеокарты MSI, и мы познакомились практически со всей продукцией этой компании, то разумно будет рассмотреть видеокарту именно этого бренда. При этом сравнивать лучше в одной линейке, а последняя карта, которую я рассматривал была MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio. Сегодня рассмотрим практически то же самое, но уже без приставки Ti и проверим вышеизложенную теорию.

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Перед нами новенькая MSI RTX 4070 Gaming X Trio, и мы начинаем её изучать.

Упаковка и комплектация видеокарты

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У каждой серии продуктов есть свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio.

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Коробка крупная, а ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 3, TORX FAN 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 650 Вт.

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Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

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В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR. Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

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Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

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Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты видеокарты составляют: 338 х 141 х 52 мм, вес – 1214г. Для сравнения те же характеристики у версии Ti: размеры -– 337 х 140 х 62 мм, а вес – 1594г.

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Потеряв две буквы из названия, мы лишились сразу 380 грамм веса и 1 см в толщину. Вроде пустяк какой-то, ведь цена ниже на 10 000 рублей. Однако, если пересчитать сколько стоит 1 г видеокарты, то младшая карта получится дороже.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

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Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако переходник из комплекта подключается к двум коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта занимает больше двух слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в чёрный цвет.

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Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бекплейт). Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, не ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла.

Защитной плёнки снаружи нет, но она есть внутри. И ещё есть несколько термопрокладок, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны

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С обратной стороны платы мы можем заметить ШИМ-контроллер, а сама плата короче системы охлаждения больше чем в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и пять тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

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Далее уже от неё расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

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Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор крупный, но заметно меньше, чем у модификации Ti, особенно это заметно по толщине. Все элементы здесь также пропаяны.

Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла, но какого-то большого запаса здесь уже не ощущается. В спецификации указано 215 Вт, а в BIOS стоит лимит на 240 Вт. Исходя из этих показателей, рассчитывались возможности теплоотвода кулера.

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Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

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Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010B12H с техническими характеристиками 12 В, 0,40А. Максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

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Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и есть небольшой запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно наполовину мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой TORX FAN 5.0. Спереди на всех находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

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Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

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Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше. Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего пластины образуют специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

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Никакой дополнительной пластины нет, поэтому радиатор ещё отводит тепло от транзисторных сборок фаз памяти, которых тут три. Память GDDR6X далеко не самая холодная и нуждается в хорошем питании. Две фазы находятся сверху и одна справа.

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Слева находятся линии питания GPU, которых здесь восемь. Логику производителя понять можно. Чип потребляет меньше, значит и питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной.

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ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это оди uPI Semi uP9512R и uPI Semi uP9529Q.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все, но не хватает всего одного.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-250-A1, он же RTX 4070. Чип изготовлен на 02 неделе 2023 года.

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295 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. Для сравнения у AD102 площадь 608 кв. мм.

Шесть микросхем памяти типа GDDR6X распаяно только спереди. При этом заметны два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гб.

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Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR.

В комплекте есть переходник на 2 линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты с приставкой Ti абсолютно такой же переходник.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • 3x - Display Port;
  • 1x – HDMI 2.1.

Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. По моим ощущениям карта настроена на тихий режим.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • Материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI RTX 4070 Gaming X Trio 12 Гб (1920 / 2610 / 1313 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: XPG CYBERCORE 1300W.

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Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22С, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Видеокарта меньше по размерам и легче по сравнению модификацией Ti, поэтому она отлично устанавливается и никаких проблем с совместимостью нет. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

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Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50?, вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 30% от полной мощности, что составляет 837 об/мин.

Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 30,7 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 215 Вт. Да, это не мало, но смотря с чем сравнивать.

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Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Speed Way:

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3DMark Time Spy:

450x227 31 KB. Big one: 1500x758 218 KB

3DMark Port Royal:

450x227 32 KB. Big one: 1500x758 217 KB

Superposition FHD Medium:

450x282 34 KB. Big one: 1000x627 135 KB

Superposition FHD Extreme:

450x282 33 KB. Big one: 1000x627 133 KB

Superposition 4K:

450x282 33 KB. Big one: 1000x627 134 KB

Metro Exodus QHD, RTX:

450x317 46 KB. Big one: 1500x1058 346 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x317 47 KB. Big one: 1500x1058 329 KB

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка средняя:

450x441 22 KB. Big one: 1000x980 72 KB

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка средняя:

450x441 25 KB. Big one: 1000x980 76 KB

Cyberpunk 2077, QHD, Трассировка ультра, DLSS выкл.:

450x441 23 KB. Big one: 1000x980 70 KB

Hogwarts Legacy, 4K, ультра:

450x383 35 KB. Big one: 1500x1276 227 KB

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать практически 230 Вт. Именно поэтому здесь система охлаждения вполне соответствует. Однако, при обычной игровой эксплуатации, я бы всё же не разгонял карту потому, что нагрузка на VRM вырастает, а «выхлоп» на 5-10%. Однако, здесь каждый будет решать сам.

3DMark Speed Way:

450x227 30 KB. Big one: 1500x757 202 KB

3DMark Time Spy:

450x227 33 KB. Big one: 1500x757 229 KB

3DMark Port Royal:

450x227 31 KB. Big one: 1500x757 209 KB

Superposition 4K:

450x228 34 KB. Big one: 1500x760 258 KB

Metro Exodus QHD, RTX:

450x315 48 KB. Big one: 1500x1051 342 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x315 47 KB. Big one: 1500x1051 337 KB

Я посмотрел на карту через тепловизор, но тут нет какого-то криминала и все температуры достаточно низкие. Даже силовые элементы сильно не разогреваются. Единственное замечание – нагрев памяти в простое. Вентиляторы не работают, а память может греться до 50-60С. Поэтому с андервольтом тут нужно действовать осторожно и следить за температурой памяти. Хорошо хоть что есть датчики.

Что можно сказать о производительности? В целом, комфортно можно играть в QHD и FHD разрешении. 4K лучше обходить стороной. Да, я чуть-чуть полетал на метле в Hogwarts Legaсy, но понял, что это абсолютно неиграбельно из-за периодических статтеров. Их появление было замечено ещё на Ti версии и судя по мониторингу тут дело в памяти. Боюсь предположить, что в играх, основанных на движке UE5, можно будет бегать только в FHD разрешении с DLSS 3.0. Однако, в целом не так всё плохо, ведь не все ещё видели результаты RTX 4060 Ti, где волосы начнут шевелиться даже у подготовленного пользователя.

Заключение

В математике обычно при таком раскладе пишут три буквы – ЧТД. MSI RTX 4070 Gaming X Trio – это совсем другая видеокарта, которая даже близко не напоминает модификацию Ti. Дизайн платы упрощён, система охлаждения тоже, но на температуру и шум это никак не влияет. Карта очень тихая и холодная даже в самых тяжёлых режимах. Производительность заметно ниже и если на RTX 4070 Ti можно как-то где-то дотянуть до 4К, поиграв с настройками графики, то здесь только QHD или FHD. Разница в цене тоже видна невооружённым глазом. Даже в рамках одной линейки сейчас можно сэкономить 10000 рублей, но стоит ли оно того? Для этого надо посмотреть сначала на плюсы и минусы.

Основную тенденцию уже отметили многие. Формулируется она приблизительно так: чем бюджетнее видеокарта, тем меньше она превосходит по производительности прошлое поколение. Что это значит на практике? Если сравнивать RTX 3070 Ti и RTX 4070 Ti, то мы получаем в среднем полуторакратный рост, а вот если сравнить RTX 3070 и RTX 4070, то мы получим плюс 15-20%. Что же будет с RTX 4060 Ti? Все правильно, там будут те самые 0-7%, но… DLSS 3.0 и вот на него просто хотят заставить перейти пользователей, именно поэтому его двигают всеми силами. Пока же обладатель чёрной куртки жалуется на очень низкие продажи RTX 4070 и готовит «ход конём» в виде RTX 4060 Ti 16 Гб.

Однако вернёмся к рассмотренной модели MSI. В целом здесь всё сделано неплохо, хотя тенденция упрощения хорошо заметна. Проще выполнена подсистема питания и это обусловлено сниженной мощностью GPU. Максимальные лимиты снижены сразу на 110 Вт. Кстати по частоте графического процессора это не скажешь, ведь он так же покоряет 3 ГГц. При этом карта заметно более холодная, а самое главное очень тихая. Даже в тяжёлых режимах работы я наблюдал уровень шума не выше 31 дБ.

Кстати, в простое греется больше видеопамять, чем сам GPU и здесь производитель учёл это, добавив терморезинки с обратной стороны, чтобы они передавали тепло на заднюю пластину. Это особенно актуально потому, что печатная плата компактная. С питанием дела обстоят чуть сложнее, поэтому я бы не рекомендовал заниматься разгоном, если вы планируете продлить ресурс своей видеокарте.

Также здесь нет переключателей режимов, как на версии Ti и такое ощущение, что здесь включен именно режим Silent. Андервольтинг нужно настраивать более аккуратно и не забывать о том, что память GDDR6X достаточно горячая.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест msi wildchaser msi geforce rtx 4070 gaming x trio

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Дожили... раньше плата карты была больше охлаждения. А сейчас плата раза в ТРИ меньше радиаторов охлаждения!!!
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Артём Николаев
10:27
Я не хочу жить без гаджетов и краски! Я хочу для себя комфорта и безопасности. И чтоб никакой кухонный академик или йух в телевизоре мне не задвигал, по каким правилам я обязан жить. А где чьи флаги н...
Путин предложил поддержать отечественных автопроизводителей
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